Lukáš Kovanda: Alžběta II. smyslem pro řád vytvořila bilionovou hodnotu

Zesnulá královna Alžběta II. vstupuje do dějin nejen jako nejdéle vládnoucí britský monarcha, ale též „nejhodnotnější“. Pokud by britská královská rodina představovala firmu, byla by její značka, „brand“, jednou z nejhodnotnějších na světě.

Společnost Brand Finance, vyčísluje hodnotu značky královské rodiny na 100 miliard dolarů, v přepočtu na 2,44 bilionu korun. Jen „brand“ samotné Alžběty II. má pak hodnotu kolem 50 miliard dolarů, přes 1,2 bilionu korun. To podle Brand Finance znamená, že hodnota „brandu“ britské královské rodiny předčí i tak věhlasné ostrovní značky, jako je ta náležející petrochemickému kolosu Shell nebo maloobchodní síti prodejen Marks & Spencer.

Hodnota značky britské monarchie přitom v čase stále narůstá. Například v roce 2017 činila 67 miliard liber, což podle tehdejšího kurzu činilo zhruba dva biliony korun. Za uplynulé čtyři roky tedy hodnota značky britské královské rodiny stoupala tempem průměrně zhruba 110 miliard korun ročně. Roli ovšem sehrávají také kursové pohyby české měny k té britské.

Značka budovaná po staletí

Svoji značku si britská monarchie každopádně svým způsobem upevňuje celá dlouhá staletí. Na rozdíl od jiných monarchií ve světě ji přitom dále rapidně zhodnocuje i v čase pokročilé globalizace, internetu a sociálních sítí. V tomto se do značné míry vymyká mezi všemi dalšími monarchiemi. Připomeňme, že monarchiemi jsou mnohé další ekonomicky nejrozvinutější země světa, jako je Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Norsko či Belgie.

Ostatně, podle údajů zveřejněných americkým Cato Institute je ve světě dnes 43 monarchií a 157 republik. Hned 23 monarchií z uvedených 43, tedy více než padesát procent, se řadí mezi padesátku nejbohatších zemí světa. Z oněch 157 republik je jich mezi padesátkou nejbohatších zemí světa tedy pouze 27, čili nějakých osmnáct procent.

Monarchie slaví úspěch

I další monarchie, nejen ta britská, jsou tedy ekonomicky úspěšné. V průměru dokonce citelně úspěšnější než republiky. Přesto by hodnota „brandu“ jiných monarchií byla dramaticky nižší, než je hodnota značky té britské. Značnou pozitivní roli v budování značky britské monarchie sehrává právě zesnulá panovnice Alžběta II.

Svým smyslem pro řád, oddanost monarchii a uměním stmelovat společnost již po dlouhá desetiletí utváří nesmírně příznivý obraz. Ostatně ne náhodou představuje královnin „brand“ celou polovinu celkové hodnoty značky královské rodiny, ba tedy celé monarchie.

Obrovská popularita Alžběty II., celosvětová a trvající po sedm desetiletí, dobu, jež se včera uzavřela, tak britské monarchii umožňuje nejen ustát skandály některých členů královské rodiny, ale i další negativní publicitu, případně i volání po skoncování s monarchistickým zřízením.

Celkově stále pozitivní obraz britské monarchie pak táhne turisty nejen do Británie samotné, ale i třeba na jiné kontinenty, do zemí Commonwealthu, jimž panovnice stále formálně vládne. Jsou díky němu populární i seriály typu The Crown na Netflixu nebo „filmový seriál“ a agentu Jamesi Bondovi, který na plátně Alžbětě II. neúnavně a neohroženě sloužil od počátku 60. let, od desátého výročí jejího vládnutí.

