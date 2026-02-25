Stripe zvažuje převzetí PayPalu, píše Bloomberg
Platební společnost Stripe údajně projevila předběžný zájem o PayPal. Jednání jsou ale zatím v rané fázi a výsledek je nejistý. Akcie PayPalu po zprávě vyskočily téměř o devět procent. Pokud by se obchod uskutečnil, šlo by o jednu z největších akvizic v historii fintechu.
Platební společnost Stripe zvažuje převzetí celé nebo alespoň části americké firmy PayPal. S odvoláním na informované zdroje to v úterý uvedla agentura Bloomberg. Tržní hodnota PayPalu činí více než 40 miliard dolarů (přes 820 miliard korun).
Stripe je soukromou společností, vyvíjí platební infrastrukturu a patří mezi nejhodnotnější firmy ve svém oboru. Společnost podle zdrojů projevila předběžný zájem o PayPal, který je průkopníkem v oblasti digitálních plateb. Jednání jsou ale zatím v počáteční fázi a není jasné, zda se nakonec transakce uskuteční. Zástupci firem Stripe i PayPal se ke zprávě odmítli vyjádřit.
PayPal ztrácí tempo
Společnost PayPal byla založena koncem 90. let. V poslední době ale zaostává v modernizaci svých platebních technologií a o podíl na trhu ji připravili konkurenti jako Apple či Alphabet, píše Bloomberg.
PayPal se potýká se zpomalením růstu v čím dál více konkurenčním odvětví platebních transakcí a ve čtvrtém čtvrtletí jeho zisk i tržby zaostaly za očekáváním analytiků. Akcie PayPalu v loňském roce klesly téměř o třetinu a od začátku letošního roku oslabily o více než 19 procent. Po zprávě o možné akvizici ze strany společnosti Stripe akcie PayPalu přechodně vyskočily téměř o devět procent.
Stripe míří na vrchol
Firmu Stripe založili bratři Patrick a John Collisonovi. Podnik se stal jedním z nejžádanějších hráčů v odvětví zpracování plateb. V úterý firma oznámila, že na základě nabídky na odkup akcií od zaměstnanců její hodnota dosáhla 159 miliard dolarů. Pokud by k transakci došlo, šlo by o jednu z největších akvizic v historii fintechu.
