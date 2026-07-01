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newstream.cz Enjoy Bazény na suchu. Obce brání kolapsu vodovodů, někde už nestačí ani vlastní studna

Bazény na suchu. Obce brání kolapsu vodovodů, někde už nestačí ani vlastní studna

Napouštění bazénu
iStock
Michal Nosek
nos

Napustit si v létě bazén pitnou vodou z vodovodu už v řadě obcí není samozřejmostí. Stát plošný zákaz nezavedl, omezení ale přibývají lokálně. Od Mikulovska přes Rataje nad Sázavou až po Dobřichovice obce kvůli suchu, slabým zdrojům a přetíženým vodovodům zakazují používat pitnou vodu k napouštění bazénů, zalévání nebo mytí aut. Někde se omezení týká i vody ze studní a vrtů.

Celostátní zákaz napouštění bazénů v Česku neplatí. V praxi ale stále častěji rozhoduje adresa. Zatímco v jedné obci si lidé bazén z vodovodu napustit mohou, o pár kilometrů dál už za stejný krok riskují porušení obecního opatření.

Zákazy nevyhlašuje stát plošně, ale lokálně obce nebo příslušné vodoprávní úřady. Často tak činí na návrh vlastníka či provozovatele vodovodu, tedy obce nebo vodohospodářské společnosti. Důvod bývá stejný: zdroje nestačí, vodojemy se doplňují pomalu a spotřeba v horkých dnech prudce roste.

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„Zákon umožňuje dočasně omezit užívání pitné vody z veřejného vodovodu, pokud to vyžaduje veřejný zájem. Typicky jde o situaci, kdy je přechodný nedostatek pitné vody a problém nejde rychle vyřešit kvůli kapacitě soustavy nebo nedostatečným zdrojům,“ uvedl vodohospodář Jiří Večeřa ze Severočeských vodovodů a kanalizací.

Sucho se vrací do studní, pramenů i vodovodů

Za lokálními zákazy je problém zhoršující se hydrologická situace. Český hydrometeorologický ústav už na konci května upozornil, že se sucho po krátkém zlepšení znovu výrazně prohlubuje. Nedostatek srážek, rychlé oteplování a jen slabý dopad dešťů na podzemní vody podle meteorologů zhoršují situaci ve všech složkách hydrologického systému.

Nejde tedy pouze o suchou půdu na zahradách. Problém se týká i vodních toků, pramenů a podzemních vod. Právě ty jsou pro menší obce a lokální vodovody klíčové. Když zdroj nestačí doplňovat vodojem, může se z běžného napouštění bazénů stát problém pro celou obec.

Mikulovsko, Rataje i Českobrodsko

Lokální omezení se letos objevují napříč republikou. V oblasti Mikulova platí od poloviny června zákaz používat pitnou vodu z veřejného vodovodu k zalévání zahrad a veřejné zeleně, mytí motorových vozidel a napouštění bazénů. 

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Podobná opatření platí také ve středních Čechách. V Ratajích nad Sázavou vyhlásili zákaz už 25. května. Týká se napouštění bazénů, zalévání pozemků, dopouštění vlastních studní, mytí aut i údržby veřejných a soukromých ploch. Voda z veřejného vodovodu má sloužit pouze k osobní potřebě a hygieně.

Na Českobrodsku se omezení týká obcí Doubravčice, Dobré Pole a Přehvozdí. Platí od 1. června do 31. srpna 2026 a vodu z veřejného vodovodu omezuje na osobní potřebu.

Přísná pravidla platí i v Šindelové na Sokolovsku. Obec upozorňuje, že kvůli nedostatku vody je napouštění bazénů celoročně zakázané. Výjimka je možná jen po koordinaci s obecním úřadem. Za neohlášené napouštění bazénu obec uvádí pokutu 50 tisíc korun.

Dobřichovice přitvrdily. Omezení se týká i studní

Specifická situace je v Dobřichovicích u Prahy. Městský úřad Černošice tam jako příslušný vodoprávní úřad vydal opatření obecné povahy, které do 1. srpna 2026 omezuje užívání pitné vody z veřejného vodovodu. Zakázané je napouštění a dopouštění bazénů, zalévání zeleně a mytí automobilů.

Dobřichovické opatření je ale širší než běžný zákaz napouštění z vodovodu. Druhá část se vztahuje i na podzemní vody. Opatření zakazuje odběr ze všech studní a vrtů na území města.

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Zákaz se netýká odběrů nutných pro zásobování domácností a firem pitnou vodou, nezbytný chod provozů, napájení zvířat nebo omezenou zálivku zeleninových záhonů a ovocných dřevin nesoucích plody. I v těchto případech ale úřad vyzývá k maximálně hospodárnému užívání vody.

Město následně obyvatele upozornilo, že podle měření provozovatele sítě, společnosti Aquaconsult, se omezení nedodržují. Nerespektování vyhlášky má už nyní způsobovat problémy s dopouštěním vodojemů a může ohrozit dostatek pitné vody v nejteplejší části roku.

