Než koupíte zájezd od cestovky, prověřte si ji, varuje cestovatele Kulhánek

Češi mají na letošek větší zájem cestovat po České republice než do ciziny, vyplývá to ze statistik Ministerstva pro místní rozvoj, které představil ministr Petr Kulhánek. Současně k tomu přidal doporučení, co si mají Češi hlídat, když si kupují zájezd od cestovní kanceláře.

Podle informací Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Češi vloni uskutečnili celkem 7,52 milionu cest do zahraničí, z toho 3,62 milionu cest pak bylo v období od července do září. Průměrná délka přenocování v zahraničí byla v roce 2024 u delších cest 7,7 noci, u těch kratších pak 2,3 noci. V případě služebních cest to bylo 5,1 noci.

Podle ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka se letos v létě do zahraničí chystá ale jen 57 procent Čechů, což je o 3procentní body méně než v předchozím roce. Ze statistik MMR dále vyplývá, že mezi preferovanými zahraničními destinacemi Čechů je stále Itálie (ve 12 procentech), dále pak Slovensko (v 8 procentech) a Španělsko (v 7 procentech). Nejčastějším dopravním prostředkem Čechů na zahraniční dovolené pak bývá automobil, kterým cestuje přes 56 procent z nich, zatímco evropský průměr je 48 procent. Zhruba 49 procent českých cestovatelů pak létá, 22 procent jezdí vlakem a 19 procent autobusem.

Na dovolenou v Česku se chystá více Čechů

„65 procent Čechů plánuje strávit letní dovolenou v roce 2025 v Česku. A to je meziročně o 4procentní body více než v předchozím roce,“ poznamenal Kulhánek. V tuzemsku je pro dovolenou přitom nejoblíbenější Jihočeský, Jihomoravský a Středočeský kraj. Průměrná délka tuzemské dovolené pak je 9 dnů, vloni to bylo podle Kulhánka 10 dnů.

Přes 47 procent turistů plánuje v Česku bydlet v penzionech a v průměru letos hodlá utratit za domácí dovolenou až 9707 korun na osobu, což je o 423 korun více než vloni. Na tuzemskou dovolenou lidé vyráží nejčastěji také autem, což je v 70 procentech, nebo pak i na motorce. Nejčastější aktivitou je podle Kulhánka pak pěší turistika, kterou provozuje v tuzemsku 76 procent lidí.

Co si ohlídat před dovolenou s cestovkou

Před každou dovolenou s cestovní kanceláří se podle ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka vyplatí ověřit si, zda se jedná o seriózní cestovní kancelář, která je pojištěna proti úpadku. To se dá ověřit například na webu MMR, kde se nachází seznam takovýchto cestovních kanceláří. České cestovní kanceláře navíc provozují i vlastní Garanční fond, který slouží jako 2.pilíř zajištění pro spotřebitele, a ze kterého jsou pak v případě krachu pojištěné cestovky vypláceni poškození klienti.

„Před pořízením zájezdu nebo cestovatelských služeb si tak vždy ověřte, kdo vám zájezd prodává. Pořadatel a prodejce zájezdu se přitom mohou lišit,“ připomněl Kulhánek a dodal, že je třeba si také současně ověřit, zda má cestovní kancelář aktuálně platné zajištění proti úpadku. „Prověřte si také, kde má cestovní kancelář sídlo, protože pokud je mimo EU, můžete mít pak problém, cokoliv vymoci,“ upozornil Kulhánek a dodal, že je třeba si také vždy podrobně přečíst i smlouvu k zájezdu, a to včetně informací drobným písmem.

Servis pro turisty. V oblíbených destinacích budou mít k dispozici české policisty i nonstop linku Enjoy Ministerstvo zahraničí i letos pro české turisty mířící do ciziny zřídí letní konzulární jednatelství, uvedl ministr Jan Lipavský. Ten zároveň představil i novou speciální nonstop telefonní linku pro případnou pomoc cestovatelům. Věra Tůmová Přečíst článek

Evropa je passé. Mladí radši jezdí utrácet peníze do Asie Money Turisté mění své cestovatelské návyky. Češi nejsou výjimkou. Zvláště ti mladší, kteří jsou ovlivňováni aktuálními trendy, stále častěji vyrážejí do mimoevropských destinací. Čím dál větší zájem je o Asii, kde navíc utrácejí více než dříve, uvádí první zpráva Global Travel Spending Report o cestovatelských výdajích klientů fintech společnosti Revolut. tmv Přečíst článek

Nový trend. V Česku roste zájem o zájezdy pro jednotlivce Enjoy Rozdílná představa o dovolené mezi partnery, ale i potřeba nějaké životní změny. To jsou podle cestovních kanceláří jedny z mnoha důvodů, proč Češi stále častěji vyrážejí na dovolenou sami. A tito jednotlivci volí hlavně exotiku. ČTK Přečíst článek