Sdílený bankomat má konkurenci. Tři jiné banky se daly dohromady a sdílí vkladomaty

Další skupina bankovních domů v Česku se pouští do vylepšení vkladů hotovosti na účet mimo pobočky. Spojily se kvůli tomu s kartovými společnostmi a rozjíždí vkládání peněz přes vkladomaty přímo na účet platební karty. Novinku dnes novinářům představili zástupci všech tří bank spolu s Českou bankovní asociací (ČBA).

Pro klienty tří tuzemských bank, konkrétně České spořitelny, ČSOB a Raiffeisenbank, se v brzké době nejspíš docela rapidně rozšíří možnosti vkládání peněz na účet přes vkladomaty. Novou službu s názvem Vklad na kartu, kterou zatím v Česku umí necelá čtyřicítka vkladomatů, uvádí na trh trojice bank spolu s kartovými asociacemi Mastercard a Visa a podporou ČBA. Momentálně probíhá pilotní testování a to nejen v Praze, ale i v menších českých městech. Pokud se vše osvědčí, mohla by tato novinka podle mluvčího ČBA Radka Šalši fungovat až na tisícovce vkladomatů po celém území Česka. A případně by se mohla díky svému otevřenému řešení rozšířit i o spolupráci s dalšími finančními institucemi. „Jsme první zemí, kde kartová asociace Mastercard a Visa tuto službu s bankami spouští. Vzniká tak nový mezinárodní standard, který je snadno aplikovatelný i do dalších zemí světa, kde zmíněné kartové asociace působí,“ uvedl Šalša.

Jak tedy funguje Vklad na kartu

Aktuálně je možné v nově sdílené síti vkládat hotovost jen přes vkladomaty označené speciálním piktogramem. Retailoví i firemní klienti si tyto vkladomaty ale budou moci vyhledat postupně jak v bankomatových lokátorech od společností Mastercard a Visa, tak i na mapovém portálu Mapy.com.

Obsluha se nebude v zásadě nijak zvlášť lišit od jiných vkladomatů. Rozdíl ale bude podle Šalši v rychlosti připsání hotovosti na účet karty, kterou se klient přihlásil. Mělo by to být téměř okamžitě, nejpozději pak do 30 minut. U České spořitelny půjdou peníze zatím jen na účet k debetní kartě, u ČSOB to půjde jak na účet debetní, tak i na účet kreditní karty. Ani u těchto vkladomatů přitom nebude nutné mít k dispozici plastovou kartu. Už nyní je totiž možné vkládat hotovost i s kartou v hodinkách či v mobilu díky virtuálním a digitalizovaným kartám s logem Mastercard a brzo má být toto zpřístupněno i pro držitele karet s logem Visa.

Obrazovka vkladomatu z nově sdílené sítě, kde funguje služba Vklad na kartu. Takto vypadá obrazovka, když vkládá hotovost klient s kartou od Raiffeisenbank do vkladomatu České spořitelny. VT

Pokud budete vkládat peníze ve vkladomatu své domovské banky na zdejší účet karty bude vklad i nadále bez poplatku. V případě využití sítě partnerských bank může být, ale podle Šalši účtován poplatek obdobný poplatku za výběr z bankomatu jiné banky. Nové řešení pro vklady je postavené na technologiích Mastercard Money Send a Visa vklad, které umožňují rychlý a bezpečný převod vkladů napříč různými bankovními systémy i provozovateli vkladomatů. Podle zástupců obou kartových asociací se jedná o unikátní řešení i v celosvětovém měřítku a také z hlediska udržitelnosti, protože využívá stávající infrastruktury vkladomatů a není tak potřeba instalovat nové vkladové bankomaty.

Češi se rychle učí vkládat přes bankomat

Hotovostní vklady přes vkladomaty, které s oblibou využívají právě živnostníci a podnikatelé, nabývají prý v posledních letech na popularitě. A je i zřejmé, že téměř všichni podnikatelé vkladomaty znají, jak ostatně potvrdil i průzkum ČBA, podle kterého 92 procent živnostníků a podnikatelů vkladomaty zná a minimálně dvě třetiny je i v posledním roce pro vklady využili. Z průzkumu dále vyplynulo, že více jak polovina živnostníků tímto způsobem vkládá hotovost na účet alespoň jednou za měsíc, a to nejčastěji částky do 10 tisíc korun. „Rozhodující je pro ně rychlost (64 %), pohodlí (54 %) a jednoduchost obsluhy (43 %), svůj význam má však i možnost vyhnout se čekání na přepážce (48 %). Téměř pětina vkládá hotovost kvůli dostupnosti zařízení poblíž svého bydliště nebo podnikání,“ uvádí zpráva z průzkumu.

Všechny tři zapojené banky tak registrují skokový nárůst hotovostních vkladů pro vkladomaty. Jen vloni Česká spořitelna evidovala meziroční nárůst počtu vkladů o 15 procent a růst objemu vkládané hotovosti o 8 procent. V ČSOB vzrostl počet vkladů hotovosti o 12,5 procent a objem hotovosti o 4,5 procent. U poslední z bankovní trojky, Raiffeisenbank, se pak počet vkladů zvýšil o 14 procent a objem hotovosti o 6 procent.

Kolik je u nás vkladomatů

Novinka v tuto chvíli funguje v pilotním provozu a je pravděpodobné, že se ale rozšíří na větší počet vkladomatů. „Ambicí je rozšířit ji v krátké době ve všech bankomatech zapojených bank, které umožňují vklady,“ konstatoval mluvčí ČBA Radek Šalša a dodal, že otevřenost tohoto řešení navíc umožňuje připojení i dalších bank v budoucnu.

Nejvíce vkladomatů, tedy bankomatů, které umí přijímat hotovost, má ve své síti Česká spořitelna. Z 1446 spořitelních bankomatů jich aktuálně umí současně i vkládat 457. V případě ČSOB, která disponuje 1017 bankomaty, je vkladomatů 364. Raiffeisenbank momentálně operuje s nejmenší sítí a to se 193 bankomaty, z nichž téměř všechny už ale vklady umí, vkladomatů má 187.

Obdobnou spolupráci se sdílenou sítí bankomatů, respektive vkladomatů, rozjela v Česku už začátkem roku 2024 ale jiná čtveřice bankovních domů. V rámci společné iniciativy Sdílenýbankomat.cz to byla vloni Komerční banka, Moneta Money Bank, Air Bank a UniCredit Bank, které umožnily svým klientům vkládat peníze ve sdílené bankomatové síti za stejných podmínek jako u vkladomatů své domovské banky. Tato iniciativa od začátku avizovala, že chce takto redukovat duplicitní bankomaty na stejných místech, nyní tak obsluhuje dvě tisícovky bankomatů, přičemž z toho je zhruba 800 vkladomatů.

