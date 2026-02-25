Vyberte si z našich newsletterů

Stripe zvažuje převzetí PayPalu, píše Bloomberg

Platební společnost Stripe údajně projevila předběžný zájem o PayPal. Jednání jsou ale zatím v rané fázi a výsledek je nejistý. Akcie PayPalu po zprávě vyskočily téměř o devět procent. Pokud by se obchod uskutečnil, šlo by o jednu z největších akvizic v historii fintechu.

Platební společnost Stripe zvažuje převzetí celé nebo alespoň části americké firmy PayPal. S odvoláním na informované zdroje to v úterý uvedla agentura Bloomberg. Tržní hodnota PayPalu činí více než 40 miliard dolarů (přes 820 miliard korun). 

Stripe je soukromou společností, vyvíjí platební infrastrukturu a patří mezi nejhodnotnější firmy ve svém oboru. Společnost podle zdrojů projevila předběžný zájem o PayPal, který je průkopníkem v oblasti digitálních plateb. Jednání jsou ale zatím v počáteční fázi a není jasné, zda se nakonec transakce uskuteční. Zástupci firem Stripe i PayPal se ke zprávě odmítli vyjádřit.

PayPal ztrácí tempo

Společnost PayPal byla založena koncem 90. let. V poslední době ale zaostává v modernizaci svých platebních technologií a o podíl na trhu ji připravili konkurenti jako Apple či Alphabet, píše Bloomberg.

PayPal se potýká se zpomalením růstu v čím dál více konkurenčním odvětví platebních transakcí a ve čtvrtém čtvrtletí jeho zisk i tržby zaostaly za očekáváním analytiků. Akcie PayPalu v loňském roce klesly téměř o třetinu a od začátku letošního roku oslabily o více než 19 procent. Po zprávě o možné akvizici ze strany společnosti Stripe akcie PayPalu přechodně vyskočily téměř o devět procent.

Stripe míří na vrchol

Firmu Stripe založili bratři Patrick a John Collisonovi. Podnik se stal jedním z nejžádanějších hráčů v odvětví zpracování plateb. V úterý firma oznámila, že na základě nabídky na odkup akcií od zaměstnanců její hodnota dosáhla 159 miliard dolarů. Pokud by k transakci došlo, šlo by o jednu z největších akvizic v historii fintechu.

Dalibor Martínek: Diplomatické embryo Macinka se nemělo stát ministrem zahraničí

Petr Macinka
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Petr Macinka by jistě chtěl být důležitým člověkem. Ambice má viditelné, povzbudilo ho k takovému náhledu sama sebe necelých sedm procent hlasů voličů v posledních parlamentních volbách. Nyní jako mocipán tu svými úšklebky provokuje názorové oponenty, jindy školí bývalou ministryni zahraničí Spojených států. Otázkou je, zda jen provokuje, nebo se svým způsobem snaží prosadit nějaký myšlenkový koncept.

Macinkovým hlavním problémem je, že žádný ucelený myšlenkový koncept této společnosti nenabízí. Bojuje proti klimatickému dogmatu, proti zkostnatělé Evropské unii. Umí si najít spoustu cílů, proti kterým bojovat. Prostředkem je mu sarkasmus, ironizování, přehlížení jiných názorů, arogance. Projev pubescenta.

Je to záměr, takto působit? Má to nějaký strategický cíl, víc voličů? Nebo takový prostě Macinka je, nevyspělý, mladicky drzý a nevycválaný. Umí sarkasticky negovat oponenty, umí vytvářet společenský rozruch. Povýšeností v debatě s Hillary Clintonovou si vysloužil světovou pozornost, pochvalu od Donalda Trumpa. Zda si takovou pochvalu přičítat k dobru, je na zvážení, Macinka hýkal nadšením.

Petr Macinka
Aktualizováno

Macinka v OSN vzkázal Lavrovovi: Můžete zabrat území, ale nemůžete zabrat budoucnost

Politika

Rusko agresi proti Ukrajině ospravedlňuje bezpečnostními obavami, invaze ale nikdy není legitimní, prohlásil český ministr zahraničí Petr Macinka na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN k Ukrajině v den čtvrtého výročí ruské invaze. Šéf české diplomacie ve svém vystoupení oslovil nepřítomného ruského kolegu Sergeje Lavrova a vzkázal mu, že rakety nejsou argumentem a že považuje ruské raketové útoky za přiznání ruského selhání.

ČTK

Přečíst článek

Možná si Macinka chce sám sobě nějakým způsobem dokázat, že není jen mluvčím Václava Klause. Že je autonomní jednotkou, která dokáže přemýšlet a nastavovat témata. Nelze se vyhnout pocitu, že veškeré dění kolem poměrně mladého vicepremiéra je jen jeho snaha o vlastní emancipaci. Už chce být dospělý.

Pro českou diplomacii je to rébus. Macinka jeden den vyplísní na mezinárodní konferenci bývalou kandidátku na amerického prezidenta Clintonovou, o pár dní později přednese na fóru OSN takřka filozofický projev na téma válka na Ukrajině. Jistě mu ho někdo sepsal, tak je to obvyklé. Za to nelze Macinku potahovat.

Charles Kushner

Velvyslanci ve službách MAGA? Trumpovi muži rozdmýchávají spory v Evropě

Politika

Napětí mezi Spojenými státy a několika evropskými zeměmi se vyostřuje. Francie i Belgie si předvolaly americké velvyslance kvůli jejich výrokům a zásahům do domácí politiky. Paříž navíc po odmítnutí schůzky přerušila kontakty s americkým velvyslancem Charlesem Kushnerem, píše Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Je to ten stejný Macinka?

Přesto zůstává záhadou, jak jeden a týž člověk, který zastupuje Česko na mezinárodním poli, může nejdříve říct, že za válku na Ukrajině de facto může západní svět svým příklonem k liberálním hodnotám, a po pár dnech před zástupci zemí celého světa téměř filozoficky medituje, že „můžete sice dobýt území, ale budoucnost nemůžete dobýt.“ Je to ten stejný Macinka? Kdo mu to napsal? Kdo je vlastně Macinka?

Je smutné sledovat šéfa české diplomacie, jak se v přímém přenosu profiluje. Na takovém postu by přece měl stát člověk již vyprofilovaný. Vůbec nejde o to, co kdy Macinka řekne v nějakém projevu. Ten před valným shromážděním se mu možná celkem povedl. Ale jiná vystoupení zase ne. Má si ministr zahraničí při zastupování České republiky zkoušet, jak mu to bude nejlépe slušet? Diplomatické embryo se nemělo stát šéfem české diplomacie.

