Miliardář Strnad přebírá ztrátovou firmu MICo působící v jaderném byznysu

Společnost MICo dlužila půl miliardy korun kvůli ztrátovým projektům, nevydařeným investicím, zdražování materiálu a komplikacím při plnění zakázek za pandemie koronaviru.

Třebíčskou strojírenskou firmu MICo, která se na konci dubna dostala do úpadku, získal holding CE Industries podnikatele Jaroslava Strnada. Podle reorganizačního plánu, který v úterý schválila schůze věřitelů, se investorem a majitelem společnosti MICo stává firma TURNIKA SPV stoprocentně vlastněná skupinou CE Industries, uvedl mluvčí holdingu Jaroslav Martínek. Majitelem MICo dříve byla rodina Dennerů.

Reorganizační plán počítá se zachováním a dalším rozvojem společnosti v obou výrobních závodech v Hrotovicích a Kramolíně na Třebíčsku. Novým generálním ředitelem MICo je od letošního září Petr Litvan, absolvent oboru jaderná energetika na Českém vysokém učení technickém, který má zkušenosti z nadnárodních společností Apple a HP.

MICo je podle Litvana očištěná od dluhů a začíná s čistým štítem. „Musí získat nové zakázky, kvalitně a včas je vyrobit a dodat, zlepšit svou likviditu a využít růstový potenciál při současné renesanci jaderné energetiky v ČR i v Evropě,“ uvedl. Podle šéfa dosavadního týmu manažerů Petra Karáska je největší hodnotou společnosti zhruba 150 zkušených techniků a dělníků, kteří udrželi v plném chodu výrobu i v době krize podniku.

Půlmiliardový dluh

Firma MICo vyrábí výměníky tepla, kondenzátory a tlakové nádoby pro jadernou i konvenční energetiku a další průmyslové obory. Investor plánuje MICo propojit se třebíčskou inženýrsko-dodavatelskou společností Chemcomex, kterou CE Industries také vlastní, uvedl předseda představenstva CE Industries Adam Šotek. „Touto synergií zákazníci získají komplexní službu od výroby daného aparátu až po samotnou montáž, a to včetně komplexního inženýringu,“ doplnil.

Krajský soud v Brně koncem února rozhodl na návrh firmy MICo o vyhlášení moratoria, během něhož byl podnik chráněný před věřiteli. Po prodloužení moratorium platilo dva měsíce, koncem dubna MICo podalo na sebe insolvenční návrh. Soud pak rozhodl o jeho úpadku a povolil reorganizaci.

Firma dlužila téměř půl miliardy korun, do potíží se podle Martínka dostala kvůli ztrátovým projektům, nevydařeným investicím, zdražování materiálu a komplikacím při plnění zakázek za pandemie koronaviru. Prodělala například na projektu plicních ventilátorů CoroVent, který se na začátku pandemie rozjel ve spolupráci s ČVUT, ale nedospěl k sériové výrobě.

Kdo je miliardář Jaroslav Strnad

Společnost MICo vznikla v roce 1993 jako servisní firma působící v Jaderné elektrárně Dukovany. O pět let později zahájila vlastní výrobu v Hrotovicích, v roce 2011 se rozšířila o areál v Kramolíně. Zhruba dvě třetiny dodávek směřují do jaderné a zbývající třetina do konvenční energetiky. V roce 2019, kdy firma MICo dosud naposledy standardně zveřejnila výsledky, utržila 298 milionů korun a vykázala zisk téměř tři miliony korun.

Jaroslav Strnad vybudoval zbrojařskou společnost Czechoslovak Group, kterou přenechal synovi Michalovi, a v roce 2017 založil průmyslový holding CE Industries. Skupina tvořená dvěma desítkami firem podniká na evropských trzích v železniční dopravě, recyklaci surovin a energetice. Zaměstnává víc než 2400 lidí, její obrat převyšuje 8,3 miliardy korun.

