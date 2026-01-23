Většina Čechů přeplácí za energie. Zbytečně. Revido má ambici to změnit

Nový magazín právě vychází!

ilustrační foto, iStock
Online energetické kalkulačky slibují úspory, realita ale často bolí. Podle společnosti Revido (dříve Encall) má výhodnou cenu energií jen asi pětina českých domácností. Špatné zkušenosti se srovnávači i strach ze stále sofistikovanějších podvodů lidem ve změně dodavatele brání. Revido má ambici to změnit. „Naším cílem je, aby klient neplatil víc, než musí, a rozuměl tomu, co a proč podepisuje,“ říká jeho zakladatel a CEO Tomáš Suchý.

Největší služba nestranného energetického poradenství v Česku Encall mění název. Nově vystupuje pod značkou Revido a chce se ještě ostřeji vymezit proti anonymním online srovnávačům energií.

Služba, na kterou se podle firmy měsíčně obrací v průměru 12 tisíc domácností, slibuje místo jednorázového výpočtu dlouhodobou péči, lidský přístup a ochranu klientů před nevýhodnými smlouvami i podvody. Poradci Revida pomáhají domácnostem, firmám i obcím revidovat smlouvy s dodavateli energií a rozhodovat se na základě reálných potřeb.

Firma začínala v roce 2020 jako malý projekt několika přátel a během pěti let vyrostla na tým zhruba 150 expertů na pobočkách v Praze, Plzni, Ústí nad Labem a Ostravě. Revido, užito se svolením

Původní podobu jsme přerostli, říká zakladatel

„Změna názvu není samoúčelná, je to strategický krok, jenž posiluje naši pozici na trhu. Budujeme poradenskou službu, která kombinuje technologie a lidský přístup,“ říká Tomáš Suchý, zakladatel a CEO Revida. Podle něj služba v posledních letech pomohla českým domácnostem ušetřit v průměru 12 tisíc korun ročně.

Název Revido odkazuje na revizi – tedy kontrolu stávajících smluv, výběr vhodného produktu i správný způsob nákupu energií. Cílem je, aby klient neplatil víc, než musí, a rozuměl tomu, co a proč podepisuje.

Podvody se zlepšují, lidé se bojí změny

Podle dat společnosti má výhodnou cenu energií jen asi pětina českých domácností. Přesto se lidé ke změně dodavatele často neodhodlají. Důvodem je strach z podvodů, složitá legislativa i špatné zkušenosti se srovnávači.

„U seniorů jsou tyto obavy často zcela oprávněné. Setkáváme se s čím dál promyšlenějšími pokusy o podvod,“ upozorňuje analytička Revida Kristýna Bajer a dodává, že někdy se naopak ukáže, že stávající smlouva je pro klienta výhodná a není potřeba nic měnit.

Revido: Nejsme průtokový srovnávač

„Nejsme klasický průtokový srovnávač, kde klienta někdo zobchoduje a pak od něj dá ruce pryč,“ říká obchodní ředitel David Černohorský. Revido se vymezuje proti praxi, kdy musí lidé zadávat osobní údaje anonymním serverům nebo jsou tlačeni do dalších služeb, o které nemají zájem.

Služba je pro koncové klienty zdarma, funguje bez povinného zadávání osobních údajů do kalkulaček a staví na dlouhodobém vztahu s konkrétním poradcem, jehož jméno i specializaci klient zná.

Lukáš Kovanda: Burza má nového krále. CSG je větší než ČEZ

Lukáš Kovanda: Burza má nového krále. CSG je větší než ČEZ
CSG, užito se svolením
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česká zbrojovka Czechoslovak Group je po hodině obchodování na burze o skoro 100 miliard korun dražší než ČEZ, dosavadní jednička. Nejhodnotnější českou burzovně obchodovanou firmou se Czechoslovak Group stala hned po zahájení obchodování, kdy její akcie vyskočily o 28 procent nad upisovací cenu.

Česká zbrojařská skupina Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada má za sebou první minuty obchodování na amsterodamské burze. Zatím je velmi úspěšné. Akcie firmy hned po otevření burzy vyskočily na cenu 32 eur za kus, tedy o 28 procent nad upisovací cenu 25 eur. Tato cena však byla přístupná pouze institucionálním investorům.

3 fotografií v galerii

Tržní hodnota nad 750 miliard

Během první hodiny obchodování akcie mírně korigovaly k úrovni pod 31 eur, kde se pohybovaly před desátou hodinou dopolední. Tržní kapitalizace firmy se tak pohybovala kolem 750 miliard korun. Tedy o takřka 100 miliard korun více než tržní hodnota dosavadní české burzovní jedničky z hlediska právě tržní kapitalizace, tedy společnosti ČEZ. Její tržní kapitalizace činila ve stejné době 657 miliard korun.

CSG nabídne akcie i českým investorům. Na domácím parketu

CSG nabídne akcie i českým investorům. Na domácím parketu

Trhy

Zbrojařský holding CSG miliardáře Michala Strnada vstoupí v pátek na dvě burzy zároveň. Primárním trhem je Amsterdam. Praha bude jeho doplňkem. Holding tak cílí i na české investory. Akcie budu obchodované v českých korunách.

nst

Přečíst článek

Czechoslovak Group přitom před dnešním zahájením obchodování cílila na tržní ocenění 25 miliard eur, neboli 607 miliard korun. Zatím tedy její akcie výrazně překonávají očekávání, díky velkému zájmu i drobných investorů.

Svět se chystá na válku, zbrojaři si mnou ruce

Lepší čas ke vstupu na burzu si Czechoslovak Group těžko mohla zvolit. Ukazatel výkonnosti akcií evropského obranného průmyslu, který sestavuje americká banka Goldman Sachs, tento týden uzavřel na historickém maximu.

Firmám zbrojního a obranného průmyslu starého kontinentu zvláště nahrává loňské i letošní konání amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho tlak na navýšení výdajů členských zemí NATO na 5 procent HDP, nečitelný postoj k další budoucnosti Severoatlantické aliance, bleskový zásah ve Venezuele či snaha získat pro USA Grónsko či alespoň jeho části zvedají akcie evropských zbrojovek dohromady mnohem více než ruská invaze na Ukrajinu.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

