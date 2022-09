FOTOGALERIE: Lidé čekají na možnost vzdát hold Alžbětě II. i více než 24 hodin

Přístup do fronty vedoucí k sídlu parlamentu v centru Londýna, kam se lidé chodí poklonit rakvi s britskou královnou Alžbětou II., se po více než sedmi hodinách v sobotu ráno opět otevřel. Doba čekání podle průběžně aktualizovaného odhadu britských úřadů nyní činí 16 hodin. Britská vláda brzy ráno, když čekací doba přesahovala 24 hodin, vyzvala lidi, aby necestovali do metropole s cílem se do fronty připojit. Teplota v noci klesla pod deset stupňů Celsia, ani to však tisíce lidí neodradilo od čekání na možnost vzdát panovnici poslední hold.

Reklama

Zástup lidí se táhne od parku Southwark, podél jižního nábřeží Temže a následně přes most k Westminsterskému sálu britského parlamentu, kde je umístěn katafalk s rakví. Přístup do fronty byl v pátek kvůli naplnění kapacity přerušen. Během noci odhadovaná doba čekání přesáhla 25 hodin. Londýnská záchranná služba doporučila lidem, aby si s sebou vzali teplé oblečení a léky, pokud nějaké pravidelně užívají. Podél fronty podle zpravodajského webu BBC hasiči během chladné noci rozdávali čaj, kávu, vodu a deky.

Podívejte se na fotogalerii:

Vzor pro naši rodinu

Mohammed, nadšený obdivovatel královny, strávil ve frontě 13 hodin. „Jsem v šoku," řekl BBC. „Je to největší moment v životě, nic se tomuto okamžiku nevyrovná," dodal. Královna byla pro jeho rodinu, která se před desítkami let přestěhovala z Bangladéše do Británie, důležitou osobností. „Myslím, že když moje matka vyrůstala, potřebovala nějaký vzor," řekl Mohammed s tím, že jej našla v královně, protože ji inspirovalo její chování.

Pohřeb století vyvolá v Londýně dopravní chaos, hrozí uzavření metra, varují úřady Leaders Snaha osobně vzdát poctu zesnulé královně Alžbětě II. či přímo na místě sledovat její pohřeb v pondělí 19. září vyvolá zájem statisíců lidí. Londýnské úřady proto varují, že od středy, kdy bude rakev s ostatky nejdéle vládnoucí britské panovnice vystavena ve Westminsterském opatství, čekají metropoli vážné dopravní komplikace, napsala agentura Bloomberg. Dušan Kütner Přečíst článek

Reklama

Podle zpravodaje Sky News Ivora Bennetta fronta stále roste, ale již není tak dlouhá jako před několika hodinami. Při popisu situace poznamenal, že někteří lidé patrně přišli poté, co se v noci posilňovali pivem a pizzou, zatímco jiní třímají kelímky s kávou. Jedna skupinka žen mu řekla, že se doporučením úřadů nenechaly odradit a přišly „z úcty ke královně". Na cestu si vzaly banány, vodu a brambůrky.

Hlasatelka BBC Victoria Fritzová ve frontě čekala 14 hodin. Zkušenost popsala jako „neskutečnou a nesmírně emotivní". Čím více se člověk blíží ke konci fronty, tím vážnější je podle ní atmosféra.

Monarchie ve světě chřadnou, těch pravých je jen čtrnáct. A Británie mezi nimi není Politika Smrt britské královny Alžběty II. a nástup na trůn jejího syna, nového krále Karla III. (dříve označovaného jako princ Charles), je připomínkou toho, že i když svět císařů, králů či velkovévodů mohl dávno pominout, v řadě zemí stále více či méně formálně vládnou dědiční panovníci. Svět monarchií ale v posledních desítkách let stále upadá a podle těch nejpřísnějších pravidel je těch pravých monarchií na světě pouze čtrnáct – a Británie mezi nimi již není od roku 1884, napsal deník The Wall Street Journal. Dušan Kütner Přečíst článek

GALERIE: Alžbětino století skončilo. Truchlí celý svět Leaders Konec jedné éry, zní titulek zprávy o úmrtí britské královny Alžběty II. magazínu The Economist. Magazín připomíná, jak moc se za skoro století života aristokratky a 69 let jejího vládnutí změnila Británie. A svět. nst Přečíst článek