Umělá inteligence posílí roli novinářů, věří evropští vydavatelé

Před vydavatelskými domy je největší úkol jejich dosavadní existence. Poté, co si nechaly ujet vlak při technologické revoluci a nezachytily nástup sociálních sítí, musí využít nástup umělé inteligence ve svůj prospěch. To bylo hlavní téma letošního ročníku European Newspaper Conference, která se jako už tradičně konala v rakouské Vídni a zúčastnili se jí zástupci hlavních evropských médií.

Tradiční mediální scéna se ocitá na rozcestí. Podobně jako v devadesátých letech a kolem roku 2010. V devadesátých letech nastupoval internet a vydavatelské domy jeho potenciál nevyhodnotily správně. Tím v boji o svou budoucnost začaly prohrávat 1:0. V roce 2010 se s nástupem iPhonu začal naplno projevovat potenciál sociální sítí a média opět nedokázala tento nástup správně využít. A začala prohrávat 2:0.

Podívejte se na zástupce nejvlivnějších evropských médií

„Nyní přichází třetí část technologické revoluce informačního průmyslu. Jejím původcem jsou modely umělé inteligence, nyní reprezentované zejména ChatemGPT nebo Midjourney. Tentokrát si média nesmí nechat ujet vlak,“ uvedla na zahájení European Newspaper Conference Ladina Heimgartner, Head Global Media ve společnosti Ringier a CEO švýcarského Blick-Gruppe. Podle ní se právě nyní hraje o to, jestli média budou prohrávat 3:0 nebo se hra mírně narovná a skóre bude 2:1.

Autenticita je klíč

Umělou inteligenci v současnosti využívá čím dál více evropských vydavatelství. Podle jejich zástupců je však klíčové definovat oblasti, v nichž tyto modely mají svou platnost a kde naopak využívány být nesmějí.

„Lze je využívat zejména pro automatizované a rutinní procesy, například pro sestavování kontextových odkazů, vytváření reportů, sestavování zpráv na základě metadat či sportovních výsledků. Naopak pro klasické zpravodajství jsou momentálně nepoužitelné a rozhodně je tam nepouštíme,“ uvedla šéfka inovací v rakouské agentuře APA Verena Krawarik.

Všichni řečníci se pak shodli, že navzdory prvotnímu očekávání o konci novinařiny bude realita spíš opačná. Role novinářů naopak posílí, protože budou garanty autenticity a relevantnosti informace.

„Fact-checker bude regulérní pozice v media housech,“ prohlásil jeden z účastníků kongresu.

Revoluce v lokálním zpravodajství

Doslova revoluci může umělá inteligence přinést ve výraznějším cílení distribuce. Heiko Weigelt z mimořádně progresivního vydavatelství Funke ukázal možnosti personalizovaného e-paperu, který je na pomezí klasického tisku a on-line zpravodajství.

„Personalizované e-papery mohou hrát mimořádnou roli v transformaci mediálních domů i jejich čtenářů,“ uvedl Weigelt. „V jednom okamžiku můžeme vytvořit ze stávajícího obsahu klidně statisíce zcela unikátních newsletterů. A to vše díky novému přístupu ke contentu, který je opatřen metadaty,“ dodal.

Díky tomu bude možné daleko více lokalizovat zpravodajství a cílit na místní komunity.

Ženy a Ukrajina

Na European Newspaper Conference byly zároveň uděleny ceny pro nejlepší off-line i on-line zpravodajství a také pro nejlepší magazíny roku. Cenám letos dominovaly ženy a téma války na Ukrajině.

Cenu Magazín roku dostal ženský časopis Annabelle z Curychu, který řeší aktuální ženská témata jako mateřství, role žen či zobrazování těla. Ocenění European Newcomer of the Year získal projekt z estonského Tallinu s názvem BL8D - kombinuje lifestyle a fashion s aktuálním děním i politikou, je to protiválečný manifest, který reflektuje současnou ruskou agresi na Ukrajině.

