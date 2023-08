České banky čelí nejspíše kybernetickým útokům, výpadky hlásí Komerční banka i ČSOB

Některé české banky se potýkají s výpadky internetového bankovnictví nebo svých webů. Problémy hlásí Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB, Air Bank i Fio banka. Mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša řekl, že banky zaznamenaly kybernetické útoky.

„Vážení klienti, webové stránky kb.cz jsou z technických důvodů dočasně nedostupné. Omlouváme se za případné komplikace,“ uvedla na webu Komerční banka. Výpadek mobilního bankovnictví ČSOB potvrdila mluvčí banky Michaela Průchová.

„V tuto chvíli identifikujeme snahy o nějaký DDoS útok, nicméně se nám je daří poměrně efektivně manageovat. Klienti mohou zaznamenat pomalejší načítání webových stránek, ale jinak vše funguje, jak má,“ popsal pro server iROZHLAS.cz Filip Hrubý z České spořitelny. Při DDoS útoku počítače ovládané hackery zahltí napadený server velkým počtem dotazů, a tím ho vyřadí z provozu.