Problém je i rychlost odběru

Vodohospodáři dlouhodobě upozorňují, že rizikem není pouze samotný objem bazénu. Zásadní je také nárazový odběr. Pokud si více lidí v obci začne ve stejný čas napouštět bazény, může v síti klesnout tlak a voda se může zakalit.

Proto vodárny doporučují napouštět bazény mimo odběrovou špičku, nejlépe ve všední dny a večer nebo v noci. Kohoutek má být otevřený jen částečně a bazén je vhodné plnit postupně, ideálně přes noc a klidně více dní.

Tam, kde zákaz neplatí, je proto rozumné napouštění předem konzultovat s provozovatelem vodovodu. Tam, kde zákaz platí, je přímé napouštění z veřejného vodovodu nejjednodušší cestou k problémům.

Cisterna je dražší, ale jistější

Alternativou je dovoz vody cisternou. Vodárna Plzeň upozorňuje, že při plnění cisternou zákazník zaplatí vodné, dopravu a manipulační poplatek, ale neplatí stočné. Zároveň tím neohrožuje tlak ani kvalitu vody v okolní síti.

Podobnou službu nabízejí i další vodárenské společnosti. Středočeské vodárny uvádějí, že dovoz vody cisternou každoročně využívá více než stovka stálých zákazníků. Cisterny mají objem sedm metrů krychlových a napuštění takového množství vody do bazénu trvá přibližně 15 minut.

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Domácnosti se snaží motivovat také Vodohospodářská společnost Vrchlice–Maleč. Od 4. května do 31. července 2026 nabízí v rámci kapacit dopravu pitné vody do bazénů autocisternou za symbolických 100 korun bez DPH za jednu cisternu. Cena se týká dopravy, samotná voda a další činnosti se hradí podle ceníku.

V některých obcích mohou s dovozem vody po předchozí dohodě pomoci dobrovolní hasiči nebo obecní technika. Nejde ale o automatickou ani nárokovou službu. Standardní cestou má být dohoda s vodárenskou společností, obcí nebo objednání komerční cisterny.

Co si ověřit před napouštěním bazénu

Před napouštěním bazénu z veřejného vodovodu je nutné zkontrolovat aktuální informace na webu obce, úřední desce nebo u provozovatele vodovodu. Zákazy se mohou měnit podle stavu zdrojů, spotřeby a vývoje počasí.

Tam, kde omezení neplatí, vodohospodáři doporučují napouštět pomalu, mimo špičku a ideálně po předchozí domluvě s provozovatelem sítě. V obcích, kde zákaz platí, je nejbezpečnější variantou cisterna nebo odložení napouštění.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Macinka nechápe, že festival ve Strážnici zpolitizoval on, nikoli lidé, píše slovenský Denník N

Petr Macinka
ČTK
ČTK
ČTK

Vypískání Petra Macinky a Oty Klempíře ve Strážnici podle slovenského Denníku N ukázalo odpor české veřejnosti k Babišově vládě. List píše o nekulturnosti, nepřipravenosti ministrů a varuje, že Česko zažívá podobný scénář jako Slovensko.

Vláda premiéra Andreje Babiše zažívá podle slovenského listu Denník N drsnou reakci na nekulturnost a nebezpečí, které představuje pro českou demokracii. Ministři ovšem především ukazují, jak jsou nepřipraveni na politiku a jak nechápou, že oni jsou zde pro lidi a nikoliv lidé pro ně, napsal list v reakci na vypískání ministra kultury Oty Klempíře a šéfa české diplomacie Petra Macinky na folklorním festivalu ve Strážnici.

„Macinka nechápe, že festival svou účastí zpolitizoval on a nikoliv lidé, kteří nechtějí poslouchat jeho hloupé řeči. Po sporu s prezidentem Petrem Pavlem a skandálech Filipa Turka je pochopitelné, že se česká veřejnost za ministra stydí, zlobí se na něj a nejslušnější, co mu může vzkázat, je pískot a výzva, aby vypadl,“ uvedl deník. Dodal, že Macinka i Klempíř reagovali na vypískání uraženě.

Klempíř tvrdil, že lidé byli ovlivnění vedrem a alkoholem. Macinka z pódia ve Strážnici lidem vzkázal, že se zbláznili a že z folklorního festivalu dělali festival politický.

Petr Macinka na festivalu ve Strážnici

Diplomat na pódiu

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Macinka opět zastínil politiky ostatních stran a uplynulý týden si vzal pro sebe. Nejdříve se „definitivně“ pomstil prezidentu Pavlovi a vyloučil ho ze summitu NATO v Ankaře. Potom vynadal návštěvníkům folklorního festivalu ve Strážnici, řekl jim, že se zbláznili. Ondřej Prokop ukončil kandidaturu na pražského primátora, s tím snad Macinka nemá nic společného.

