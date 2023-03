V Česku zkrachovala, v Rusku vyplatí Sberbank rekordní dividendu

Představenstvo největší ruské banky Sberbank navrhuje vyplatit dividendu 25 rublů na akcii, na dividendách tak chce vyplatit rekordních 565 miliard rublů (zhruba 166 miliard korun). Oznámil to generální ředitel banky German Gref. Za loňský rok Sberbank podobně jako jiné velké ruské podniky na doporučení centrální banky a vlády dividendu nevyplatila. Sberbank očekává, že za letošní rok vykáže prudký růst zisku, uvedla agentura Reuters.

Loni bance klesl zisk téměř o 80 procent. Ruským finančním sektorem tehdy otřásly sankce, které na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu uvalily západní státy. Akcie Sberbank obchodované v Moskvě dnes vykazovaly růst zhruba o sedm procent. Rostly více než širší index a táhly ho k sedmiměsíčnímu maximu.

Vzdor sankcím akcie Sberbanky zpevnily o 70 procent

Gref uvedl, že banka se loni rozhodla nevyplatit dividendu, aby si vytvořila rezervu k překonání dopadů rozsáhlých západních sankcí, které se zaměřovaly hlavně na ruský finanční sektor. Banka však podle něj chce poděkovat akcionářům za jejich důvěru, proto navrhla vyplatit rekordní částku. „Podotýkám, že za posledních pět měsíců akcie Sberbank zpevnily o více než 70 procent," zdůraznil Gref. „Ti investoři, kteří nám věřili v nejtěžším období, od jara do podzimu 2022, dostanou nejvyšší možnou návratnost svých investic," uvedl šéf banky.

Sberbank také podle Grefa pravděpodobně přispěje částí zisku na jednorázovou mimořádnou daň, kterou vláda plánuje zavést, aby pomohla pokrýt prohlubující se rozpočtový deficit. „Dnešní rozhodnutí považujeme za důležitou událost nejen pro naše akcionáře, ale pro celý ruský akciový trh," dodal Gref s tím, že akcie Sberbank drží asi 1,5 milionu soukromých ruských investorů.

Nejistota pro akcionáře ze „znepřátelených zemí“

Akcie Sberbank ale drží také zahraniční investoři. Pro ty není zatím jasné, zda a kdy se k dividendě dostanou, protože akcie Sberbank jsou po ruské vojenské invazi na Ukrajinu pod sankcemi. Naděje jim svitla ve čtvrtek, kdy ruský prezident Vladimir Putin podle agentury Reuters uvedl, že zváží uvolnění podmínek pro výplatu dividend zahraničním investorům z takzvaných znepřátelených zemí. O podpoře větší flexibility při výplatě dividend zahraničním firmám dnes mluvila i guvernérka ruské centrální banky Elvira Nabiullinová.

Evropská divize Sberbank Europe se loni dostala do potíží kvůli masivnímu odlivu peněz a následným sankcím. Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem loňského srpna. Česká národní banka (ČNB) už na začátku května pravomocně odebrala bance licenci a pražský městský soud následně poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí bankovní licence zahájila ČNB loni 28. února, čtyři dny po začátku války na Ukrajině. Aktiva banky poté v insolvenčním řízení koupila Česká spořitelna.

Rekordní dividendu se loni v září rozhodla vyplatit i ruská plynárenská společnosti Gazprom. Částka 51,03 rublu představovala největší výplatu dividend v historii ruského podnikového sektoru.

