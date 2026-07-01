Bazény na suchu. Obce brání kolapsu vodovodů, někde už nestačí ani vlastní studna
Napustit si v létě bazén pitnou vodou z vodovodu už v řadě obcí není samozřejmostí. Stát plošný zákaz nezavedl, omezení ale přibývají lokálně. Od Mikulovska přes Rataje nad Sázavou až po Dobřichovice obce kvůli suchu, slabým zdrojům a přetíženým vodovodům zakazují používat pitnou vodu k napouštění bazénů, zalévání nebo mytí aut. Někde se omezení týká i vody ze studní a vrtů.
Celostátní zákaz napouštění bazénů v Česku neplatí. V praxi ale stále častěji rozhoduje adresa. Zatímco v jedné obci si lidé bazén z vodovodu napustit mohou, o pár kilometrů dál už za stejný krok riskují porušení obecního opatření.
Zákazy nevyhlašuje stát plošně, ale lokálně obce nebo příslušné vodoprávní úřady. Často tak činí na návrh vlastníka či provozovatele vodovodu, tedy obce nebo vodohospodářské společnosti. Důvod bývá stejný: zdroje nestačí, vodojemy se doplňují pomalu a spotřeba v horkých dnech prudce roste.
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„Zákon umožňuje dočasně omezit užívání pitné vody z veřejného vodovodu, pokud to vyžaduje veřejný zájem. Typicky jde o situaci, kdy je přechodný nedostatek pitné vody a problém nejde rychle vyřešit kvůli kapacitě soustavy nebo nedostatečným zdrojům,“ uvedl vodohospodář Jiří Večeřa ze Severočeských vodovodů a kanalizací.
Sucho se vrací do studní, pramenů i vodovodů
Za lokálními zákazy je problém zhoršující se hydrologická situace. Český hydrometeorologický ústav už na konci května upozornil, že se sucho po krátkém zlepšení znovu výrazně prohlubuje. Nedostatek srážek, rychlé oteplování a jen slabý dopad dešťů na podzemní vody podle meteorologů zhoršují situaci ve všech složkách hydrologického systému.
Nejde tedy pouze o suchou půdu na zahradách. Problém se týká i vodních toků, pramenů a podzemních vod. Právě ty jsou pro menší obce a lokální vodovody klíčové. Když zdroj nestačí doplňovat vodojem, může se z běžného napouštění bazénů stát problém pro celou obec.
Mikulovsko, Rataje i Českobrodsko
Lokální omezení se letos objevují napříč republikou. V oblasti Mikulova platí od poloviny června zákaz používat pitnou vodu z veřejného vodovodu k zalévání zahrad a veřejné zeleně, mytí motorových vozidel a napouštění bazénů.
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Podobná opatření platí také ve středních Čechách. V Ratajích nad Sázavou vyhlásili zákaz už 25. května. Týká se napouštění bazénů, zalévání pozemků, dopouštění vlastních studní, mytí aut i údržby veřejných a soukromých ploch. Voda z veřejného vodovodu má sloužit pouze k osobní potřebě a hygieně.
Na Českobrodsku se omezení týká obcí Doubravčice, Dobré Pole a Přehvozdí. Platí od 1. června do 31. srpna 2026 a vodu z veřejného vodovodu omezuje na osobní potřebu.
Přísná pravidla platí i v Šindelové na Sokolovsku. Obec upozorňuje, že kvůli nedostatku vody je napouštění bazénů celoročně zakázané. Výjimka je možná jen po koordinaci s obecním úřadem. Za neohlášené napouštění bazénu obec uvádí pokutu 50 tisíc korun.
Dobřichovice přitvrdily. Omezení se týká i studní
Specifická situace je v Dobřichovicích u Prahy. Městský úřad Černošice tam jako příslušný vodoprávní úřad vydal opatření obecné povahy, které do 1. srpna 2026 omezuje užívání pitné vody z veřejného vodovodu. Zakázané je napouštění a dopouštění bazénů, zalévání zeleně a mytí automobilů.
Dobřichovické opatření je ale širší než běžný zákaz napouštění z vodovodu. Druhá část se vztahuje i na podzemní vody. Opatření zakazuje odběr ze všech studní a vrtů na území města.
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Zákaz se netýká odběrů nutných pro zásobování domácností a firem pitnou vodou, nezbytný chod provozů, napájení zvířat nebo omezenou zálivku zeleninových záhonů a ovocných dřevin nesoucích plody. I v těchto případech ale úřad vyzývá k maximálně hospodárnému užívání vody.
Město následně obyvatele upozornilo, že podle měření provozovatele sítě, společnosti Aquaconsult, se omezení nedodržují. Nerespektování vyhlášky má už nyní způsobovat problémy s dopouštěním vodojemů a může ohrozit dostatek pitné vody v nejteplejší části roku.
Problém je i rychlost odběru
Vodohospodáři dlouhodobě upozorňují, že rizikem není pouze samotný objem bazénu. Zásadní je také nárazový odběr. Pokud si více lidí v obci začne ve stejný čas napouštět bazény, může v síti klesnout tlak a voda se může zakalit.
Proto vodárny doporučují napouštět bazény mimo odběrovou špičku, nejlépe ve všední dny a večer nebo v noci. Kohoutek má být otevřený jen částečně a bazén je vhodné plnit postupně, ideálně přes noc a klidně více dní.
Tam, kde zákaz neplatí, je proto rozumné napouštění předem konzultovat s provozovatelem vodovodu. Tam, kde zákaz platí, je přímé napouštění z veřejného vodovodu nejjednodušší cestou k problémům.
Cisterna je dražší, ale jistější
Alternativou je dovoz vody cisternou. Vodárna Plzeň upozorňuje, že při plnění cisternou zákazník zaplatí vodné, dopravu a manipulační poplatek, ale neplatí stočné. Zároveň tím neohrožuje tlak ani kvalitu vody v okolní síti.
Podobnou službu nabízejí i další vodárenské společnosti. Středočeské vodárny uvádějí, že dovoz vody cisternou každoročně využívá více než stovka stálých zákazníků. Cisterny mají objem sedm metrů krychlových a napuštění takového množství vody do bazénu trvá přibližně 15 minut.
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Domácnosti se snaží motivovat také Vodohospodářská společnost Vrchlice–Maleč. Od 4. května do 31. července 2026 nabízí v rámci kapacit dopravu pitné vody do bazénů autocisternou za symbolických 100 korun bez DPH za jednu cisternu. Cena se týká dopravy, samotná voda a další činnosti se hradí podle ceníku.
V některých obcích mohou s dovozem vody po předchozí dohodě pomoci dobrovolní hasiči nebo obecní technika. Nejde ale o automatickou ani nárokovou službu. Standardní cestou má být dohoda s vodárenskou společností, obcí nebo objednání komerční cisterny.
Co si ověřit před napouštěním bazénu
Před napouštěním bazénu z veřejného vodovodu je nutné zkontrolovat aktuální informace na webu obce, úřední desce nebo u provozovatele vodovodu. Zákazy se mohou měnit podle stavu zdrojů, spotřeby a vývoje počasí.
Tam, kde omezení neplatí, vodohospodáři doporučují napouštět pomalu, mimo špičku a ideálně po předchozí domluvě s provozovatelem sítě. V obcích, kde zákaz platí, je nejbezpečnější variantou cisterna nebo odložení napouštění.
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