Většina Čechů přeplácí za energie. Zbytečně. Revido má ambici to změnit
Online energetické kalkulačky slibují úspory, realita ale často bolí. Podle společnosti Revido (dříve Encall) má výhodnou cenu energií jen asi pětina českých domácností. Špatné zkušenosti se srovnávači i strach ze stále sofistikovanějších podvodů lidem ve změně dodavatele brání. Revido má ambici to změnit. „Naším cílem je, aby klient neplatil víc, než musí, a rozuměl tomu, co a proč podepisuje,“ říká jeho zakladatel a CEO Tomáš Suchý.
Největší služba nestranného energetického poradenství v Česku Encall mění název. Nově vystupuje pod značkou Revido a chce se ještě ostřeji vymezit proti anonymním online srovnávačům energií.
Služba, na kterou se podle firmy měsíčně obrací v průměru 12 tisíc domácností, slibuje místo jednorázového výpočtu dlouhodobou péči, lidský přístup a ochranu klientů před nevýhodnými smlouvami i podvody. Poradci Revida pomáhají domácnostem, firmám i obcím revidovat smlouvy s dodavateli energií a rozhodovat se na základě reálných potřeb.
Elektřina v roce 2026 výrazně zlevní. Nejde ale o tržní zázrak, výsledek technologického pokroku nebo rostoucí konkurence, nýbrž o politické rozhodnutí. Stát se rozhodl domácnosti osvobodit od poplatku za obnovitelné zdroje. Politicky vděčné řešení má i svou cenu - vyšší zadlužení státu. Výdaje rozpočtu kvůli tomu vzrostou o zhruba 17 miliard korun.
Elektřina lidem zlevní o tisíce. Ale nebude to zadarmo
Původní podobu jsme přerostli, říká zakladatel
„Změna názvu není samoúčelná, je to strategický krok, jenž posiluje naši pozici na trhu. Budujeme poradenskou službu, která kombinuje technologie a lidský přístup,“ říká Tomáš Suchý, zakladatel a CEO Revida. Podle něj služba v posledních letech pomohla českým domácnostem ušetřit v průměru 12 tisíc korun ročně.
Název Revido odkazuje na revizi – tedy kontrolu stávajících smluv, výběr vhodného produktu i správný způsob nákupu energií. Cílem je, aby klient neplatil víc, než musí, a rozuměl tomu, co a proč podepisuje.
Podvody se zlepšují, lidé se bojí změny
Podle dat společnosti má výhodnou cenu energií jen asi pětina českých domácností. Přesto se lidé ke změně dodavatele často neodhodlají. Důvodem je strach z podvodů, složitá legislativa i špatné zkušenosti se srovnávači.
„U seniorů jsou tyto obavy často zcela oprávněné. Setkáváme se s čím dál promyšlenějšími pokusy o podvod,“ upozorňuje analytička Revida Kristýna Bajer a dodává, že někdy se naopak ukáže, že stávající smlouva je pro klienta výhodná a není potřeba nic měnit.
Revido: Nejsme průtokový srovnávač
„Nejsme klasický průtokový srovnávač, kde klienta někdo zobchoduje a pak od něj dá ruce pryč,“ říká obchodní ředitel David Černohorský. Revido se vymezuje proti praxi, kdy musí lidé zadávat osobní údaje anonymním serverům nebo jsou tlačeni do dalších služeb, o které nemají zájem.
Služba je pro koncové klienty zdarma, funguje bez povinného zadávání osobních údajů do kalkulaček a staví na dlouhodobém vztahu s konkrétním poradcem, jehož jméno i specializaci klient zná.
AI, data a prediktivní řízení provozu. Díky propojení technologií končí éra intuice a improvizace. Digitalizace zvyšuje efektivitu, ale i rizika. Kybernetická bezpečnost se stává provozní prioritou a investice do rekvalifikací zaměstnanců nutností.
Když provoz řídí algoritmy, firmy řeší rekvalifikace
Rok 2026 může definitivně rozhodnout o osudu uhlí v Česku. Zatímco část uhelných zdrojů se blíží ke ztrátovosti, stát zvažuje jejich udržení v provozu kvůli bezpečnosti soustavy. Současně běží sázka na plyn, masivní investice do sítí a debata o zestátnění ČEZu. Vše s výraznými dopady na ceny energií i veřejné finance.
Jan Palaščák: Uhlí zuby nehty
