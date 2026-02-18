Bundeswehr kupuje drony od firmy, kterou platí kontroverzní Thiel
Německá armáda se v trendu posledních měsíců vyzbrojuje po uši. Kupuje například drony na 2,9 miliardy eur. Jenže problém: za start-upem, který je má armádě dodat, stojí šedá eminence americké politiky, miliardář Peter Thiel.
Zvýšené geopolitické napětí a nepředvidatelnost politiky kabinetu Donalda Trumpa zamíchaly vztahy i v NATO. V současném tlaku na vyzbrojování ostošest nakupuje zbraně i německá armáda. Teď se zdá, že je problém s drony, které má dodat firma financovaná Peterem Thielem.
Bundeswehr kupuje drony za 2,9 miliardy eur, transakce je před finálním schválením. Dodat drony mají dvě mladé firmy, jednou z nich je start-up Stark. Jedním z jeho financiérů je Founders Fund finančníka Petera Thiela. Ten je považován za jednu z nejkontroverznějších postav v pozadí americké politiky. Někdejší partner Elona Muska v PayPalu, také zakladatel vojensko-datové firmy Palantir, která nyní má od americké armády zakázkové žně - například dodává služby kontroverzní antiimigrační instutuci ICE, jejíž agenti mají v poslední době na svědomí dvě smrti Američanů při protestech v Minnesotě. Thiel dlouhodobě vystupuje proti demokracii, loni na podzim vyvolal kontroverzi i v byznysovém světě, když pořádal přednášky o Antikristovi v podobě liberálních osobností.
Německý ministr obrany Boris Pistorius vyjádřil znepokojení nad zapojením Thiela ve start-upu Stark. Pistorius uvedl, že výslovně sdílí obavy těch, které Thielova role znepokojuje, což jsou hlavně Zelení. „Musíme si prostě vyjasnit, jaký vliv pan Thiel skutečně má. Pokud má vliv na operace nebo drží blokační menšinu v jakékoli formě, pak mluvíme o jiné situaci, než kdyby byl například akcionářem s jednociferným procentuálním podílem bez vlivu na provoz,“ řekl během návštěvy velitelství speciálních sil v jihozápadním Německu.
Firma Stark nezveřejnila, kolik procent v ní Thiel drží, ani žádné detaily. V prohlášení uvedla, že Thiel také nemá žádná informační práva týkající se produktů nebo obchodních operací. „Jakýkoli přenos technických podrobností týkajících se našich produktů podléhá německým předpisům o kontrole exportu a vyžadoval by předchozí schválení Spolkovým úřadem pro hospodářství a kontrolu vývozu,“ uvedla firma.
Rozpočtový výbor Bundestagu má schvalovat nákup dronů příští týden. Kontroverzi budí nákup dronů také kvůli tomu, že se německá armáda chce vyvázat ze závislosti na amerických dodávkách.
Pro Thiela v minulosti pracoval viceprezident JD Vance, miliardář byl také financiérem politického vzestupu Donalda Trumpa. Dalším akcionářem výrobce dronů Stark je Moritz Döpfner, který pro Thiela také dříve pracoval a získal od něj peníze na venture kapitálové investice. Je synem Mathiase Döpfnera, který je šéfem vydavatelského gigantu Axel Springer a osobním přítelem Petera Thiela.
