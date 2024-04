Exotika First Minute. České cestovky na zimu chystají cesty do Mexika, Keni, Bahrajnu nebo Vietnamu

České cestovky posilují segment zimních zájezdů do exotických destinací. Po končící aktuální sezoně, která do vzdálených končin poslala desítky tisíc Čechů, se již chystají plány na příští zimu. A nabídka se značně rozšíří, ať už co do počtu nabízených destinací, tak také do možností odkud na exotickou dovolenou letět.

Exotické destinace lákají rok od roku stále více klientů. Cesty do zemí, jako jsou Thajsko, Vietnam, Dominikánská republika nebo Srí Lanka každý rok mezi říjnem a dubnem podniknou desítky tisíc českých turistů. Druhá, takzvaná zimní dovolená se stává normou pro stále více lidí, potvrzují data cestovních kanceláří.

Ty proto reagují rozšiřující se nabídkou exotických destinací a služeb, z nichž tou nejcennější jsou přímé lety z pražského či bratislavského letiště.

Desítky tisíc klientů

Největší cestovní skupina na českém trhu DER Touristik CZ, která zastřešuje značky Fischer, Exim tours a NEV-DAMA, tak od letošního podzimu výrazně rozšiřuje své portfolio o nové destinace.

Z Prahy bude létat přímo do Mexika, Keni, Bahrajnu, Vietnamu, Dominikánské republiky a na Kubu. Fischer s Eximem navíc mění strategii a nově budou po celý rok využívat letadla s byznysovou konfigurací. Součástí tohoto kroku je i dohoda se společností Smartwings, díky které bude skupina DER Touristik celoročně nabízet byznys třídu u nejoblíbenějších destinací včetně Středomoří.

„Ukázalo se, že přímý let výrazně zvyšuje atraktivitu exotických destinací. Od října jsme jen do těchto tří destinací odvezli přes 20 tisíc klientů a lety na Airbusu A350 jsou naplněné z 95 procent. Celkově jsme u exotických destinací letos zaznamenali dvojnásobný nárůst a na dovolenou s námi odletělo přes 50 tisíc klientů. Od podzimu rozšíříme nabídku o přímé lety do Mexika, Keni, Bahrajnu a nabídneme novou oblast na Kubě. Chceme náš produkt posunout na další úroveň, proto budeme využívat i letadel s byznysovou konfigurací. Poptávka po komfortu byznysové třídy tu jednoznačně je,“ vysvětluje výkonný ředitel DER Touristik Eastern Europe Jiří Jelínek.

Nově byznys třídou

DER Touristik CZ při aktuálně končící exotické sezoně využívala letadel španělské letecké společnosti W2Fly. Tato spolupráce bude pokračovat i nadále.

„Velkokapacitní Airbus A350 budou Fischer a Exim tours využívat pro lety do Mexika a Vietnamu. Dominikánská republika a Kuba se bude létat s Airbusem A330, který bude disponovat i 30 sedadly v byznysové třídě,“ uvedl mluvčí skupiny Jan Bezděk.

„Další dvě novinky v nabídce – Bahrajn a Keňu – bude obsluhovat česká letecká společnost Smartwings, která pro tyto lety poskytne Boeing 737 MAX exkluzivně i s 16 byznys sedačkami. Tuto konfiguraci budou Fischer a Exim tours v zimní sezoně využívat i pro lety do Ománu, Ras Al Khaimah, Hurghady, Marsa Alam a na Kapverdské ostrovy,“ dodal Bezděk.

Do Thajska z Prahy i Ostravy

Exotické destinace operované přímými lety nabízí také Čedok. Nejstarší tuzemská cestovka pro nadcházející exotickou sezonu startující na podzim chystá hlavní novinku v podobě možnosti letět do vzdálených destinací z menších regionálních letišť.

„Příští zimní sezonu otevřeme nejen další kapitolu Čedoku, ale i ostravského a brněnského letiště. Poprvé v historii budou mít turisté možnost letět ze svého regionu do dvou exotických destinací – na thajský Phuket a na Mauricius. Pokračujeme tak v naší vizi, kdy chceme být klientům blíž a umožnit jim cestovat pohodlně a objevovat svět,“ řekl generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman.

„Čedok bude na těchto letech spolupracovat s leteckou společností Neos. Charterové lety do jihovýchodní Asie a na ostrov v Indickém oceánu zajistí moderní Boeing 787-9 Dreamliner v tyrkysových barvách italského dopravce, který nabízí na svých palubách sedadla ve třech třídách, zábavní portál i Wi-Fi připojení,“ doplňuje mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

