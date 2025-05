Oneplay může už brzy v Česku porazit Netflix

V březnu spuštěná integrovaná platforma pro živé televizní vysílání a streamování Oneplay má po dvou měsících okolo 1,4 milionu předplatitelů, informovala společnost PPF, která vlastní televizi Nova a operátora O2. Oneplay vznikla spojením O2 TV a internetové streamovací služby Voyo.

Podle mediálního experta z odborného serveru Mediář Jana Potůčka by se Oneplay mohla brzy dotáhnout na platformu Netflix, která je v Česku nejvyužívanější.

Oneplay zahájila vysílání 10. března. Zákazníci Voya byli na novou platformu převedeni okamžitě, zatímco předplatitelé O2 TV jsou převáděni postupně, jejich přechod by měl být dokončen do poloviny června.

Podle Potůčka zveřejněný údaj znamená, že od Oneplay neodešel výrazný počet předplatitelů. Voyo uvádělo před sloučením 950 tisíc uživatelů v ČR a na Slovensku, z toho na český trh připadaly zhruba dvě třetiny, a O2 TV jako poslední číslo zveřejnila 870 tisíc předplatitelů, což dohromady dává kolem 1,5 milionu klientů.

Do první trojice streamovacích platforem vedle Netflixu a Oneplay patří podle údajů distribuční firmy Atmedia ještě Max od HBO. Na dalších místech jsou Disney+ a Prima+. Vedle Oneplay uvádí údaje o uživatelích jen Prima, která získala podle svého únorového sdělení za dva roky 1,4 milionu uživatelů, neoznámila však, kolik z nich využívalo její bezplatnou nabídku a kolik bylo předplatitelů. S odstupem pak následují Amazon Prime Video, SkyShowtime, CANAL+ a Apple TV+.

Počet uživatelů placených video služeb (VoD) se loni podle Atmedia zvýšil zhruba o čtvrt milionu a v druhé polovině roku přesáhl tři miliony lidí ve věku 15 až 69 let. To odpovídá 47 procentům Čechů v této věkové skupině. O rok dříve to bylo 43 procent.

