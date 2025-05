Šéf Global Payments Tomáš Furinda: Polovina lidí už platí mobilem a hodinkami

Většina karetních transakcí v českých obchodech již probíhá novým způsobem – bezkontaktně. Z dat Global Payments, která je jednou z největších platebních společností u nás, vyplývá, že 99 procent transakcí probíhá bezkontaktně. A polovina ze všech plateb probíhá prostřednictvím mobilního telefonu nebo hodinek. Budoucnost? Platit bude třeba i auto.

Stačilo pouhých pět let a Češi se stali evropskými přeborníky v bezkontaktních platbách prostřednictvím moderních technologických řešení. Bezkontaktně tu probíhá většina plateb, zhruba polovina pak probíhá bez samotné karty, ale prostřednictvím chytrých telefonů a mobilů. Přitom ještě v roce 2019 prostřednictvím nositelné elektroniky platila jen dvě procenta populace. Nově se začínají prosazovat také chytré prsteny, ukazují data Global Payments.

„Dynamický nárůst svědčí o výrazné změně platebního chování českých spotřebitelů, kteří čím dál více preferují rychlé, pohodlné a digitální způsoby placení,“ říká generální ředitel Global Payments Tomáš Furinda. „Nejčastěji Češi používají Apple Pay, který představuje polovinu chytrých plateb, Google Pay využívá 40 procent, deset procent připadá na Garmin Pay a další metody,“ dodává Furinda.

Samoobsluha a samopokladna

Nadvláda bezkontaktních plateb se pak projevuje na zásadní proměně nákupního chování, k němuž již dochází. Stále častější jsou automatické pokladny, které již nejsou pouze ve velkých řetězcích, ale také v malých lokálních prodejnách, například v masnách či prodejnách zboží pro domácí mazlíčky.

Postupně se také prosazují zcela automatizované prodejny, kde již není potřeba téměř žádný personál.

„Zákazníci chtějí často nakupovat zboží rychlé spotřeby i mimo otevírací dobu běžných obchodů,“ popisuje změnu chování spotřebitelů Country Manager Global Payments Michal Jareš. „Nové samoobslužné technologie nyní umožňují prodávat jídlo, pití, květiny, chlazené maso nebo med, a to prakticky kdekoli od škol a nemocnic po sportoviště nebo kancelářské budovy,“ dodává Jareš.

Podle mluvčího GP Ondřeje Holoubka pak jednou z budoucích inovací bude například možnost platit za dobíjení baterií elektrovozů samotnými automobily.

Novinka: Platba účtem

Global Payments je jednou z největších společností sprostředkovávajících platby v Česku. Právě zde vyvinul aplikaci GP tom, která každý mobilní telefon s technologií NFC promění v platební terminál. V současnosti aplikaci využívá téměř 60 tisíc mobilních telefonů v několika zemích Evropy, které využívají podnikatelé, velké řetězce nebo malé lokální obchody.

Novinkou, kterou GP nyní spouští, je možnost platby z účtu přímo na účet prostřednictvím QR kódu. V posledních letech se řada obchodníků rozhodla přestat přijímat platební karty, což je ovšem může ochuzovat o část zejména mladších zákazníků. Nová metoda využívá toho, co již sami obchodníci používají, ale v současnosti nebylo možné toto řešení škálovat.

„Chceme vyjít vstříc potřebám zákazníkům, kteří vždy chtějí využívat metodu, která jim nejvíc vyhovuje. Proto přicházíme s novou platební metodou nabízející oblíbené QR platby přímo do platebního terminálu či telefonu,“ dodává Tomáš Furinda.

Výhodou tohoto řešení proti běžnému QR kódu je fakt, že Global Payments garantuje proběhnutí platby, které běžné využití nemůže docílit. Cenou za to je poplatek ve výši 0,79 procenta z částky.

