Pocta Česku. Na nových známkách s Alžbětou II. je i portrét z Pražského hradu

Britská královská pošta Royal Mail vydává čtyři pamětní známky s portréty nedávno zesnulé královny Alžběty II. v různých obdobích její vlády. Známky zachycují panovnici od prvního roku její vlády v roce 1952 až do 90. let 20. století v podobě portrétu nejdéle sloužící britské panovnice při návštěvě Pražského hradu, uvedl server BBC.

Reklama

Známky jsou prvními, jejichž podobu schválil její syn a nový král Karel III. (dříve označovaný jako princ Charles). Nejstarší fotografie použitá v sérii byla pořízena Dorothy Wildingovou v roce 1952 při příležitosti nástupu mladičké královny na trůn, uvedla BBC.

GALERIE: Alžbětino století skončilo. Truchlí celý svět Leaders Konec jedné éry, zní titulek zprávy o úmrtí britské královny Alžběty II. magazínu The Economist. Magazín připomíná, jak moc se za skoro století života aristokratky a 69 let jejího vládnutí změnila Británie. A svět. nst Přečíst článek

Na další známce je fotografie královského fotografa Cecila Beatona z roku 1968, kde Alžběta II. stojí oblečená v admirálském plášti. Na známkách v hodnotě 1,85 libry se objeví portrét pořízený v listopadu 1984 Yousufem Karshem. Na známkách v hodnotě 2,55 libry bude fotografie Tima Grahama z roku 1996, kdy se královna během své návštěvy České republiky zúčastnila banketu na Pražském hradě.

Prezentační balíček všech čtyř známek bude stát 6,95 libry (asi 192 korun), v prodeji budou od 10. listopadu.

Lukáš Kovanda: Alžběta II. smyslem pro řád vytvořila bilionovou hodnotu Názory Zesnulá královna Alžběta II. vstupuje do dějin nejen jako nejdéle vládnoucí britský monarcha, ale též „nejhodnotnější“. Pokud by britská královská rodina představovala firmu, byla by její značka, „brand“, jednou z nejhodnotnějších na světě. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Reklama

„Odhalili jsme podobu známek, prvních, které schválilo Jeho Veličenstvo král Karel III., na poctu ženě, jejíž oddanost veřejné službě a službě neměla v historii této země obdoby,” uvedl generální ředitel Royal Mail Simon Thompson.

Svých známek stejně jako bankovek a mincí se dočká i Karel III. Královská pošta potvrdila, že nové známky s králem Karlem III. budou vydány, jakmile budou „vyčerpány“ aktuální zásoby.