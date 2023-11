Sýrie pod palbou dvou velmocí. Nálety tam podnikly Rusko i Spojené státy

Spojené státy uskutečnily dva nálety v Sýrii na cíle spojené s Íránem, uvedl Pentagon podle agentury Reuters. Ta s odvoláním na ruskou agenturu Interfax také napsala, že v Sýrii útočilo v neděli i Rusko, jehož nálety si vyžádaly životy 34 protirežimních bojovníků a zranění dalších více než 60.

List The New York Times napsal, že podle představitelů Pentagonu si americké nálety vyžádaly neupřesněný počet mrtvých nebo zraněných. Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) uvedla, že při amerických úderech v neděli zahynulo osm bojovníků napojených na Írán, včetně jednoho Syřana a Iráčanů.

Útoky ruských sil, které dlouhodobě podporují syrského autokratického prezidenta Bašára Asada, směřovaly na provincii Idlib. Zdejší rebelové podle Moskvy za posledních 24 hodin sedmkrát zaútočili na pozice syrských vládních sil. Reuters poznamenala, že ruská tvrzení nebyl schopen nezávisle ověřit.

Akce Američanů v oblasti nařídil prezident Joe Biden v reakci na útoky na americké síly v regionu. „Pro prezidenta neexistuje vyšší priorita než bezpečnost amerického personálu a dnešním krokem dal jasně najevo, že Spojené státy budou bránit sebe, svůj personál a své zájmy,” uvedl v prohlášení americký ministr obrany Lloyd Austin.

Třetí vlna útoků

„Tyto útoky (na americké síly) musí přestat a pokud nepřestanou, tak nezaváháme a uděláme vše, co je nutné pro ochranu vojáků," řekl posléze Austin novinářům, čímž podle agentury Reuters ponechal otevřenou možnost dalších úderů na cíle v Sýrii.

Nálety, jejichž terčem se na východě Sýrie stalo výcvikové středisko a úkryt ozbrojenců, byly třetími podobnými od 26. října. Washington jimi reaguje na vlnu nejméně 40 útoků raketami a drony proti svým silám v regionu, která se vzedmula po útoku palestinského radikálního hnutí Hamás na Izrael ze 7. října a následné izraelské odvetě.

V Sýrii mají Spojené státy kolem 900 vojáků, v sousedním Iráku na 2500.