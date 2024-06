Krach třetí největší evropské cestovky. Na dovolenou neodletí 180 tisíc lidí

Zkrachovalá třetí největší evropská cestovní kancelář FTI Touristik GmbH zrušila všechny objednané cesty. Dosud byly zrušené jen zájezdy s odjezdem do pátku 5. července včetně. Její krok se dotkne dalších 175 tisíc klientů. Na základě dnešního rozhodnutí věřitelského výboru to podle agentury DPA oznámil předběžný insolvenční správce Axel Bierbach.

Reklama

Zrušeny budou cesty a některé individuální služby, které si zákazníci objednali na období od 6. července. Díky zrušení všech zájezdů mohou nyní partneři cestovních kanceláří FTI svým zákazníkům nabídnout náhradní pobyty. Společnost začala informovat zákazníky, cestovní kanceláře a hotely.

Podle Bierbacha dostanou účastníci zájezdů už zaplacené zálohy zpět z německého fondu cestovního ruchu DRSF, u kterého jsou německé CK pojištěny proti úpadku. Zákazníci, kteří si prostřednictvím FTI rezervovali pouze jednotlivé služby, jako jsou lety, hotely a transfery, však nárok na vrácení již uskutečněných plateb z fondu nemají.

Třetí největší evropská cestovka krachuje Zprávy z firem Německá cestovní kancelář FTI se ani přes masivní finanční pomoc nepřenesla přes následky globální pandemie. ČTK Přečíst článek

Dovolená v Chorvatsku letos Čechům podraží. Egypt a Turecko vyjdou výhodně Money Dovolená v evropských destinacích se letos Čechům prodraží zhruba o pět procent. Důvodem je oslabení koruny vůči euru, když aktuální kurz 24,70 koruny za euro je zhruba o korunu slabší než před rokem. Naopak výhodnější kurz koruny mohou čekat turisté, kteří zamíří do Turecka nebo do Egypta. Vyplývá to z analýzy investiční platformy Portu. ČTK Přečíst článek