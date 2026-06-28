VOLEBNÍ PRŮZKUM: ANO dál dominuje. Souboj o druhé místo ale přináší překvapení
ANO si podle červnového modelu STEM dál drží jasný náskok a zůstává nejsilnější stranou. Za ním se ale mění souboj o druhé místo: STAN posílil před ODS, zatímco TOP 09 i lidovci by samostatně zůstali mimo Sněmovnu.
Volby do Sněmovny by v případě jejich konání v červnu opět vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 32,2 procenta hlasů. Druhý nejlepší výsledek by zaznamenalo hnutí STAN s 13,5 procenta hlasů před ODS se ziskem 13 procent. Přes pět procent nutných pro vstup do dolní parlamentní komory by mělo ještě SPD, Piráti a Motoristé, plyne z průzkumu STEM pro CNN Prima News.
Pro SPD by podle něj v červnu hlasovalo 7,9 procenta voličů. Piráty by volilo 7,6 procenta lidí a Motoristy 5,3 procenta.
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Volby do Sněmovny by podle modelu vyhrálo hnutí ANO s podporou 32,2 %. Do dolní komory by se dostalo šest subjektů.
„Hnutí ANO si v aktuálním volebním modelu udržuje velmi silnou a stabilní pozici, s podporou pohybující se okolo 32 procent. Od voleb tak mírně oslabilo, nejedná se však o zásadní pokles. Podpora zůstává vysoká i po prvních měsících fungování nové vlády,“ uvedl analytický ústav v komentáři. Loni na podzim hnutí premiéra Andreje Babiše volilo 34,5 procenta lidí.
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STAN posiluje nejvýrazněji
Naopak výsledek STAN v červnovém průzkumu překonal zisk z loňských sněmovních voleb, který činil 11,23 procenta hlasů. „Mezi opozičními stranami právě hnutí STAN nejvýrazněji od voleb posiluje,“ uvedl STEM.
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