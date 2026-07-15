Mnichov svírá extrémní sucho. Za napuštění bazénu hrozí pokuta až 1,2 milionu
Mnichov kvůli mimořádnému suchu zakázal napouštění soukromých bazénů, zalévání trávníků i čerpání vody z řek a jezer. Za porušení vyhlášky hrozí pokuta až 50 tisíc eur, tedy zhruba 1,2 milionu korun. Spotřeba vody ve městě přitom v posledních dnech výrazně vzrostla a radnice varuje, že ani očekávaný déšť situaci zásadně nezlepší.
Bavorská metropole Mnichov zakázala kvůli suchu napouštění soukromých bazénů, zavlažování trávníků a čerpání vody z řek a jezer. Při porušení vyhlášky hrozí pokuta až 50 tisíc eur (1,2 milionu korun). K šetření vodou vyzývá v posledních měsících své obyvatele řada německých měst, kromě Mnichova třeba i Stuttgart, Drážďany či Lipsko. Spolková vláda proto dnes spustila nový informační portál, který na nízký stav vody upozorňuje.
Zákaz má řadu výjimek. Mnichovská radnice se jej přesto rozhodla zavést, protože dřívější výzva, aby lidé vodou šetřili, nezafungovala. Vyhláška platí do 1. srpna. Pokud bude ale nedostatek vody trvat, mohou být podle radnice omezení prodloužena.
První odhad letošní sklizně ukazuje na slabší zemědělský rok. A to ještě nezahrnuje extrémní vedra z konce června. Pokud se horší výhled potvrdí, může skončit období, kdy levnější zemědělské suroviny tlumily ceny potravin.
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Názory
První odhad letošní sklizně ukazuje na slabší zemědělský rok. A to ještě nezahrnuje extrémní vedra z konce června. Pokud se horší výhled potvrdí, může skončit období, kdy levnější zemědělské suroviny tlumily ceny potravin.
Déšť nyní situaci nezlepší
Podle bavorské metropole činí spotřeba vody ve městě a jeho okolí v průměru 300 milionů litrů denně. V posledních dnech ale vzrostla na 360 milionů litrů. „I když předpovědi na příští dny hlásí bouřky a déšť, nebudou mít srážky dostatečný efekt na zlepšení situace,“ uvedla radnice.
Primátor města za stranu Zelených Dominik Krause uvedl, že uplynulá zima a jaro byly mimořádně suché. Obyvatele Mnichova a přilehlých obcí, které zásobují městské vodárny, vyzval, aby zákaz brali vážně, a umožnili tak, aby se stav podzemní vody stabilizoval.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Podobné výzvy či zákazy jako Mnichov vydalo v posledních týdnech několik bavorských obcí, ale také města a vesnice v Braniborsku či Sasku na východě země či metropole Bádenska-Württemberska Stuttgart.
Spolková vláda dnes ve snaze usnadnit obcím sledování stavu povrchové i podzemní vody spustila celostátní systém včasného varování Niwis. „Klimatická změna vytváří na naše vodní zdroje stále větší tlak,“ upozornil ministr životního prostředí Carsten Schneider. „Proto musíme hrozící nedostatek vody dříve rozpoznat a lépe se na něj připravit,“ dodal.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.