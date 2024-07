Hackněte své tělo uprostřed rakouských Alp. Hotel Krallerhof nabízí i pokoje bez elektronického smogu

Vysoce kvalitní servis, gastronomie a wellness zázemí. Pětihvězdičkový hotel Krallerhof poblíž Salcburku svým hostům nabízí í speciální pokoje power sleeping rooms, kde je možné vypnout veškerý elektronický smog.

Reklama

Salcburský hotel Krallerhof, který již po čtyři generace vede rodina Altenberger, je proslulý neuvěřitelnou odvahou inovovat. V letošním roce do své nabídky proto zařadil unikátní program Regeneration & Longevity, který je inspirován nejnovějšími vědeckými poznatky v oboru biohackingu.

„Naším cílem je nabídnout hostům mnohem více než jen nezapomenutelný pobyt. Chceme je inspirovat a umožnit jim vést život s větší osobní zodpovědností s ohledem na jejich zdraví,“ vysvětluje Michaela Altenberger, která se tématem dlouhověkosti zabývá mnoho let.

Jak to v hotelu Krallerhof vypadá? Podívejte se:

Reklama

Hotel Krallerhof nabízí ty nejnovější trendy

V hotelu je vše na špičkové úrovni, a proto i tento program doplňují nejmodernější regenerační techniky jako kryoterapie, oxygenoterapie a terapie infračerveným světlem, které jsou jinak určeny pouze vrcholovým sportovcům. Krallerhof také překvapí kombinací casual prostředí a vysokou kvalitou servisu.

Podstatou biohackingu je schopnosti porozumět potenciálu svého těla a duše, abyste nenechali své zdraví pouze na genetice či náhodě. S využitím vědeckých poznatků lze vytvořit soubor návyků, které vám pomohou zvládat stres, pracovní nasazení i další výzvy. Čeká vás řada workshopů, praktických cvičení a individuálních analýz, kde se například naučíte, jak dobíjet energii, abyste neskončili se syndromem vyhoření.

Biohacking: Jak zjistit své skutečné zdraví Enjoy Jak žít co nejdéle v plném zdraví, to je trend dneška. Další díl seriálu o biohackingu řeší, jak otestovat své skutečné zdraví. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Prominentní oblastí biohackingu je spánek a strava. Gastronomie je zde na nejvyšší úrovni, maximum ingrediencí pochází z místních lesů, vod a hájů. Nedostatek spánku negativně ovlivňuje hormonální rovnováhu v těle a stává se jedním ze spouštěčů metabolických a cévních chorob. Hotel proto nabízí speciální pokoje power sleeping rooms, kde je možné vypnout veškerý elektronický smog.

Nejenom wellness i sport

Pobyt neopomíjí ani saunování a relaxaci. Té se můžete oddávat ve wellness areálu Refugium, který nabízí tři bazény, sauny, páru a solnou jeskyni. Pro dospělé je vyhrazena budova Atmosphere, kde najdete přírodní jezero o rozloze neuvěřitelných 5 500 metrů čtverečních, bazén olympijských rozměrů, několik saun, modrou lagunu a ledovou jeskyni. To vše doplňuje jógový sál a zenová zahrada. V hotelu můžete nejen odpočívat, ale i sportovat. Pro tyto účely je zde fitness poslední generace i bohatá nabídka skupinových lekcí včetně jógy a meditace.

Biohacking: Příčinu psychických obtíží a depresí lze napravit i změnou životního stylu Enjoy Psychologové a psychiatři bijí na poplach: deprese a úzkosti se v populaci vymykají kontrole a zásadně se zvyšují zejména u mladé populace. Nepřispělo tomu také období pandemie, kdy prohloubená izolace dále narušila psychiku mnohých. Stejně jako bývá komplexní vznik takových psychických potíží, nebývá jednoduché je také napravit a často i pouze ke zmírnění je potřeba celková změna řady aspektů životního stylu. Validní strategií je pomoci si psychiatrickými léky předepsanými lékařem, ale to také nemusí být řešením. Úleva může být pouze částečná, stále se nemusíme cítit, jak jsme se dříve cítili, či jak bychom si představovali. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Věnovat se můžete také golfu. Třeba na nedalekém hřišti Gut Brandlhof, které je umístěno mezi vysoké hory, lesy a řeku Saalach a poskytne vám tak ideální podmínky pro načerpání nových sil. Případně si můžete udělat výlet do městečka Zell am See nabízející dvě mistrovské osmnáctky (Schmittenhöhe a Kitzsteinhorn) uprostřed gigantických třítisícovek. Kromě špičkově upravených ploch vám zde naservírují i vynikající rakouské speciality.

Příští termín Longevity & Biohacking retreat je od 20. do 24. října 2024. Více na krallerhof.com

Stárnutí je humanitární katastrofa, řekli hoši ze Silicon Valley a začali hledat lék proti smrti Leaders Sen o věčném mládí a životě nabral materiální podobu. Trh s výzkumem stárnutí a oddálení smrti se rychle zvětšuje. Investují do něj známí miliardáři. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Globální trh s wellness službami pokračuje v prudkém růstu Zprávy z firem Globální tržby na trhu s wellness službami v loňském roce stouply o osm procent na 5,6 bilionu dolarů. Od roku 2013 však stouply již téměř o 65 procent a výrazný růst se čeká i v příštích letech. Do roku 2027 se očekává nárůst tržeb na 8,5 bilionu dolarů, což je přibližně dvakrát více než hrubý domácí produkt Německa. Vyplývá to ze studie Global Wellness Institute (GWI), na kterou upozornila agentura Bloomberg. ČTK Přečíst článek