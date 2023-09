Umělá inteligence pomůže bankám ještě lépe poznat své klienty

Služby přesně na míru díky dokonalé znalosti potřeb klienta, banka provázející své zákazníky na každém kroku v online světě nebo velmi rychlé uvádění nových produktů – to a ještě mnohem víc dnes bankám umožňují technologie.

Reklama

Bankovnictví je rychle se měnící obor – musí reagovat na změny v legislativě, situaci v kyberbezpečnosti i na stále se zvyšující nároky klientů. Jaké jsou aktuální technologické trendy, které pousouvají byznys České spořitelny kupředu, shrnul IT Area Lead České spořitelny Pavel Běťák.

Hyper-personalizovaný přístup k zákazníkům

Česká spořitelna má 4,5 milionu klientů. Můžeme ke každému z nich přistupovat individuálně, podle jeho potřeb? Ano, ale pouze pokud se udržíme na špičce ve využití technologií, které s pomocí analýzy velkých dat a automatizace umožní obsluhovat každého klienta s důvěrnou znalostí jeho historie, potřeb a třeba i nevyřčených přání.

Umělá inteligence pro chytré bankovnictví

Chceme detailně poznat zákazníka? Pak se neobejdeme bez umělé inteligence (AI). AI zvládne to, co není v lidských silách dokázat pro miliony klientů – poznat jejich zájmy, odhadnout jejich potřeby do budoucna a nabídnout jim související bankovní služby.

David Navrátil: Umělá inteligence se může vymknout lidské kontrole a být agresivní. Musíme to ošetřit Money Hlavní výhodou umělé inteligence, která se rychle rozvíjí, je, že dokáže z obřího množství dat vyvodit nejlepší možné závěry. Programů s umělou inteligencí se můžete zeptat na cokoliv, a oni vám dodají relevantní odpověď. Dokáží za vás napsat dopis, báseň nebo nakreslit obraz. Využívá všechny znalosti lidstva. Jsou to miliony propojených datových center, která dokáží díky algoritmům pospojovat všechny relevantní informace vedoucí k nejlepšímu výsledku. Je to cesta k prosperitě, nebo hrozba pro lidstvo? „Kdo to nezná, bojí se. Ale kdo to pozná, dokáže ji dobře využít,“ říká David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny. Dalibor Martínek Přečíst článek

S bankou na každém kroku

Chytré banky dnes umí propojit potřeby zákazníka s dalšími společnostmi a poskytovateli služeb. Klientům pak mohou poskytnout jediné centrální místo pro správu osobních financí, spoření, investic nebo pojištění.

Rychlý vývoj produktů a služeb

K čemu by nám ale byly technologie jako AI, pokud bychom nedokázali rychle uvádět nové produkty a nastavovat k nim související procesy uvnitř banky. Proto jsou dnes banky transformovány do technologických firem, neboť jen a pouze technologie dokážou pomoci s tím, abychom vývoj produktů a služeb klientům dokázali doručit včas a ve správnou chvíli.

Bezpečnost v online světě

Každý produkt banky musí vznikat s maximálním ohledem na bezpečnost. Zároveň ale musí pro klienta zůstat pohodlný a snadno použitelný v tom správném místě a čase. Proto postupně opouštíme koncept hesel ve prospěch biometrie, vícefaktorové autorizace a dalších, pro klienty věříme komfortních, ale současně velmi spolehlivých způsobů ověřování identity a autorizace operací.

Držet krok s trendy a mezi prvními přicházet s novými službami klientům vyžaduje hlubokou znalost technologií a zkušený projektový tým. V České spořitelně jsme se proto už před lety rozhodli vydat se cestou převzetí odpovědnosti za vývoj do vlastních rukou a posílení interního vývoje, který dělá rozhodnutí, kterou ze služeb vyvineme uvnitř ČS a kterou si koupíme na trhu. I díky tomu se nám daří držet si při uvádění nových produktů potřebnou kontinuitu, kvalitu a rychlost.

AKTUALIZOVÁNO: České banky napadli hackeři z Ruska, požadují konec podpory Ukrajiny Zprávy z firem Na tuzemské banky a burzu pravděpodobně zaútočili hackeři z Ruska. Útočníci z ruské hacktivistické skupiny NoName057 (16) požadují, aby instituce přestaly s podporou Ukrajiny. Finance klientů bank nejsou v ohrožení, jedinou komplikací pro klienty je dočasně nefunkční webový přístup k bankovnictví. Vyplývá to z vyjádření PwC a dalších expertů. ČTK Přečíst článek