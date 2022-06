Polední meníčko pod dvě stovky? V Praze už se nahledáte

Obědové meníčko v první polovině června podle analýzy společnosti Sodexo Benefity stálo v průměru 163 korun. To je o 28 korun více než v roce 2020. Od začátku roku cena obědů roste každý měsíc o korunu až dvě. Nejvíce za obědy platí lidé v Praze, a to 190 korun. Naopak nejlevněji, průměrně za 147 korun, se najedí v podnicích v Karlovarském kraji.

Naobědvat se v restauraci pod 150 korun přestává být reálné. Obědy, jako ostatně vše, prudce zdražují. V Praze sice méně, než ve zbytku země, zato se průměrná cena poledního meny v české metropoli nebezpečně přibližuje ke dvěma stovkám. „Za posledních deset let zdražilo meníčko v průměru o 80 korun. Pro řadu lidí už se nyní oběd v restauraci kvůli inflaci stává nedostupným a vaří si doma,” komentuje výsledky analýzy Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Cena poledních meníček podle něj dramaticky stoupá ze dvou důvodů. Jednak kvůli obecné inflací, tedy zdražování všeho od energií, jako je elektřina nebo plyn, přes zdražování pracovní síly kuchařů nebo servírek až po růst cen samotných potravin a ingrediencí pro přípravu jídel.

Druhým důvodem je pak podle Kovandy to, že provozovatelé hospod a restaurací během dvou let pandemie finančně krváceli, takže nyní se potřebují vyššími cenami „zahojit“. Trápí je navíc nedostatek vhodné pracovní síly, která během pandemie „prchla“ třeba do sféry e-commerce. „Takže člověk, co dříve roznášel točené pivo coby číšník v hospodě, dnes pivo – v plechovce – rozváží pro některý z potravinových e-shopů. Pokud jej chce provozovatel restaurace zpátky, musí jej přetáhnout vyšší mzdou. Tu pak promítne i do ceny poledního menu,” vysvětluje Kovanda.

Ceny obědů ve stravovacích zařízeních rostou podle Jana Michelfeita ze Sodexo Benefity nepřetržitě už téměř rok. Restaurace dříve vytvořené rezervy použily na pokrytí ztrát kvůli nuceným uzávěrám v souvislosti s pandemií koronaviru, nyní si nemohou dovolit nést veškeré rostoucí náklady, dodal Michelfeit. Zároveň ale podle něj nepropisují vyšší výdaje do cen pro zákazníky v plné výši. „Jak vyplývá ze statistických dat, ceny zemědělských producentů se meziročně zvýšily téměř o 40 procent a ceny energií pro právnické osoby vzrostly za rok trojnásobně,” doplnil.

Do hospody už jen jednou za čas

Zaměstnavatelé přispívají pracovníkům na stravování podle Sodexo Benefity nejčastěji sto korun na den, za tuto částku se už ale lidé nenaobědvají nikde v zemi. Nyní na zaplacení poledního jídla nestačí ve většině krajů ani daňově nejvýhodnější stravenka, jejíž hodnota pro letošní rok činí 150 korun. „Zákon o dani z příjmů umožňuje firmám odečíst si z daní maximálně 55 procent z ceny stravenky. Zbývající část si často doplácí zaměstnanci, firmy ale pochopitelně mohou svým lidem uhradit i vyšší částku, ovšem už bez slevy na dani na straně zaměstnavatele,” uvedl Michelfeit.

Zástupci restauratérů už dříve upozornili na to, že lidé si za dobu pandemie, kdy často pracovali z domova, odvykli chodit na obědy do restaurací a i z důvodu aktuálního zvyšování životních nákladů si nyní často do kanceláře nosí vlastní jídlo. Úbytek hostů, a také tržeb, v časech oběda potvrzují i data Sodexo Benefity, ve srovnání s předkrizovým rokem 2019 se podle nich pohybuje kolem 30 procent.

Trend domácích přípravy obědů je podle Kovandy patrný také v jiných evropských zemích. Ve své loňské studii jej analyzuje dokonce i Evropská centrální banka. „Lidé se během pandemie (znovu)naučili obstarávat si řadu věcí svépomocí či v rámci domácnosti, ať už jde o přípravu jídla k obědu nebo třeba o ostříhání. Není to tedy jenom o současném zdražování, ale také o celkové změně spotřebních návyků, kterou pandemie způsobila. Zdražování jídla ovšem tuto změnu návyků podporuje a umocňuje,” dodal Kovanda.

Jídla v restauracích zdražují a zdražovat budou i nadále kvůli rostoucím cenám energií, kvůli nedostatku vhodné pracovní síly, kvůli zdražování základních surovin pro přípravu pokrmů, ale i třeba z důvodu růstu cen nemovitostí a zvyšování nájemného. Už v příštím roce tak může cena „meníčka“ průměrně celorepublikově atakovat cenu 200 korun, míní ekonom.