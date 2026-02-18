Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Bundeswehr kupuje drony od firmy, kterou platí kontroverzní Thiel

Bundeswehr kupuje drony od firmy, kterou platí kontroverzní Thiel

Peter Thiel
Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons
Tereza Zavadilová
tzv

Německá armáda se v trendu posledních měsíců vyzbrojuje po uši. Kupuje například drony na 2,9 miliardy eur. Jenže problém: za start-upem, který je má armádě dodat, stojí šedá eminence americké politiky, miliardář Peter Thiel.

Zvýšené geopolitické napětí a nepředvidatelnost politiky kabinetu Donalda Trumpa zamíchaly vztahy i v NATO. V současném tlaku na vyzbrojování ostošest nakupuje zbraně i německá armáda. Teď se zdá, že je problém s drony, které má dodat firma financovaná Peterem Thielem. 

Bundeswehr kupuje drony za 2,9 miliardy eur, transakce je před finálním schválením. Dodat drony mají dvě mladé firmy, jednou z nich je start-up Stark. Jedním z jeho financiérů je Founders Fund finančníka Petera Thiela. Ten je považován za jednu z nejkontroverznějších postav v pozadí americké politiky. Někdejší partner Elona Muska v PayPalu, také zakladatel vojensko-datové firmy Palantir, která nyní má od americké armády zakázkové žně - například dodává služby kontroverzní antiimigrační instutuci ICE, jejíž agenti mají v poslední době na svědomí dvě smrti Američanů při protestech v Minnesotě. Thiel dlouhodobě vystupuje proti demokracii, loni na podzim vyvolal kontroverzi i v byznysovém světě, když pořádal přednášky o Antikristovi v podobě liberálních osobností. 

Martin Ondráček, Jan Polák, střela s plochou dráhou letu Flamingo nazvaná DANA 1, raketa, Dárek pro Putina

Češi se skládají na zbraně pro Ukrajinu. A částky rok od roku rostou

Money

Navzdory tvrzením o únavě z války Češi dál posílají miliony na zbraně pro Ukrajinu. Podle Martina Ondráčka z iniciativy Dárek pro Putina občané chápou, že válka se nejlíp vyhrává pouze válkou. Kapitulace Ukrajiny by podle organizátorů sbírek destabilizovala Evropu. A přinesla další uprchlickou vlnu.

ČTK

Přečíst článek

Německý ministr obrany Boris Pistorius vyjádřil znepokojení nad zapojením Thiela ve start-upu Stark. Pistorius uvedl, že výslovně sdílí obavy těch, které Thielova role znepokojuje, což jsou hlavně Zelení. „Musíme si prostě vyjasnit, jaký vliv pan Thiel skutečně má. Pokud má vliv na operace nebo drží blokační menšinu v jakékoli formě, pak mluvíme o jiné situaci, než kdyby byl například akcionářem s jednociferným procentuálním podílem bez vlivu na provoz,“ řekl během návštěvy velitelství speciálních sil v jihozápadním Německu.

Firma Stark nezveřejnila, kolik procent v ní Thiel drží, ani žádné detaily. V prohlášení uvedla, že Thiel také nemá žádná informační práva týkající se produktů nebo obchodních operací. „Jakýkoli přenos technických podrobností týkajících se našich produktů podléhá německým předpisům o kontrole exportu a vyžadoval by předchozí schválení Spolkovým úřadem pro hospodářství a kontrolu vývozu,“ uvedla firma.

Rozpočtový výbor Bundestagu má schvalovat nákup dronů příští týden. Kontroverzi budí nákup dronů také kvůli tomu, že se německá armáda chce vyvázat ze závislosti na amerických dodávkách. 

Pro Thiela v minulosti pracoval viceprezident JD Vance, miliardář byl také financiérem politického vzestupu Donalda Trumpa. Dalším akcionářem výrobce dronů Stark je Moritz Döpfner, který pro Thiela také dříve pracoval a získal od něj peníze na venture kapitálové investice. Je synem Mathiase Döpfnera, který je šéfem vydavatelského gigantu Axel Springer a osobním přítelem Petera Thiela. 

