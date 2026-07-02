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newstream.cz Politika Tisíc úmrtí navíc a politická bouře. Francouzská vláda čelí tlaku kvůli vedrům

Tisíc úmrtí navíc a politická bouře. Francouzská vláda čelí tlaku kvůli vedrům

Francouzská vláda čelí hlasování o nedůvěře kvůli vedrům. Levice viní kabinet z nepřipravenosti
ČTK
nst
nst

Francouzská vláda míří k hlasování o nedůvěře kvůli zvládání vlny veder. Levice tvrdí, že kabinet zemi na extrémní horka nepřipravil a oslabil veřejné služby. Zdravotnické úřady přitom během poslední vlny horka zaznamenaly zhruba o tisíc úmrtí více, než bývá obvyklé.

Francouzská vláda bude v pondělí čelit hlasování o nedůvěře kvůli vlně veder, která zemi zasáhla v minulém týdnu. Návrh podali poslanci levicových stran. Kabinetu premiéra Sébastiena Lecornua vyčítají, že Francii na extrémní horka nedostatečně připravil a že škrty ve veřejných službách schopnost státu reagovat ještě oslabily.

Pod návrhem jsou podepsáni poslanci Zelených, krajně levicové Nepodrobené Francie a socialistů. Podle nich vláda podcenila přípravu země na stále častější vlny veder a nenastavila dostatečnou ochranu obyvatel. Kritika přichází krátce poté, co zdravotnický úřad Santé publique France oznámil výrazný nárůst počtu úmrtí během poslední vlny horkého počasí.

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O tisíc úmrtí více

Úřad v neděli uvedl, že od středy 24. června, tedy v intenzivní fázi veder, zaznamenal zhruba o tisíc úmrtí více, než bývá obvyklé. Ve dnech s vysokými teplotami úřady vydávaly varování a omezily některé velké akce. V Paříži byl dočasně omezen prodej alkoholu.

Právě v hlavním městě se horka výrazně promítla i do fungování zdravotnického systému. Nemocnice hlásily nadměrný počet hospitalizací a vysokou obsazenost vykazovaly také márnice.

Premiér Lecornu tento týden v Národním shromáždění odmítl výtky opozice a označil je za politikaření. Jeho kabinet však nemá mezi poslanci většinu, a hlasování tak pro něj představuje další politický test.

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„Pokud bude sucho pokračovat i přes léto, může zpomalit zlevňování potravin a přidat několik desetin procentního bodu do potravinové inflace, ale navíc to zatím nevypadá,“ říká v rozhovoru pro Newstream hlavní analytik investiční společnosti XTB Jiří Tyleček. Podle údajů specializovaného webu Intersucho je v Česku zasažena suchem polovina území.

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Levice nemá sama dost hlasů

Levice ale sama nemá dost hlasů na to, aby vládu svrhla. K vyslovení nedůvěry je potřeba nejméně 289 poslanců. Pro návrh by proto musela hlasovat část centristických poslanců podporujících prezidenta Emmanuela Macrona a premiéra Lecornua, případně krajně pravicové Národní sdružení.

Rozhodující tak bude postoj krajní pravice. Pokud se k návrhu levice nepřipojí, vláda hlasování pravděpodobně ustojí. Politický tlak na kabinet ale kvůli dopadům extrémních veder dál poroste.

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