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Podobný scénář jako na Slovensku

Česko podle listu postupuje podle podobného scénáře, jaký zažilo Slovensko, akorát česká veřejnost je už lépe připravena a nechce to dopustit. Denník N uvedl, že nynější vláda slovenského premiéra Roberta Fica si zvlášť dala záležet na útoku na kulturu, a to například v souvislosti se změnami ve fungování veřejnoprávní televize a rozhlasu, národní galerie či fondu, který rozděluje dotace v kultuře.

Vypískání českých ministrů ve Strážnici označil list za zážitek, ale i naději pro slovenského pozorovatele. „Tak, jak se čeští občané mohli připravit na nástup Babišovy vlády s extrémisty sledováním dění na Slovensku, i my se nyní můžeme inspirovat českým odporem a národní hrdostí,“ uvedl Denník N.

Podle listu slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová se ale už dříve dostala do podobných situací, jako ve Strážnici zažili Klempíř a Macinka, byť na rozdíl od uvedených českých ministrů se Šimkovičová na takových akcích neodvážila vystoupit.

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Rekord padl. V Doksanech teplota dosáhla téměř 42 stupňů

Extrémní vedra v Česku
ČTK
ČTK
ČTK

Česko má podruhé za dva dny nový teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku meteorologové naměřili 41,9 stupně Celsia, tedy o stupeň víc než v sobotu. Historická maxima padala napříč zemí i v pražském Klementinu, nový absolutní rekord ale musí ČHMÚ ještě ověřit.

Podruhé za dva dny stanice v Doksanech na Litoměřicku naměřila nové absolutní teplotní maximum pro Česko. Dnes vzrostlo na 41,9 stupně, proti sobotě je tak rekord o jeden stupeň vyšší. Současně to bylo poprvé v historii, co Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zaznamenal ve své oficiální síti stanic jedenačtyřicetistupňovou teplotu. Tu dnes naměřila i Tuhaň na Mělnicku, uvedli na facebooku meteorologové. Stejně jako v sobotu, kdy padlo 14 let staré české maximum, ale připomněli, že je třeba ještě počkat na ověření nového absolutního rekordu.

Rekord pro dnešní den i pro měsíc červen překonaly nebo dorovnaly podle ČHMÚ téměř všechny stanice, které měří teplotu alespoň 30 let. Na polovině ze 171 stanic nebyla nikdy naměřena vyšší teplota. V pražském Klementinu, které počasí nepřetržitě sleduje od roku 1775, bylo dnes 39,7 stupně, čímž padl jeho absolutní rekord dosažený v sobotu. Dnešní maximum u této nejdéle fungující meteorologické stanice v zemi ale podle meteorologů nemusí ještě být finální.

„Dnes teploty 'startovaly' z vyšších minim než v sobotu a od jihozápadu k nám ještě vrcholí příliv velmi teplého vzduchu, není tedy divu, že i dnešní maxima byla vyšší než včera (v sobotu),“ uvedli meteorologové.

Přes 40 stupňů dnes bylo mezi stanicemi z delší měřící tradicí také v Ústí nad Labem - Vaňově, Plzni - Bolevci a Kopistech u Mostu. Přitom až do soboty bylo nad 39 stupňů v ČR naposledy naměřeno v červnu 2022 v Řeži u Prahy a absolutní české maximum držely od 20. srpna 2012 s hodnotou 40,4 stupně středočeské Dobřichovice. A čtyřicet stupňů do soboty meteorologové ještě nikdy nenaměřili na některé ze svých stanic už v červnu.

Meteorologové už dopoledne uvedli, že dnešní teploty jsou většinou o půl až 1,5 stupně vyšší než ve stejnou dobu v sobotu. „Dnes nás čeká nejteplejší den v historii měření u nás a s jistotou na některé stanici překonáme i 41 stupňů, možná i o dost,“ avizovali hodinu před polednem s tím, že nejtepleji v tu dobu bylo právě v Doksanech, bylo tam přes 36 stupňů.

O dvě hodiny dříve než v sobotu meteorologové naměřili i 40 stupňů Celsia. Jako první dnes byly kolem 13:00 v Řeži u Prahy a v Doksanech, které byly nejteplejším místem v ČR i v několika předchozích dnech.

Extrémní teplo panuje v těchto dnech ale i v dalších evropských státech a v mnoha z nich padaly o víkendu teplotní rekordy, vedle Česka v Německu, Švýcarsku, Dánsku, v Polsku nebo na Slovensku. Třeba Německo dnes zaznamenalo nový rekord potřetí za tři dny. Na měřicí stanici Neissemünde u polské hranice naměřili meteorologové podle předběžných údajů 41,7 stupně Celsia. V Polsku dnes padl absolutní teplotní rekord, když ve městě Slubice na západě země bylo 40,5 stupně.

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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