Kam o víkendu? Soukromé hrady a zámky otevírají brány veřejnosti

O víkendu se otevřou brány soukromých hradů a zámků. Dvacítka památkových objektů, které dávají dohromady potomci šlechtických rodů, a nebo noví majitelé. Vedle pravidelných prohlídek nabídnou i speciální programy.

Reklama

Na zámku Blatná na jihu Čech, kde se natáčela pohádka Šíleně smutná princezna a který vlastní rodina Hildprandtových, sídlící v Čechách od dob vlády Rudolfa II., připravují víkend plný aktivit i prohlídky zámku. Návštěvníky přivítají i na zámku rodiny Sternbergových v Častolovicích. Vedle zámeckých komnat zaujmou i oba parky. V Častolovicích je minizoo a v oboře u Blatné mnohočetné stádo daňků.

Zámek, který nikdy nebyl přístupný

Turistickou premiérou může být návštěva zámku Líšno na Benešovsku. Jedná se o objekt, který nikdy nebyl veřejnosti přístupný a který jeho současný majitel, společnost TTP Invest opravuje. Návštěvníci si mohou prohlédnout zámeckou zahradu i interiéry sídla. Líšno do dnešní podoby nechal přestavět pražský průmyslník Čeněk Daněk, který chátrající objekt proměnil na přepychový zámek v romantickém stylu s honosnou zahradou.

Prodali dům i byt a opravili barokní ruinu. Ne všechny zámky mají takové štěstí Reality Zámek v Týnci u Klatov sloužil jako maštal, jako sídlo německé i československé armády. Z ruin se nyní díky soukromému majiteli stal zase barokní skvost. Petra Jansová Přečíst článek

Na zámku Kvasiny na Rychnovsku bude možné o víkendu zhlédnout výstavu několika výtvarníků. Ludmila Snopková a Zdeněk Marek na ní představí své olejomalby, Zuzana Kašparová malované kameny a Soňa Toucová keramiku.

Zámek Lobkovice na okraji Neratovic nabídne prohlídky zámeckého areálu s průvodcem, který památku představí jako nedokončené staveniště ze 70. let minulého století. I taková totiž může být historie soukromých památek.

František Kinský: Není potřeba lpět na majetku, ale na hodnotách Leaders Kinští jsou od třináctého století jedním z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů. Není to žádná pobělohorská šlechta, která pobrala majetky po českých pánech popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí. Kinští jsou tradiční českou šlechtou. Hlavou jedné větve velmi rozvětveného rodu je František Kinský. Spravuje zámek v Kostelci nad Orlicí, který rodina v polovině devatenáctého století vystavěla, a v roce 1992 restituovala. František Kinský nyní o zámek pečuje. A nejen to, má spoustu práce, aby rodinný majetek posunul o generaci dál. „Není to o hromadění majetku, je to služba,“ říká. Focení probíhalo v prostorách Falkensteiner Hotel Prague. Dalibor Martínek Přečíst článek

Speciální kastelánské prohlídky budou o víkendu i na zámku Štáblovice u Opavy, nebo na zámku Všechovice na Přerovsku, kde připravují i výstavu a koncert. Malý koncert bude i součástí druhého ročníku Vítání léta, které nachystali na sobotu na Starém zámku Rynholec u Nového Strašecí.

Kulturní festival se v sobotu 25. května uskuteční na zámku Palupín ve Strmilově na Jindřichohradecku. Na programu budou výstava Skoro vše o zvonech, koncert, ochutnávka vína, seskok parašutistů a chybět nebude ani povídání o historii místa. „Po poledni začne hrát jazzová hudba. Po programu se dostane i na moravská vína,“ plánuje akci Johanna Viera Karenová, která vrací zámku život.

Fotogalerie: Výprodej zámků v Česku. Některé stojí jako pražský byt Reality Ty alespoň částečně zrekonstruované u velkých měst nebo hranic s Německem stojí stovky milionů. Ty menší v horším stavu vyjdou i na méně než 20 milionů. Podívejte se na aktuální nabídku zámků na prodej. Petra Jansová Přečíst článek

Usedlost Plešivec rovněž představí unikátní program. Milan Svoboda a Petr Zámostný tam povedou kurz, který bude kulinářskou cestou časem, když budou kombinovat praktickou výrobu zmrzlin a sorbetů s jejich historií.

Další víkend Dny soukromých hradů a zámků zakončí třetí ročník Středověkých slavností na zámku Neustupov na Benešovsku, který postupně opravuje Michal Farník. Slavnosti se uskuteční v sobotu 8. června 2024.

Karel III. otvírá královská sídla. V létě zpřístupní části Balmoralu i Buckinghamského paláce Enjoy Britská královská rodina poprvé pustí návštěvníky do svých prostor ve skotském sídle Balmoral a také skoro až na balkon Buckinghamského paláce. Přestože vstupenky nebyly úplně levné, brzy se po nich zaprášilo. Karel Pučelík Přečíst článek

„Dny soukromých hradů a zámků umožní návštěvy jinak nepřístupných prostor a hlavně příležitost setkat se s lidmi, kteří se vzdali pohodlí a vydali nemalé prostředky na obnovu a záchranukulturního dědictví v duchu motta Naše historie – Vaše dědictví,“ říká k akci Zuzana Böhmová z Asociace majitelů hradů a zámků.