Biohacking: Sezóna opalování začíná. Čeho se vyvarovat a proč je dobré číst složení krémů?

Nyní začíná období, kdy slunce na obloze je silnější, než naše kůže může být schopná snést a většina z nás pro její ochranu použije opalovací krém. Každý rok za posledních 19 let vydává Enviromentální pracovní skupina (Enviromental working group) příručku ochranných opalovacích přípravků na novou letní sezónu.

EWG je nezisková organizace založená v roce 1993 a specializuje se na výzkum a obhajobu práv v oblasti zemědělských dotací, toxických chemikálií, látek znečišťujících pitnou vodu a společenské zodpovědnosti podniků, kterých se tato témata týkají. Známé jsou jejich seznamy „Dirty Dozen“ a „Clean fiften“, kde je pravidelně aktualizován výčet pěstovaných plodin na základě zjištěného zbytkového obsahu pesticidů, aby se spotřebitel mohl rozhodnout, jestli zakoupí potravinu pěstovanou v konvenčním či bio režimu, či zda vůbec.

Organizace také vytváří a spravuje databázi SkinDeep®, která analyzuje a klasifikuje konkrétní kosmetické produkty podle obsahu látek a hodnotí jejich toxicitu na lidský organismus. Jejich specifický výzkum ohledně opalovacích produktů má vysokou vypovídací hodnotu.

Pozitivní vlivy slunce

Jarní i letní sluníčko má na náš organismus celé spektrum pozitivních vlivů. Jeho světlo hraje nezastupitelnou roli při regulaci našich biorytmů, podporuje pozitivní náladu a energii a udržuje řadu našich vnitřních pochodů v těle v rovnováze. Sluneční paprsky od jara do podzimu (konkrétně jistý druh UVB záření) jsou nezbytné pro tvorbu vitamínu D v těle, který je podle nedávných výzkumů nejen vitamínem, ale také steroidním hormonem s širokou škálou funkcí - od udržení zdravého kosterního systému, přes imunitu, až po prevenci zánětlivých onemocnění.

Ale jak se říká, všeho moc škodí a časté či přílišné vystavení se UV paprskům má na nás negativní vliv. Na nás zde na Zemi dopadají UVA a UVB záření. Oba typy záření mohou způsobit spálení i rakovinu kůže. UVA proniká hlouběji do kůže, kde se pak vytváří volné radikály, což nepřímo přispívá k mutaci DNA a to může vést až k rakovině. UVA prochází i sklem a působí i ve stínu. UVB poškozuje vrchní část kůže a způsobuje spálení, které je viditelným symptomem poškození DNA. Jak tedy vyrovnat benefity s negativy vystavení se slunečním paprskům?

Střídmost je základ

Strategií by měla být střídmost. Pro získání dostatku vitamínu D stačí denní vystavení 10 až 15 minut pro středoevropskou světlou kůži v našich zeměpisných podmínkách při odhalení obličeje, paží a lýtek a to ideálně mezi 11 a 13. hodinou. V plavkách stačí i pět minut. To platí od začátku května do konce srpna, mimo tato období je nutné vitamín D přijímat z doplňků stravy. Kromě tedy těch maximálně 15 minut denně je při pobytu venku doporučeníhodné používat opalovací přípravky, které dnes již univerzálně chrání před UVA i UVB zářeními. I podle EWG je lepší používat nějaký opalovací krém než žádný. Ale přesto je dobré prostudovat ingredience obsažené v produktu, nebo se poradit ve zmíněné databázi EWG.

Před lety zdiskreditovalo používání ochranných výrobků proti slunečním paprskům zjištění, že často obsahují pro lidské tělo a životní prostředí nevhodné složky. Je to zejména chemický filtr oxybenzon, který byl výzkumem shledán jako potenciální hormonální disruptor a jeho používání může vést až ke vzniku nádorů. Jeho použití je v opalovacích prostředcích velmi praktické a jednu dobu byl obsažen v 70 procentech všech produktů, nyní je to podle EWG už jen 9 procent. Dále je to použití vitamínu A, který se na slunci rozpadá a pak spíše může vznik rakoviny podporovat, než aby jeho antioxidační vlastnosti před ní organismus chránily.

Právě i díky zjištěním, že některé chemické filtry po použití výrobků, které je obsahují, kolují v krvi, se řada spotřebitelů obrátila k fyzickým filtrům. Filtry zde jsou minerální látky jako oxid zinečnatý a oxid titaničitý. Ty fungují na principu faktického odrážení a rozptylu UVA i UVB záření od pokožky. Na rozdíl od chemických filtrů fungují ihned, nemají potenciál být hormonálně aktivní, jsou na slunci stabilní a vhodné i pro citlivou pleť. Nevýhodou může být výrazné bílé zabarvení kůže po aplikaci a obsah nanočástic minerálů. Nanočástice jsou podle expertů bezpečné, pokud je nevdechneme, takže se nedoporučují fyzické opalovací přípravky ve formě pudrů či sprejů či nemají obsahovat nanočástice.