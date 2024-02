Biohacking: Zázračné ořechy. Opravdu jsou na nervy, ale umí mnohem víc

Ořechy ráno, ořechy v poledne, ořechy večer, ořechy do každého jídla. Nepřiberete po nich ani gram, navíc pomáhají ke zlepšení fungování organismu. Na co jsou dobré „vlašáky“, na co mandle a proč má smysl jíst „lískáče“?

Ořechy a semena jsou významnou potravinovou kategorií. Jsou kaloricky velmi výživné a obsahují řadu vitamínů, minerálů a fytochemikálií, jako jsou fenolické a polyfenolické kyseliny, fytosteroly a karotenoidy. Ty mají v organismu antioxidační a antimikrobiální účinky. V lidské historii byly ořechy a semena využívány nejen jako potravina, ale leckdy se používaly i k léčebným účelům.

Podle výzkumů je konzumace ořechů a semen prospěšná při prevenci a také ke zlepšení kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny a respiračních onemocnění. Z řady studií vyplývá, že pro zachování zdraví srdce se největších benefitů z konzumace ořechů a semen dosáhne při porci cca 15-20 gramů za den, což je menší hrst. Je to díky složení ořechů a semen, který má vliv na markery jako je celkový a „špatný“ LDL cholesterol a triglyceridy. Při pravidelné a dlouhodobé konzumaci ořechy a semena mohou také snížit krevní tlak.

Ořechy nepřiberete

Výzkumy ukazují, že konzumace ořechů a semen v rozumném množství se nepodílí na zvyšování váhy a v některých studiích naopak prokázala mírný pozitivní vliv na hubnutí. Značně pozitivní efekty se ukázaly při celkové mortalitě u různých druhů rakovin, při porci 28 g denně.

Experti obecně radí toto množství ořechů a semen jako denní porci pro optimální zdravotní efekt, spolu s minimalizací rizika konzumace přílišného množství kalorií.

Vlašáky „na nervy“

Vlašské ořechy jsou v našich končinách jedny z nejdostupnějších a jejich konzumace přináší mnoho výhod. Ze všech ořechů obsahují nejvíc omega 3 mastných kyselin. Ty jsou nezbytné pro zdraví srdce a mozku a také mají protizánětlivé účinky.

Vlašáky jsou dále bohaté na mangan, měď, fosfor, hořčík a vitamíny skupiny B a v menších množství obsahuje celé spektrum dalších minerálů a vitamínů.

Mandle k svačině

Dalším druhem ořechů, které pomáhají zdraví a jsou doporučovány nutričními specialisty k pravidelné konzumaci jsou mandle. Dají se jíst jako zdravá svačina, lze je také po rozemletí využívat jako alternativu mouky například při bezlepkové či nízkosacharidových dietách.

Mandle, stejně jako většina ořechů, obsahují kyselinu fytovou, která může bránit vstřebávání dalších živin z mandlí, zejména minerálů. Tomu pomůže namočení mandlí například přes noc.

Jedním z nepřínosnějších efektů mandlí je snižování cholesterolu, a tedy jejich vliv na kardiovaskulární stav člověka. Obsahují nenasycené mastné kyseliny, vlákninu, antioxidanty a také vitamíny a minerály, vitamín E, mangan, měď, vitamín B2, hořčík a fosfor.

Lískáče jako antioxidanty

Dalším ořechem, který si v sezoně může u nás utrhnout ze stromu, je lískový. Ten mezi ořechy vyniká obsahem antokyanových látek, které mají významné antioxidační vlastnosti. Dále obsahuje mangan, vitamín E, měď, vitamín B1 a B6. Tím přispívá k prevenci před rakovinou a dalšími oxidačními nemocemi a stárnutím.

Kromě antokyanů, které lískové ořechy obsahují, je i vitamín E považován za antioxidant a měď a mangan tvoří součásti různých druhů molekul superoxid dismutázy (SOD), což je významný antioxidační enzym produkovaný v organismu.

Semínka do každého jídla

Kategorie semen zahrnuje řadu velmi zdravých potravin – slunečnicová, dýňová, lněná, sezamová, konopná či chia semínka. Ta poslední obsahují nejvíce omega 3 mastných kyselin a významně tak posilují srdeční funkce. U nás dostupná a levná slunečnicová semena jsou skutečným titánem ve své kategorii a celkově jsou považována za jednu z nejvýživnějších potravin vůbec. Na malou gramáž totiž obsahují řadu cenných látek – vitamín E, mangan, měď, hořčík, selen, vitamín B1, B2, B3, B6 a B9, fosfor, zinek a železo.

Obsahem těchto látek se tak stávají užitečnou potravinou v boji proti řadě nemocí a pro zachování dobrého zdraví. Slunečnicový olej si po vylisování zachovává částečný obsah některých těchto užitečných látek – zejména těch rozpustných v tucích a platí to spíše u oleje za studena lisovaného. Příroda ale počítala, že slunečnicová semena budeme pro optimální výživu konzumovat celá i spolu s vlákninou, bílkovinami a dalšími přínosnými látkami. To ostatně platí pro všechny ořechy a semena.