Donald Trump a Jeffrey Epstein v roce 1997

Thiel, Hoffman, Brin, Gates. Epsteinovy kontakty sahaly vysoko

Leaders

Nově zveřejněné dokumenty amerického ministerstva spravedlnosti vrhají další světlo na vazby Jeffreyho Epsteina na technologickou elitu USA. Vedle Billa Gatese a Elona Muska se objevují jména jako Peter Thiel či Reid Hoffman. Úřady zdůrazňují, že samotná zmínka neznamená provinění. Spisy ale ukazují, jak systematicky Epstein budoval svůj vliv, píše CNBC.

nst

Přečíst článek

Související

Poslední tah legendy. Buffett velí méně Applu, více médií

Poslední tah legendy. Buffett velí méně Applu, více médií
Profimedia
nst
nst

Odchod Warrena Buffetta z čela investičního impéria doprovázejí změny v jeho portfoliu. Berkshire Hathaway snižuje podíl v Applu a nově kupuje akcie New York Times. Buffettův odkaz trhy čtou i jako varování. A nastupující šéf Greg Abel přebírá firmu s jiným rozložením sil.

Investiční společnost Berkshire Hathaway ve čtvrtém čtvrtletí znovu omezila svou pozici v Apple a zároveň poprvé nakoupila akcie mediálního domu The New York Times. Vyplývá to z nového regulatorního podání, o kterém informoval server CNBC.

Berkshire snížila podíl v Applu o 4,3 procenta na 61,96 miliardy dolarů. I po tomto kroku ale zůstává výrobce iPhonů zdaleka největší akciovou sázkou Buffettova investičního impéria.

Warren Buffett

Buffett bral v čele Berkshire Hathaway dva miliony ročně, nový šéf si přijde na půl miliardy

Leaders

Americká investiční společnost Berkshire Hathaway novému řediteli výrazně zvýšila mzdu. Zakladatel Warren Buffett, který letos odešel do důchodu, více než 40 let bral 100 tisíc dolarů (přes dva miliony korun) ročně, nový generální ředitel Greg Abel bude pobírat 25 milionů dolarů (517 milionů korun) za rok. S odkazem na sdělení firmy o tom informuje agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Další úpravy portfolia

Berkshire už dříve oznámila, že ve třetím čtvrtletí omezila podíl v Applu a zároveň otevřela novou pozici ve společnosti Alphabet, která patří mezi takzvanou „Magnificent Seven“. Podíl v Applu firma snižovala i ve druhém čtvrtletí minulého roku, poté co jej už v roce 2024 seškrtala zhruba o dvě třetiny.

Akcie Applu sice v roce 2025 vzrostly zhruba o devět procent, přesto zaostaly za indexem S&P 500, který si připsal více než 16 procent. Letos titul ztrácí přibližně tři procenta a minulý týden zaznamenal nejhorší den od dubna 2025.

 

Není jasné, zda poslední přesuny provedl přímo Warren Buffett, nebo portfolio manažeři Todd Combs a Ted Weschler. Buffett ale v minulosti označoval Apple spíše za spotřebitelskou značku než čistě technologickou firmu. Podle analytiků může jít o postupné zjednodušování portfolia před předáním vedení jeho nástupci.

Buffett se loučí jako vítěz. Jeho Berkshire se topí v penězích

Leaders

Rekordní čísla na rozloučenou. Berkshire Hathaway zvýšila provozní zisk o třetinu a drží historicky největší objem hotovosti – přes 382 miliard dolarů. Warren Buffett po šesti dekádách odchází z čela firmy ve chvíli, kdy jeho investiční impérium nikdy nebylo silnější.

ČTK

Přečíst článek

Nová sázka na média

Vedle omezení Applu Berkshire zveřejnila i novou, relativně malou pozici v The New York Times v hodnotě 351,7 milionu dolarů. Investice je 29. největší z celkových 41 akciových pozic, které společnost drží.

Čtvrté čtvrtletí bylo posledním čtvrtletím s Buffettem v čele Berkshire. Greg Abel, který ve společnosti působil jako místopředseda pro nepojistné operace, převzal na začátku nového roku funkci generálního ředitele. Buffett dál zůstává předsedou představenstva společnosti.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Warren Buffett

Buffett bral v čele Berkshire Hathaway dva miliony ročně, nový šéf si přijde na půl miliardy

Leaders

ČTK

Přečíst článek

Češi se skládají na zbraně pro Ukrajinu. A částky rok od roku rostou

Martin Ondráček, Jan Polák, střela s plochou dráhou letu Flamingo nazvaná DANA 1, raketa, Dárek pro Putina
Profimedia
ČTK
ČTK

Navzdory tvrzením o únavě z války Češi dál posílají miliony na zbraně pro Ukrajinu. Podle Martina Ondráčka z iniciativy Dárek pro Putina občané chápou, že válka se nejlíp vyhrává pouze válkou. Kapitulace Ukrajiny by podle organizátorů sbírek destabilizovala Evropu. A přinesla další uprchlickou vlnu.

