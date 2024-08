Cestovka Fly Dovolená je v úpadku, v zahraničí má stovku klientů

Česká cestovní kancelář (CK) Fly Dovolená je v úpadku, uvedla to výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.

Reklama

V současné době je s CK v zahraničí asi stovka klientů, a to například v Turecku. Dalších zhruba 1100 lidí má zájezd koupený, na dovolenou už ale neodletí, uvedla Chaloupková.

CK, která není členem AČCKA, vydá oficiální prohlášení během dne. Pojištěná proti úpadku byla firma u pojišťovny Colonnade. Pojištění je podle informací na webu sjednané na dobu od 1. dubna tohoto roku do 31. března 2025.

„Někteří (klienti) k nám telefonují i na sekretariát asociace a kupují si sami zpáteční letenky domů,“ uvedla Chaloupková. Klientům doporučila, aby se obraceli se na pojišťovnu Colonnade. „Pokud si (klienti) zajišťují dopravu sami, měli by si uchovat veškeré doklady s výdaji,“ doplnila.

CK Fly Dovolená podle informací na svých webových stránkách nabízí dovolenou do Egypta, Turecka, Maroka, Spojených arabských emirátů, Portugalska, Jihoafrické republiky, na Kypr či na Srí Lanku. Jejím jednatelem je Ján Fignár. Založena byla v roce 2019.

Reklama

Úpadek letos v červnu vyhlásila také německá CK FTI Touristik GmbH. Cesty postupně zrušila, v době oznámení krachu s ní v zahraničí byly stovky Čechů.

Češi začínají objevovat svět. Stále častěji cestují do vzdálených a exotických destinací Zprávy z firem Češi na letošní rok koupili meziročně o pětinu více letenek do exotických a více než 4000 kilometrů vzdálených destinací, uvádějí prodejci letenek. Ti srovnávali letenky na letošní rok nakoupené loni a letos do 20. února. Nejčastěji hlásili zvýšení zájmu o lety do Spojených států, Vietnamu, Thajska nebo Austrálie. ČTK Přečíst článek

Společnost FTI Group, do které CK FTI patří, v době pandemie nemoci covid-19 získala od státního stabilizačního fondu WSF pomoc 595 milionů eur (14,7 miliardy korun). Podle poskytnutých údajů však rezervace výrazně zaostávala za očekáváním a mnoho dodavatelů trvalo na platbě předem. Kvůli tomu se zvýšila potřeba likvidity, a firma už nebyla schopna tyto peníze vyplácet do doby, než bude vyřešena nová investice. Vláda odmítla firmě poskytnout další pomoc.

Na konci loňského roku v České republice působilo 593 cestovních kanceláří, proti roku 2022 to bylo o 18 více. V roce 2019 před koronavirovou pandemií na českém trhu fungovalo 855 CK. Od roku 2019 počet CK v Česku klesal, růst začal loni, sdělilo už dříve ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Loni podle něj nově vzniklo 29 CK a úpadek vyhlásila jedna. Další také živnosti přerušily, obnovily či úplně zrušily.

Cestovní kancelář, která loni vyhlásila úpadek, byla podle MMR fyzická osoba. „K vyhlášení úpadku došlo v roce 2023, nicméně od října 2022 podnikatel živnostenskému úřadu oznámil přerušení provozování živnosti. Není proto započítán v celkovém počtu CK,“ sdělilo MMR.

Sklárna v Květné a pivovar v Lednici jsou naše srdcovky, říká developer z Hodonína Zprávy z firem Josef Anovčín se stal výkonným ředitelem stavebního holdingu AF Group před rokem, když žezlo v rodinné firmě převzal po otci. Holding zaštiťuje šestadvacet firem s pěti sty zaměstnanci a konsolidovanými tržbami přes miliardu korun. Sídlí v Hodoníně na jihu Moravy, a právě zde jsou jeho stavební projekty vidět nejčastěji. Před půl rokem se původně stavební firma rozrostla o další dceřinou společnost z jiného oboru. Koupila sklárnu Květná. Michal Nosek Přečíst článek

REPORTÁŽ: Letní dovolená za babku. Gruzie je rájem pro dobrodruhy i plážové povaleče Enjoy Čeští baťůžkáři, horalové a dobrodruzi objevují Gruzii už nějaký ten pátek. Malebná země na Kavkazu ale okouzlí i svými nekonečnými písečnými plážemi táhnoucími se podél Černého moře. Nemusíte tak být duší zrovna objevitelé. Gruzie je bezpečná volba i pro rodiny s dětmi. Odjíždět odtud budete s kufrem plným gruzínských specialit a pocitem příjemně strávené dovolené. Gruzínci si vás získají svojí pohostinností, výborným jídlem a vínem. Veronika Kudrnová Přečíst článek