„Za dva roky to přejdeme pěšky.“ Dunaj trápí historické sucho
Dunaj, jedna z nejdůležitějších evropských řek, se na řadě míst mění v mělký tok plný písčitých mělčin. Lodě nemohou plout s plným nákladem, trajekty stojí, rybáři mluví o nejhorším suchu za desítky let a v Budapešti klesla hladina na nejnižší úroveň od začátku měření. Podle agentury AFP sucho ochromuje dopravu od Slovenska přes Maďarsko až po Rumunsko a Bulharsko – a rychlá úleva není v dohledu.
Turistický přístav v rumunském městě Corabia, které leží na břehu Dunaje, je opuštěný. Až na několik člunů uvázlých v řasách. Hladina řeky je tak nízko, že plavidla už nemohou kvůli písčitým mělčinám do přístavu vplouvat ani z něj vyplouvat, píše agentura AFP.
„Loni jsme mohli přeplavat, ale teď nám voda sahá jen po hrudník,“ řekl jednasedmdesátiletý Doru a ukázal na ostrov uprostřed řeky. „Za dva roky to prostě přejdeme pěšky,“ řekl agentuře rybář, který uvedl jen své křestní jméno.
Hladina mohutného Dunaje, druhé nejdelší řeky v Evropě, klesla v některých úsecích na rekordní minimum kvůli dlouhodobému nedostatku srážek a opakovaným vlnám veder, které sužují kontinent od května. Dopady pociťují země ležící na březích 2850 kilometrů dlouhého toku – od jeho pramene v německém Černém lese až po ústí do Černého moře.
Na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku nemohou po této vodní cestě plout lodě s plným nákladem a čelí dlouhým čekáním. Hladina řeky v Rumunsku a na Slovensku je na nejnižší úrovni za posledních 30 let, zatímco v Maďarsku je na historickém minimu.
Němci před lety zahájili velkou energetickou přeměnu odchodem od jádra a také kancléř Friedrich Merz uznává, že to byla strategická chyba. Následuje útlum uhlí. Stabilní elektrárny jsou však stále potřeba. V Berlíně rozhodli, že si koupí čas budováním plynových zdrojů, které později přejdou na zelený vodík. Jenže vodíkové technologie jsou v nedohlednu a plynové plány se výrazně redukují.
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Němci před lety zahájili velkou energetickou přeměnu odchodem od jádra a také kancléř Friedrich Merz uznává, že to byla strategická chyba. Následuje útlum uhlí. Stabilní elektrárny jsou však stále potřeba. V Berlíně rozhodli, že si koupí čas budováním plynových zdrojů, které později přejdou na zelený vodík. Jenže vodíkové technologie jsou v nedohlednu a plynové plány se výrazně redukují.
Současné sucho, které bylo už tak závažné, se podle nedávno zveřejněné zprávy skupiny vědců z uskupení World Weather Attribution zhoršilo v důsledku klimatických změn způsobených člověkem.
Rybáři bez práce
Na mostě Vidin-Calafat, který spojuje přes Dunaj Bulharsko a Rumunsko, si bulharští rybáři stěžovali, že nemohou pracovat, protože kvůli nízké hladině vody uvázly jejich lodě na břehu. „Ještě nikdy to tolik nevyschlo,“ řekl agentuře rybář Rossen Dobrev. „Teď můžeme dojít až do Rumunska.“ „Rybařím už 39 let a takové sucho jsem ještě nezažil,“ povzdechl si jeho kolega Aleksandar Angelov.
Trajektová doprava mezi Rumunskem a Bulharskem byla ve dvou oblastech dočasně pozastavena. V Bulharsku musela být také nedávno evakuována na Dunaji výletní loď s téměř 200 pasažéry poté, co kvůli nízké hladině vody uvízla na mělčině.
Zasažená je i obchodní lodní doprava. „Nákladní lodě jsou nuceny čekat nebo plout se sníženým nákladem,“ řekl mluvčí bulharské státní agentury pro Dunaj. V Rumunsku je hladina vody v některých úsecích řeky dokonce celý metr pod minimální splavnou hladinou.
Kdybychom sledovali Zemi dejme tomu z Marsu, zjistili bychom, že povrch zeměkoule odráží stále méně slunečního světla. Jinými slovy, pohlcuje stále více sluneční energie. Je to bohužel další, zatím ještě nedostatečně prozkoumaný faktor ovlivňující změnu klimatu, a tedy i podmínky našeho života v příštích desetiletích.
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Kdybychom sledovali Zemi dejme tomu z Marsu, zjistili bychom, že povrch zeměkoule odráží stále méně slunečního světla. Jinými slovy, pohlcuje stále více sluneční energie. Je to bohužel další, zatím ještě nedostatečně prozkoumaný faktor ovlivňující změnu klimatu, a tedy i podmínky našeho života v příštích desetiletích.
„Jedná se o výjimečnou situaci… Jsme překvapeni touto velmi, velmi nízkou hladinou,“ řekl Adrian Maizel z úřadu monitorujícího provoz na Dunaji. „Snažíme se co nejvíce udržet kanál splavný – i když užší –, aby nebyla plavba zcela zablokována,“ dodal k prováděným bagrovacím pracím. Obě země přitom zaznamenaly nízkou hladinu vody mnohem časněji než v loňském roce.
V maďarské metropoli Budapešti, ležící dále proti proudu, klesla hladina Dunaje na nejnižší úroveň od začátku měření. Desítky maďarských měst a obcí na březích toku zavedly už během červnové vlny veder omezení ve spotřebě vody. V červenci byly pozastaveny také některé vyhlídkové plavby.
Na slovenské přehradě Gabčíkovo, která leží ještě výše po proudu, se zpomalil provoz plavebních komor, což způsobuje delší čekací doby, a kapitáni jsou vyzýváni, aby zkontrolovali splavnost svých plavidel.
Sucho v Německu už není jen problém přírody, ale i ekonomiky. Nízká hladina Rýna, Dunaje a Labe omezuje nákladní dopravu a podle ekonoma Thila Schäfera může letos ubrat německému růstu až 0,4 procentního bodu. Křehké oživení největší evropské ekonomiky by se tak mohlo znovu změnit ve stagnaci.
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Sucho v Německu už není jen problém přírody, ale i ekonomiky. Nízká hladina Rýna, Dunaje a Labe omezuje nákladní dopravu a podle ekonoma Thila Schäfera může letos ubrat německému růstu až 0,4 procentního bodu. Křehké oživení největší evropské ekonomiky by se tak mohlo znovu změnit ve stagnaci.
Úleva v nedohlednu
Vzhledem k tomu, že se očekává přetrvávající vedro, není v dohledu okamžitá úleva.
„Žiju tady už 25 let a hladina vody ještě nikdy nebyla tak nízko,“ prohlásil senior Mitica Nicolae z Corabie, zatímco lovil ryby v zavlažovacím kanálu poblíž řeky. Pětašedesátiletý muž každé ráno poslouchá veřejnoprávní rozhlas, aby se dozvěděl nejnovější informace o stavu vody na Dunaji. Mezitím loví méně ryb než dříve a obává se o úrodu na polích. Rumunské úřady totiž zavedly pro zemědělce na jihovýchodě země omezení při zavlažování. Ačkoliv ti, s nimiž hovořila AFP, uvedli, že se jich tato opatření zatím nedotkla.
Na jedné z jihorumunských pláží, několik metrů od břehu Dunaje, se mezitím chlapec brodil bosky ve vodě, která mu sahala jen po kotníky. „Je to jako tekutý písek,“ zavolal s překvapením na svou rodinu, která ho z dálky sledovala.
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