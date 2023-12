Výprava na ostrov Phu Quoc, kde roste nejlepší pepř na světě

Za nejlepší pepř na světě bývá označován Kampotský pepř, který roste v Kambodži a je chráněn globální ochrannou známkou. Pár desítek kilometrů od Kampotu v Thajském zálivu ale leží vietnamský ostrov Phu Quoc. A právě tady pěstují pepř ze stejných rostlin, jen na ještě příhodnějším podloží a v lepších klimatických podmínkách. Místní pepř tak mnozí považují za ještě lepší než ten Kampotský. Vyzkoušet to může každý, protože právě na Phu Quoc nyní létají přímé spoje z Prahy.

Pepř bývá důležitou součástí české kuchyně. A nic na tom nemění fakt, že jej používáme do velké míry úplně špatně. Zjistit to můžete na vietnamském ostrově Phu Quoc, kde najdete řadu pepřových farem, ale také si tu můžete zkusit uvařit typické vietnamské jídlo. A právě tady pochopíte, že nejlepší je vhodit do směsi masa a zeleniny celý stonek čerstvého pepře. Tedy nikoli sušený a nadrcený na prach. Pěkně čerstvý, na stonku. A pro dokonalý zážitek pak je dobré to zapít pepřovým čajem. Ten už je však opravdu pro skalní fandy.

Podívejte se na rozsáhlou galerii snímků z ostrova Phu Quoc:

Ale pojďme na začátek. Ostrov Phu Quoc je součástí Vietnamu a pro cestovatele má dvě zásadní výhody. Pokud zde chcete strávit maximálně 30 dní, nepotřebujete vízum. A nově sem létá přímý spoj přímo z Prahy a Bratislavy. Jde o součást iniciativy českých cestovek, které nabízejí klientům exotické destinace na zimní sezonu.

„Poptávka po zájezdech se s koncem léta nezastavila a klienti ve velkém kupují i vzdálenější Karibik nebo Asii. Přímý let je obrovskou výhodou,“ říká Jan Bezděk z cestovní kanceláře Fischer, která pro letošní exotickou sezonu využívá moderního letadla Airbus A350-900 od španělské společnosti World2Fly.

Za 11 hodin v ráji

Počet destinací, kam se z Prahy dostanete přímým letem, se letos značně rozšířil. Jsou to zejména tři oblasti – jihovýchodní Asie, Karibik a subsaharská Afrika. Výhoda Phu Quocu je, že za necelých 11 hodin letu můžete ochutnat opravdovou Asii se vším všudy. A je výrazně levnější než třeba konkurenční Thajsko.

Kultovní plněné bagetky Bánh mì stojí na ulici 20 korun a každý, kdo ji ochutná, ji okamžitě řadí na hodně vysokou pozici ve svém soukromém gastrožebříčku. Ostatně gastronomie je podle Jana Bezděka z cestovní kanceláře Fischer jeden z velkých důvodů, proč lidé právě na Phu Quoc jezdí.

„Vietnam a zvlášť Phu Quoc nabízí komplexní cestovatelský zážitek. Je tu vynikající koupání, pětihvězdičkové hotelové resorty s veškerým komfortem, spousta věcí k vidění včetně zábavních parků, safari či města s nočními trhy a taky vynikající gastronomie.“

Proč je tu nejlepší pepř?

Ale zpět k pepři, který tu hraje významnou roli. Vyrazit na pepřovou farmu by měla být povinnost. Ochutnat ten čerstvý zelený pepř je zážitek sám o sobě. Naučit se s ním vařit tak, že do jedné porce dáte přinejmenším dvacet kuliček, je také zážitek. Ale hlavně se dozvíte, jak vlastně pepř roste, jak se suší, proč ten skutečně čerstvý můžete koupit jenom velmi krátkou část roku.

„Pepřovník roste v subtropech a tropech. Rostlina začíná plodit zhruba po třech letech od zasazení a dohromady plodí zhruba deset let. Sklízí se zhruba od prosince do dubna, záleží na počasí,“ vypráví Kien Nguyen, absolvent místní zemědělské školy, který pracuje na pepřové farmě. „Používáme stejné rostliny, které v Kambodži plodí Kampotský pepř. Ale s pepřem to je jako s vínem, záleží na podloží a samozřejmě klimatických podmínkách. Podle lidí, kteří ochutnají místní pepř, je ještě kvalitnější a lepší než ten Kampotský,“ dodává Nguyen.

Pepřové dějiny

Svou pepřovou linku mají také velké dějiny místního ostrova. První zmínky o něm pocházejí z počátku 17. století, kdy byl součástí Kambodži a nesl jméno Koh Tral. V průběhu staletí však ostrov spadal pod nadvládu různých zemí. Jeho osud nejlépe vystihuje vláda čínského obchodníka Moka Kuiho, který ostrov opanoval v roce 1680. Nejprve slíbil věrnost kambožskému králi, později se ale přiklonil k vietnamskému vládci.

O ostrov se tak dlouhá staletí přetahovali zejména Kambodža s Vietnamem, a to až do hlubokého 20. století. Do doby po válce ve Vietnamu. Až v roce 1976 Kambodža formálně stáhla své nároky na Phu Quoc, ale i v následujících letech probíhaly nejrůznější pokusy zpochybnit, pod koho vlastně ostrov spadá. K definitivnímu uznání vietnamské državy došlo až v roce 1999, kdy oba státy uznaly linii vytyčenou již v roce 1939 ještě v rámci Francouzské Indočíny.

Pepř se přitom podle dostupných informací na Phu Quoc nedostal od Kambodžanů, ale přivezli jej sem Číňané. A to až v 19. století. A pikantní bylo, že až do poloviny 20. století Vietnamci nesměli znát technologii pěstování a zpracování pepře.

Nicméně je možné, že se tu ve skutečnosti pepř pěstoval mnohem dříve, jen o tom nejsou záznamy. Zmíněný Kampotský pepř totiž v Kambodži pěstují již od 13. století a vzhledem ke geografické blízkosti Phu Quocu i skutečnosti, že Kambodžané ostrov několikrát ovládali, je pravděpodobné, že tu pepř pěstovali také.

