Karel III. je v Austrálii. Jeho návštěvu provází nadšení i kontroverze

Král Karel III. podnikl dlouho očekávanou cestu do Austrálie. Návštěvu provázely incidenty a protesty proti monarchii, ale na druhé straně i vřelá přijetí. Panovník má navzdory neshodám ohledně politického zřízení v australské společnosti mimořádnou pozici, popularitu mu mohou závidět i všichni politici.

Britský král Karel III. v závěru minulého týdne vyrazil na dosud nevětší zahraniční cestu od oznámení, že mu byla diagnostikována rakovina. Společně s královnou Camillou pobývají šest dní v Austrálii, která stále formálně patří pod korunu a je konstituční monarchií. Vztahy mezi monarchou a tamějšími politiky i společností jsou však stále více problematické.

Od začátku bylo jasné, že se návštěva neobejde bez kontroverzí, a že se stane záminkou k diskusi o pokračování monarchie. Jedním z hlavních bodů programu byl ceremoniál v hlavním městě Canberrě za účasti předsedy vlády Anthonyho Albanese, premiéři všech šesti australských států se však vymluvili na jiné povinnosti a zůstali doma, což australští příznivci monarchie považují za urážlivé a malicherné. Buckinghamský palác se k tomu nevyjádřil.

Z neděle na pondělí i evropská média zase referovala o přerušení královy návštěvy v australském parlamentu, které měla na svědomí nezávislá senátorka za stát Victoria Lidia Thorpeová. „Dopustili jste se genocidy našeho lidu. Vraťte nám naši zemi. Vraťte nám, co jste nám ukradli - naše kosti, naše lebky, naše děti, naše lidi,“ křičela politička pocházející z domorodého obyvatelstva, jejichž zájmy hlasitě prosazuje. „Tohle není vaše země. Vy nejste můj král. Nejste náš král,“ dodala, než ji vyvedla ochranka.

Král je přitom v otázce australského politického zřízení jaksi pasivní. Ačkoli mu na šesté největší zemi světa velmi záleží a je blízká jeho srdci, do politických debat se nezapojuje. To ostatně dokazuje i odpověď zástupci australských republikánů na nedávný dopis, ve kterém monarchu žádá o schůzku. „Jeho Veličenstvo jako konstituční panovník jedná na základě rad svých ministrů, a proto o tom, zda se Austrálie stane republikou, rozhoduje australská veřejnost,“ odpověděl Buckinghamský palác.

Republika není na pořadu dne

Jasno nemají ani Australané, návštěva odstartovala ostrou diskusi (avšak až nevídaně kultivovanou) mezi příznivci monarchie i republiky. Zatímco monarchisté Karla brání, odpůrci cestu nazývají „rozlučkovou tour“. Nevypadá to však, že by diskuse přinesla republikánům vbrzku nějaké hmatatelné plody. Nynější předseda vláda Anthony Albanese za Laboristickou stranu je sice dlouhodobý zastánce republiky, ovšem jak uvedl na začátku roku, změna zřízení není mezi jeho hlavními prioritami.

Podle průzkumu agentury YouGov je to těsné i uvnitř australské společnosti. V šetření k prvnímu roku Karla III. na trůnu se 32 procent dotázaných vyjádřilo, že by se země měla stát co nejdříve republikou (a toto číslo znatelně vzrostlo od smrti královny Alžběty II.), 35 procent však tvrdilo, že by Austrálie měla zůstat konstituční monarchií i po odchodu Karla III. Mezi dotázanými navíc převažoval počet těch, podle kterých je monarchie pro jejich zemi prospěšná nad těmi, kteří tvrdí opak. Více bylo jen těch, kterým je to jedno.

Navzdory protestům a politickým kontroverzím britského panovníka vítaly na ulicích davy, nejen při úterním závěru v Melbourne. Jako osobnosti se v Austrálii těší příslušníci britské královské rodiny velké oblibě. Ve zmíněném průzkumu byl ze všech osobností veřejného života, včetně australských politiků, nejpopulárnější princ William v těsném závěsu s manželkou Kate. Ve vícero průzkumech Karel poráží i premiéra Albanese a vůdce opozice a lídra Liberální strany Petera Duttona a všechny australské vrcholové politiky.

Problematické vztahy v Commonwealthu

Karel III. se snaží k obyvatelům bývalých kolonií přistupovat citlivě a bolestným tématům se nevyhýbá. Například vloni v Keni vyjádřil lítost nad zvěrstvy z dob kolonialismu, nicméně přímou omluvu nevyslovil, což mu mnozí občané africké země vyčítali.

Vztahy Británie se zeměmi Commonwealthu dodnes trpí pod tíhou koloniální historie. Toto volné sdružení bývalých kolonií a dominií bude jednat tento týden na ostrově Samoa, i s účastí krále Karla. Premiér Keir Starmer před summitem čelí výzvám, aby zvážil oficiální omluvu a začal jednat o reparacích za britský podíl na obchodu s otroky. Jeho mluvčí však uvedl, že to „není na pořadu“.