Podpora Čechů pro nákup zbraní pro Ukrajinu podle Martina Ondráčka z iniciativy Dárek pro Putina neklesá, ale naopak meziročně roste. Organizace, která se specializuje na veřejné sbírky na vojenskou techniku, zaznamenává podle něj kontinuální nárůst podpory navzdory častým tvrzením o slábnoucí podpoře Ukrajiny. 

„Jednoznačně pozorujeme něco, co jde naprosto proti všem narativům, které se kolem podpory Ukrajiny šíří, protože máme kontinuální meziroční nárůsty. Když se podívám na výsledky, do kterých vidíme, tak jsme v roce 2025 vybrali více než v roce 2024 a v roce 2024 jsme vybrali více než v roce 2023,“ uvedl Ondráček. Rok 2022 podle něj nelze srovnávat, protože šlo o výjimečné období bezprostředně po zahájení plnohodnotné ruské invaze.

„Válka se vyhrává válkou“

Za jedním z důvodů rostoucí podpory vidí postupnou proměnu vnímání války. „Čím dál tím víc lidí, jak je ta válka delší a delší, tak chápe, že – jak říká staré nebo kozácké přísloví – válka se nejlíp vyhrává válkou,“ dodal Ondráček.

Český hasičský robot Hecthor pomůže Ukrajině v boji s požáry po útocích
Aktualizováno

Další Hecthor vyráží do akce. Ukrajincům pomůže český robot, na který přispěl Lukačovič

Zprávy z firem

Hasičům na Ukrajině bude pomáhat s hašením požárů v extrémních podmínkách další český robot z řady Hecthor. Stroj charkovští hasiči využijí například na místech, kde po ruských útocích hrozí sekundární výbuchy, zřícení budov nebo další útoky. Pozemní dron na polygonu v pražských Malešicích představili zástupci iniciativy Dárek pro Putina a organizace Team 4 Ukraine, které stroj pro zemi čelící ruské invazi pořídily.

ČTK

Přečíst článek

Iniciativa během čtyř let financovala například nákup vrtulníku Black Hawk, tanku T-72 nebo protidronových systémů. O víkendu na 17 náměstích po celém Česku umístí makety ruských dronů Šáhed ve skutečné velikosti. Chce tím připomenout všem, že když padne Ukrajina, může být cílem i Česká republika, uvedla v příspěvku na platformě X.

Symbolika tanku

Další rovina je symbolická a marketingová. „Jeden tank sám o sobě válku nerozhodne, ale je silným symbolem, že se běžní lidé složili na tank a poslali ho na Ukrajinu. Podobně to bylo s raketomety nebo další technikou. Tyto projekty mohou inspirovat další dárce a někdy i státy k tomu, aby poslaly stejné zbraně,“ řekl Ondráček.

Prioritou je munice a boj proti dronům

Podle Ondráčka má Ukrajina dlouhodobě prioritní seznamy potřeb. Velmi dlouho je na prvním místě munice všech ráží. „Munice je základ a Ukrajinci jsou za ni velmi vděční. Nelze ale vybírat jen na munici. Dnes je absolutní prioritou boj proti dronům Šáhed, které představují obrovský problém pro kritickou infrastrukturu i civilní obyvatelstvo,“ dodal.

„Ať se vzdají? To není řešení“

Na argumenty, že válka nemá vojenské řešení a pomoc by se měla omezit, reaguje Ondráček otázkou, zda by se tedy Ukrajina měla vzdát. „Jestli ti lidé, kteří to říkají, mají nějaké jiné řešení, já si ho rád poslechnu. Ale nebudu poslouchat řešení, ať se Ukrajinci vzdají,“ uvedl. Podle něj by kapitulace vedla k další destabilizaci Evropy, nové uprchlické vlně a posílení ruského zbrojení.

Evropa a Spojené státy mají podle Ondráčka ekonomické nástroje, jak výrazně omezit příjmy Ruska z prodeje ropy a plynu, které financují válku. „Historie ukazuje, že ústupky agresorům nepřinášejí trvalý mír,“ dodal.

Petr Pavel

Pavel k muniční iniciativě: Pokusy o korupci byly, zásadní pochybení ale ne

Politika

Muniční iniciativa zajistila od svého vzniku asi 4,4 milionu kusů velkorážní munice pro Ukrajinu. Ve zveřejněném rozhovoru pro server Odkryto.cz to řekl prezident Petr Pavel. ČR podle něj k projektu přistupovala od počátku s maximální mírou otevřenosti a od žádného z auditorů dárcovských zemí nezaznamenala kritiku, která by naznačovala pochybení v transparentnosti, případně v korupci. Pokusy o ni podle prezidenta byly, je ale přesvědčen, že žádných zásadních pochybení iniciativa nositelem nebyla.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme