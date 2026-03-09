Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Politika Červený odvolal šéfa KRNAP

Červený odvolal šéfa KRNAP

Robin Böhnisch
ČTK
ČTK
ČTK

Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Robin Böhnisch končí. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ho odvolal, stalo se tak po vzájemné dohodě, uvedli zástupci Správy KRNAP a ministerstva. Böhnisch byl šéfem Správy KRNAP od ledna 2018.

Dočasně bude vedením správy parku pověřen vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus. Ministerstvo vyhlásí na pozici ředitele Správy KRNAP standardní výběrové řízení v nejbližších týdnech, uvedl úřad. K důvodům Böhnischova odchodu se ministerstvo ani KRNAP nevyjádřily. Ministr jej odvolal k dnešnímu dni.

KRNAP založený v květnu 1963 je nejstarším národním parkem v Česku, zahrnuje podstatnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. I s ochranným pásmem se rozkládá na 55 tisících hektarech.

Správa KRNAP v únoru upozornila na dopis od zřizovatele, jímž je MŽP, který ji informoval o návrhu ministerstva financí na snížení počtu pracovních míst o 14 ze současných 238. Mluvčí KRNAP Radek Drahný již dříve řekl, že park má ministerstvu do konce dubna předložit analýzu, kterých míst by se škrty mohly týkat. Škrty v provozu národních parků kritizují ekologové, kteří v čele ministerstva odmítli vládní Motoristy.

Se zástupci národních parků jednal ministr o ekonomické situaci minulý měsíc. Červený tehdy upozornil na to, že škrty v rozpočtech úřadů se týkají všech ministerstev, nejenom ministerstva životního prostředí. Podle ministra nehrozí, že by v případě nenadálých situací zůstaly parky bez pomoci. „Z naší strany budeme vždycky okamžitě komunikovat a danou situaci řešit,“ řekl tehdy Červený.

„Chci poděkovat za skvělých více než osm let všem kolegyním a kolegům. Na tým, který se povedlo vybudovat už mým předchůdcům a později jej dlouhodobě udržet, jsem neskromně pyšný. Logo s hořcem a zvonkem českým má zvuk a prestiž a doufám, že nic z toho neztratí ani v budoucnu,“ uvedl v tiskové zprávě Böhnisch.

Česká televize se ohradila proti Moravcovým výrokům

Václav Moravec
ČTK
nst
nst

Vedení České televize kritizovalo způsob, jakým moderátor Václav Moravec oznámil svůj odchod z veřejnoprávní televize. Současně odmítlo jeho tvrzení, že v současných podmínkách nelze zaručit nezávislost redakční práce. Stanovisko televize zveřejnila ČT na svém webu.

Moravec oznámil konec po více než 21 letech v závěru nedělního vysílání pořadu Otázky Václava Moravce. Uvedl, že nedávné události ho utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemůže garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak je vyžaduje kodex veřejnoprávní televize. Podle něj navíc dochází k posunu směrem k „pseudovyváženosti“, která podle jeho názoru veřejnou službu oslabuje.

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek tato slova odmítl. Zdůraznil, že vedení televize stojí za zaměstnanci, kteří svou práci vykonávají profesionálně.

„Musím důrazně odmítnout účelová tvrzení, která zpochybňují nezávislost České televize a její nezastupitelnou veřejnoprávní roli,“ uvedl Chudárek. Dodal, že ho Moravcovo rozhodnutí osobně mrzí, zároveň ale ocenil jeho dlouholetý přínos pro televizi.

Podle ředitele zpravodajství ČT Petra Mrzeny se profesní spory s Moravcem v poslední době soustředily především na otázku, zda je dlouhodobé ignorování některých politiků v souladu s principy veřejnoprávního média. Moravec totiž řadu let odmítal zvát do svého pořadu předsedu SPD Tomia Okamuru, který byl do nedělního vysílání pozván až novou dramaturgyní pořadu.

Mrzena uvedl, že základem profesionální novinářské práce je spravedlivý přístup ke všem politickým subjektům. Podle něj to redakční nezávislost neoslabuje, ale naopak posiluje.

