Výrobce čipů onsemi zvažuje investici dvou miliard dolarů. Česko je ve hře

Americký producent polovodičů ON Semiconductor Corporation (onsemi) zvažuje investici dvě miliardy dolarů (zhruba 44 miliard korun) do rozšíření výroby čipů z karbidu křemíku. Tyto polovodiče se využívají pro prodloužení dojezdu elektromobilů. Firma se podle agentury Reuters rozhoduje mezi Spojenými státy, Českem a Koreou.

Společnost už v Česku působí v Rožnově pod Radhoštěm a v Brně. „Tři místa, na která se díváme, jsou místa, kde již máme infrastrukturu,” řekl finanční ředitel firmy Thad Trent během prezentace pro analytiky. Investice do již existujících závodů podle něj firmě ušetří náklady.

Společnost je dlouholetým dodavatelem pro automobilový průmysl. Dodává jak čipy, které jsou součástí pohonných jednotek elektromobilů, tak i mnoho dalších čipů, jako jsou kamery a senzory, jež usnadňují řízení automobilů.

V Česku má firma kolem 2200 zaměstnanců, kteří se ve třech různých závodech zabývají návrhem integrovaných obvodů, výrobou křemíkových desek a výrobou polovodičových čipů.

Společnost, která má hlavní sídlo ve Scottsdale v Arizoně, si vyrábí více než polovinu svých čipů sama. Investovala do uceleného dodavatelského řetězce pro polovodiče z karbidu křemíku, když produkuje jak surové materiály, tak hotové čipy vlastními silami. Firma uvedla, že do roku 2027 chce získat 40 procent trhu s čipy z karbidu křemíku pro automobily.