Vydražte si zážitek s českými osobnostmi v aukci od SANANIM
Benefiční kampaň Dejme druhou šanci 2026 propojuje známé osobnosti a pomoc lidem se závislostí. V aukci lze vydražit večeři s Matějem Ruppertem, setkání s Xindlem X nebo koncert Markéty Irglové.
Organizace SANANIM odstartovala nový ročník benefiční kampaně Dejme druhou šanci 2026, která je zaměřená na destigmatizaci závislostí a pomoc při léčbě a návratu do běžného života. Součástí kampaně je i dobročinná aukce jedinečných zážitků s českými osobnostmi z oblasti kultury, sportu i veřejného života. Výtěžek z aukce poputuje na podporu klientů SANANIMu při jejich návratu do společnosti, hledání stability, práce i nového začátku. Benefiční aukce probíhá od 2. do 16. června na platformě Dobrobot.cz.
Jaké zážitky můžete letos vydražit?
I letos můžete vybírat mezi jedinečnými zážitky se slavnými českými osobnostmi: večeře s Matějem Ruppertem, osobní setkání s Xindlem X, nebo lístky na představení s Elizavetou Maximovou a Oskarem Hesem a následné posezení s nimi v divadelním klubu. V nabídce je dále společná káva s herečkou a dramaturgyní Bárou Jánovou nebo vycházka v přírodě s hereckým párem Andreou a Petrem Uhlíkovými. Pro fanoušky hudby je připraven také koncert a setkání se zpěvačkou Markétou Irglovou, během kterého mohou probrat zákulisí Oscarů i život na Islandu.
„Do letošní aukce už podruhé nabízím zážitek, který si vážně nekoupíte: fantastickou večeři v mé milé společnosti. Vy máte jen jednu šanci. Lidé, kteří bojují se závislostmi, si zaslouží druhou. Proto podporuji SANANIM a projekt Dejme druhou šanci. Pojďte do toho se mnou!“ láká zpěvák Matěj Ruppert.
Druhá šance pro lidi se závislostí
Kampaň Dejme druhou šanci upozorňuje na to, že závislost není konečná, a že každý z nás si zaslouží durhou šanci na nový začátek. Zapojené osobnosti svou účastí pomáhají otevírat veřejnou debatu o závislostech a přispívají k větší empatii vůči lidem, kteří se snaží vrátit zpět do běžného života.
„Chceme veřejnosti ukázat, že lidé se závislostí si zaslouží podporu i příležitost k novému začátku. Benefiční aukce nabízí možnost pomoci konkrétním lidem a současně si odnést neopakovatelný zážitek,“ říká organizátor projektu Vojtěch Kozlík.
SANANIM působí v oblasti adiktologie už od roku 1990. Poskytuje komplexní síť služeb od prevence po resocializaci, včetně unikátní terapeutické komunity Karlov, která umožňuje léčbu matek spolu s dětmi – jedinou svého druhu v ČR.
Veškeré informace o kampani i přehled aukčních zážitků najdete na webu www.dejmedruhousanci.cz.
