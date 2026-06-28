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newstream.cz Politika VOLEBNÍ PRŮZKUM: ANO dál dominuje. Souboj o druhé místo ale přináší překvapení

VOLEBNÍ PRŮZKUM: ANO dál dominuje. Souboj o druhé místo ale přináší překvapení

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

ANO si podle červnového modelu STEM dál drží jasný náskok a zůstává nejsilnější stranou. Za ním se ale mění souboj o druhé místo: STAN posílil před ODS, zatímco TOP 09 i lidovci by samostatně zůstali mimo Sněmovnu.

Volby do Sněmovny by v případě jejich konání v červnu opět vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 32,2 procenta hlasů. Druhý nejlepší výsledek by zaznamenalo hnutí STAN s 13,5 procenta hlasů před ODS se ziskem 13 procent. Přes pět procent nutných pro vstup do dolní parlamentní komory by mělo ještě SPD, Piráti a Motoristé, plyne z průzkumu STEM pro CNN Prima News.

Pro SPD by podle něj v červnu hlasovalo 7,9 procenta voličů. Piráty by volilo 7,6 procenta lidí a Motoristy 5,3 procenta.

Volební model STEM · červen

Jak si stojí politické strany v ČR

Volby do Sněmovny by podle modelu vyhrálo hnutí ANO s podporou 32,2 %. Do dolní komory by se dostalo šest subjektů.

Vítěz modelu ANO 32,2 % hlasů
Druhé místo STAN 13,5 % hlasů
Nad hranicí 6 stran limit pro vstup: 5 %
Šrafovaná čára znamená 5% hranici pro vstup do Sněmovny.
5 %
32,2 %
 
ANO
13,5 %
 
STAN
13,0 %
 
ODS
7,9 %
 
SPD
7,6 %
 
Piráti
5,3 %
 
Motoristé
3,4 %
 
TOP 09
2,4 %
 
KDU-ČSL
Zdroj: STEM pro CNN Prima News. Volební model za červen; model nezahrnuje koalice.

„Hnutí ANO si v aktuálním volebním modelu udržuje velmi silnou a stabilní pozici, s podporou pohybující se okolo 32 procent. Od voleb tak mírně oslabilo, nejedná se však o zásadní pokles. Podpora zůstává vysoká i po prvních měsících fungování nové vlády,“ uvedl analytický ústav v komentáři. Loni na podzim hnutí premiéra Andreje Babiše volilo 34,5 procenta lidí.

Petr Macinka na festivalu ve Strážnici

Diplomat na pódiu

Názory

Macinka opět zastínil politiky ostatních stran a uplynulý týden si vzal pro sebe. Nejdříve se „definitivně“ pomstil prezidentu Pavlovi a vyloučil ho ze summitu NATO v Ankaře. Potom vynadal návštěvníkům folklorního festivalu ve Strážnici, řekl jim, že se zbláznili. Ondřej Prokop ukončil kandidaturu na pražského primátora, s tím snad Macinka nemá nic společného.

Dalibor Martínek

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STAN posiluje nejvýrazněji

Naopak výsledek STAN v červnovém průzkumu překonal zisk z loňských sněmovních voleb, který činil 11,23 procenta hlasů. „Mezi opozičními stranami právě hnutí STAN nejvýrazněji od voleb posiluje,“ uvedl STEM.

Podpora SPD se v porovnání s loňskými volbami téměř nezměnila. Piráti si mírně pohoršili podobně jako Motoristé.

Volební model STEM nezahrnuje koalice. I proto by mimo dolní komoru zůstala TOP 09, která by podle něj v červnu získala 3,4 procenta hlasů. Podle autorů strana doplácí na malou voličskou základnu, kterou tvoří zejména vysokoškolsky vzdělaní lidé. KDU-ČSL volební model přisuzuje zisk 2,4 procenta hlasů.

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