Moravec zatím zůstává zaměstnancem České televize. Konkrétní podoba ukončení jeho pracovního poměru nyní řeší útvar lidských zdrojů. Vedení televize zároveň uvedlo, že o jeho záměru odejít nebylo předem informováno.

Budapešť zadržela ukrajinské miliony a zlato. Kyjev obviňuje Maďarsko z porušení práv

Viktor Orbán
ČTK
ČTK
ČTK

Maďarská vládnoucí strana Fidesz předložila návrh zákona, jenž by daňovému a celnímu úřadu umožnil po dobu vyšetřování zadržet hotovost a zlato, které úřady minulý týden zabavily Ukrajině při bankovním převozu přes Maďarsko. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na web maďarského parlamentu. Kyjev dnes podle agentury AFP obvinil Budapešť z vážného porušení práv sedmi ukrajinských bankovních pracovníků, které maďarské úřady dočasně zadržely.

Budapešť v pátek oznámila zadržení sedmi Ukrajinců, kteří přepravovali z Rakouska na Ukrajinu v bankovních vozech 40 milionů amerických dolarů (840 milionů korun), 35 milionů eur (854 milionů korun) a devět kilogramů zlata kvůli podezření z praní špinavých peněz. Podle Kyjeva šlo o rutinní mezibankovní převoz splňující příslušné zákony a Ukrajina obvinila Maďarsko z toho, že sedm pracovníků státní banky Oščadbank vzalo jako rukojmí. Budapešť zadržené v pátek propustila a podle médií jsou už ve vlasti. Hotovost a zlato však zůstaly v Maďarsku.

Psychický a fyzický tlak

Ukrajinské ministerstvo zahraničí dnes podle AFP obvinilo maďarské úřady, že se zadrženými Ukrajinci ve vazbě zacházely špatně. „Zadržení byli vystaveni psychickému a fyzickému tlaku,“ uvedla ukrajinská diplomacie. Podle tvrzení Kyjeva byli 28 hodin drženi v poutech, během přepravy měli zavázané oči a nebylo jim poskytnuto právní zastoupení ani přístup k ukrajinským diplomatům.

Jeden ze zatčených, který má cukrovku, ztratil vědomí a poté mu byl „násilně vnitrožilně podán lék, který u něj způsobil prudký nárůst hladiny cukru v krvi a nástup hypertenze“, což si vyžádalo jeho převoz do nemocnice, cituje AFP ukrajinské ministerstvo. Kyjev přitom obvinil Maďarsko z porušení evropských úmluv o lidských právech. Požaduje také okamžité vrácení zabavených vozidel a peněz. Maďarsko na tato obvinění zatím podle dostupných informací nereagovalo.

Péter Magyar

Maďarská volební kampaň jde do finále. Hrozí zveřejnění kompromitující nahrávky opozičníka Magyara

Politika

Maďarská volební kampaň před parlamentními volbami, které mohou být pro zemi jedny z nejdůležitějších za poslední desetiletí, provázejí obavy z očerňující kampaně a možného zveřejnění kompromitující sexuální nahrávky opozičního lídra Pétera Magyara.

nst

Přečíst článek

Incident se odehrál v době vyostřeného napětí mezi Budapeští a Kyjevem kvůli přerušení dodávek ruské ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba přes Ukrajinu. Podle Kyjeva ropovod poškodil ruský útok a opravy potřebují čas. Budapešť obviňuje ukrajinské vedení z průtahů a ze snahy ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku. Hodlá proto blokovat půjčku Evropské unie Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) a také přijetí dvacátého balíku sankcí proti Rusku, dokud Ukrajina provoz ropovodu neobnoví. Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek podle agentur prohlásil, že zastaví tranzitní zásilky přes Maďarsko na Ukrajinu, dokud Kyjev neobnoví dodávky přes Družbu.

Maďarsko čekají za měsíc parlamentní volby, v nichž Orbánově straně Fidesz, která je u moci od roku 2010, reálně hrozí ztráta vlády. Maďarsko je dlouhodobě závislé na dodávkách ropy z Ruska, se kterým Orbán navzdory ruské invazi do sousední země udržuje dobré vztahy. Podle Kyjeva vývoz ruské ropy a plynu financuje válku Ruska proti Ukrajině, ve které zahynuly kromě vojáků i tisíce civilistů, včetně žen a dětí.

