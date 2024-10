Bankéř Radomír Lapčík ovládl Trinity Bank

Finančník Radomír Lapčík získal kontrolu nad českým bankovním domem Trinity Bank. Transakci schválila Česká národní banka.

Přímo či prostřednictvím své finanční skupiny SAB má zhruba 51procentní podíl na hlasovacích právech, uvedl web Seznam Zprávy Byznys. Lapčík banku zakládal v 90. letech jako Moravský peněžní ústav. Její akcionářská struktura zahrnuje tisíce drobných akcionářů. Nabytí 50procentního podílu Lapčíkovi nedávno schválila Česká národní banka.

Ovládnutí banky potvrdila její mluvčí Eva Muchnová. „Pan Radomír Lapčík spolu se společnostmi SAB Financial Group, SAB Finance a SAB Financial Investments drží v Trinity Bank kvalifikovanou účast ve výši zhruba 51 procent na hlasovacích právech,“ řekla serveru.

Lapčík zakládal Trinity Bank v roce 1996 ve Zlíně jako spořitelní družstvo Moravský peněžní ústav. V roce 2018 získala bankovní licenci a od roku 2019 působí na českém trhu pod jménem Trinity Bank. Ovládnutí banky probíhalo především přes Lapčíkovu skupinu SAB, kam patří hlavně stejnojmenný obchodník s devizami a také malá banka na Maltě, uvedly Seznam Zprávy. Lapčík podle nich hodlá v posilování v Trinity pokračovat, především reinvestováním zisků banky a skupiny SAB.

V roce 2023 měla Trinity Bank zisk před zdaněním 801 milionů korun, který byl meziročně o 200 milionů nižší. Bilanční suma banky se za stejné období zvýšila o více než třetinu na téměř 86 miliard korun. Podle serveru má dnes banka bilanční sumu 116,6 miliardy korun a se dvěma sty tisíci klientů začíná pronikat mezi středně velké banky.

Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.