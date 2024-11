Stávka v Boeingu končí. Zaměstnanci souhlasí s růstem mezd o 38 procent během čtyř let

Stávkující zaměstnanci amerického výrobce letadel Boeing schválili nejnovější návrh společnosti na zvýšení mezd a ukončí více než sedmitýdenní protestní akci. Informovaly o tom světové agentury s odvoláním na odborový svaz IAM District 751. Členové odborů se vyslovili pro návrh na zvýšení platů o 38 procent během čtyř let.

Reklama

„Je to vítězství,“ řekl po vyhlášení výsledků hlasování o nabídce hlavní vyjednávač odborů Jon Holden podle agentury Reuters. Pro přijetí nabídky se vyjádřilo 59 procent hlasujících členů odborů.

Předchozí dva návrhy stávkující zaměstnanci odmítli. Podle prvního návrhu se měly mzdy během čtyř let zvýšit o 25 procent a podle druhého o 35 procent. První návrh v září odmítlo téměř 95 procent zaměstnanců, proti druhému návrhu se postavilo zhruba 64 procent zaměstnanců.

Lidé už zase chtějí více cestovat. Aerolinky letos přepraví pět miliard lidí Trhy Leteckým společnostem se letos daří dost dobře. Celosvětově podle odhadu Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) přepraví rekordních pět miliard cestujících, tedy téměř dvě třetiny světové populace. A souhrnně vydělají na 30,5 miliardy dolarů (v přepočtu asi 713 miliard korun). Radost z burzovní rally leteckým společnostem už jen kazí čekání na nová letadla. Dlouhou chvíli si ale některé z nich krátí vylepšováním palubního servisu. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Odbory původně požadovaly zvýšení mezd během čtyř let o 40 procent. Nejnovější návrh nicméně už dříve označily za maximum, kterého bylo možné pomocí stávky dosáhnout. Boeing zároveň odmítl vyhovět požadavku stávkujících zaměstnanců na obnovení firemního penzijního plánu, který byl zmražen před téměř deseti lety, podotkla AP.

Reklama

Stávka zhruba 33 tisíc zaměstnanců firmy na západním pobřeží Spojených států začala 13. září a zastavila výrobu nejprodávanějšího letadla 737 MAX i letadel 767 a 777. Podle odhadu společnosti S&P Global Ratings stála stávka Boeing zhruba miliardu dolarů (přes 23 miliard korun) měsíčně.

Společnost Boeing nedávno oznámila, že její čistá ztráta se ve třetím čtvrtletí téměř zečtyřnásobila na 6,17 miliardy dolarů z 1,64 miliardy před rokem. Firma rovněž uvedla, že zruší po celém světě zhruba 17 tisíc pracovních míst, což odpovídá zhruba deseti procentům její celkové pracovní síly.

Nejbohatší Litevec a majitel letadlové leasingovky: Letenky zlevní. Ale až tak za dva roky Leaders Cestovat za babku je v postcovidové éře prakticky nemožné. Letenky do oblíbených dovolenkových destinací zdražily i o desítky procent. Na vině je mimo jiné výpadek ve výrobě letadel. Chybí na 4700 strojů, které měly světové nebe brázdit už před pěti lety. „V případě menších letadel by se situace mohla znormalizovat už v roce 2027. Až pak začnou letenky případně zase zlevňovat,“ říká v rozhovoru pro Newstream Gediminas Žiemelis, zakladatel a předseda představenstva letecké leasingovky Avia Solutions Group (ASG), která vlastní na dvě stě strojů. ASG je největším sezónním poskytovatelem leteckých kapacit pro tradiční aerolinky formou takzvaného „wet leasingu“. Své letouny přesouvá po celém světě podle toho, kde je zrovna hlavní poptávka. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Z Londýna do New Yorku pod čtyři hodiny? Američané pracují na nástupci legendárního Concorde Zprávy z firem Dočkáme se návratu nadzvukové osobní opravy? Po delší době se v leteckém světě objevil výrobce, který to evidentně myslí vážně. Proč se ale největší značky nadzvukové technologii u dopravních letadel vyhýbají? Karel Pučelík Přečíst článek