Biohacking: Adaptogen, co má účinky kofeinu a ještě působí proti virům i oparu

Eleuterokok je další z řady adaptogenů, které v seriálu Biohacking představujeme. Působí stimulačně, jako antivirotikum, i proti oparům - a také proti syndromu estrogenové dominance.

Reklama

Pod zvláštním názvem eleuterokok se skrývá bylina, která se používá v tradiční medicíně v Asii již nejméně 2000 let. Eleuterokok (Eleutherococcus senticosus nebo Acanthopanax senticosus), známý také jako sibiřský ženšen, je malý, dřevnatý keř patřící do čeledi rostlin Araliaceae. Sibiřský eleuterokok pochází z jihovýchodní části Ruska, severní Číny, Koreje a Japonska. Kořen eleuterokoku a oddenky jsou ty části rostliny, které se používají k léčebným účelům. Je to vzdálený příbuzný jiné mocné rostliny- asijského ženšenu.

Eleuterokok patří do skupiny adaptogenů. Jsou to rostliny, které jsou schopné pomáhat udržovat homeostázi, obnovovat a chránit organismus při různých problémech a pomáhá v prevenci nemocí či k jejich lepšímu zvládání. Činí tak díky širokospektrálním účinkům, které neutralizují různé vnitřní i vnější stresory, přičemž adaptogeny zůstávají relativně bezpečné a bez vedlejších účinků. Tento stres může být fyzický, chemický nebo biologický. Tato funkce je zásadní, protože chronický stres přispívá k mnoha zdravotním problémům. Těmi mohou být oslabená imunita umožňující akutní infekce, ale i chronické nemoci jako metabolický syndrom spojený s obezitou a cukrovkou 2. typu, srdeční onemocnění a také problémy se spánkem, depresí či zažívací problémy.

Biohacking: Opalovat se dá i bez krémů. Má to ale svá pravidla Enjoy Jak se vypořádat se specifickými aspekty léta podle biohackingu? V létě můžeme být více motivovaní zařadit do každodenního života zdraví prospěšné lifestylové změny než v jiných ročních obdobích. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Ukazuje se, že eleuterokok může být alternativou ke kofeinu tím, že podobně zvyšuje fyzickou vytrvalost a duševní bystrost, ale bez vedlejšího účinku vzniku únavy po vyprchání jeho efektů. Některé studie poukazují na možné schopnosti eleuterokoku zlepšovat kardiovaskulární zdatnost a fyzickou výkonnost. Jeho účinky také zahrnují pomoc při únavovém syndromu a fibromyalgii. Eleuterokok má také potenciál zlepšovat kognitivní funkce v pokročilém věku.

Mezi výhody kořene eleuterokoku patří také jeho prokázaná schopnost pomáhat v boji proti virům. Studie publikovaná v lékařském časopise Antiviral Research zjistila, že jeho extrakt účinně zastavuje replikaci různých druhů virů, včetně toho chřipkového či viru způsobujícího rýmu. Eleuterokok působí i proti herpetickým virům jako je herpes simplex způsobující běžný opar, kdy snižuje četnost, závažnost a délku trvání herpetických ohnisek.

Syndrom estrogenové dominance

Nové výzkumy také nyní poukazují na schopnost této působivé rostliny bojovat proti rakovině. Podle vědecké práce publikované v roce 2016 v časopise The American Journal of Chinese Medicine studie na živých zvířatech i na buňkách ve zkumavce prokázaly inhibiční účinky sibiřského ženšenu na zhoubné nádory, například na nádory plic a jater. Vypadá to totiž, že eleuterokok zvyšuje v těle produkci specifických bílých krvinek, jako jsou NK buňky (přirození zabijáci), které mají schopnost likvidovat rakovinné buňky. Některé rakoviny u žen jsou způsobeny působením ženského pohlavního hormonu estrogenu. Aktivní látka v eleuterokoku eleutherosid E působí proti účinkům estrogenů v rakovinných buňkách. Ve studii s lidskými rakovinnými buňkami eleutherosid E významně snižoval estrogenové receptory. Díky těmto benefitům se eleuterokok také doporučuje ke zlepšení takzvaného syndromu estrogenové dominance. To je stav nadměrného estrogenu v ženském organismu, způsobenou jeho vysokou hladinou či vysokým poměrem k dalšímu ženskému pohlavnímu hormonu progesteronu. Tento syndrom může způsobit řadu symptomů jako úzkost, poruchy nálad, deprese včetně té poporodní a snížení libida.

Biohacking: Lepší než antidepresiva? Léčebné účinky byliny ašvagandy již potvrzují i vědci Enjoy Ašvaganda je v sanskrtu název pro tradiční bylinu používanou v ajurvédské medicíně, která se latinsky jmenuje Withania somnifera, česky pak Withanie snodárná. Několik desetiletí je již známá i v západní kultuře a za ta léta byla podrobena řadě studií. Výsledek? Bylina pomáhá zlepšit celou řadu neduhů. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Eleuterokok lze na českém trhu pořídit v různých formách- tinkturách, kapslích, tabletách i v prášku. V případě nachlazení se doporučuje užívat 400 miligramů třikrát denně, do zmírnění příznaků. Pro zvládnutí oparu biohackeři spoléhají na pomoc 400 miligramů eleuterokoku denně. Při chronických onemocněních, jako únava, se doporučuje dlouhodobá suplementace v množství od 400 miligramů, kdy se dávky postupně navyšují podle potřeby. Eleuterokok většinou nezpůsobuje nežádoucí vedlejší účinky, v opravdu vysokých dávkách může zvyšovat krevní tlak. Doporučuje se ho nebrat v pozdních hodinách, kdy může narušovat spánek. Eleuterokok může interagovat s léky na předpis jako s léky proti srážlivosti krve, na cukrovku a sedativními léky. V těchto případech je nutná konzultace s lékařem.

Biohacking: Trend, jak „žít věčně" podle miliardářů. Dozvíte se v obsáhlém seriálu Enjoy Co to je biohacking? Nový lifestyle, který zahrnuje metody, jak si „vytunit" tělo a mozek, jak co nejzdravěji, nejefektivněji a nejlépe fungovat a žít. Seriál Biohacking na newstream.cz každý týden představuje nejzajímavější „hacky." Níže najdete odkazy na jednotlivé již vydané díly. Alžběta Shejbalová Přečíst článek