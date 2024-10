Lidé už zase chtějí více cestovat. Aerolinky letos přepraví pět miliard lidí

Leteckým společnostem se letos daří dost dobře. Celosvětově podle odhadu Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) přepraví rekordních pět miliard cestujících, tedy téměř dvě třetiny světové populace. A souhrnně vydělají na 30,5 miliardy dolarů (v přepočtu asi 713 miliard korun). Radost z burzovní rally leteckým společnostem už jen kazí čekání na nová letadla. Dlouhou chvíli si ale některé z nich krátí vylepšováním palubního servisu.

Reklama

Index, který zahrnuje akcie devíti největších leteckých společností obchodovaných na Wall Street, od začátku roku posílil o 39 procent a překonává i samotný index S&P 500, který si za tu dobu připsal „jen“ 22,5 procenta.

Úspěch ale není omezen jen na severní Ameriku. Také evropská IAG, která vlastní British Airways či španělskou Iberii, na londýnské burze letos posílila o 35 procent. „Aeroliniím se v letošním roce poměrně dobře daří,“ souhlasí Tomáš Cverna, analytik společnosti XTB. Letecké společnosti se podle něj těší ze zvýšené poptávky po letenkách, lidé už zase chtějí více cestovat a jsou hlavně ochotní platit i vyšší ceny za letenky.

Pohyb po českém nebi zdraží. Létat z Prahy tak bude ještě méně výhodné Money České státní Řízení letového provozu (ŘLP) plánuje zvýšení poplatků za své služby o jednotky procent, píše server e15.cz. Promítne se to podle serveru zřejmě do cen letenek. Navýšení poplatků ještě musí schválit Evropská komise. ČTK Přečíst článek

I přes lepší poptávku ale čelí aerolinie ve srovnání s loňským prvním pololetím vyšším nákladům, což snižuje jejich provozní marže. „Řeč je hlavně o rostoucích cenách paliva a mzdových nákladech,“ upřesňuje Cverna.

Reklama

Ještě větším problémem jsou pak pro letecké společnosti chybějící letadla, jejichž dodání zbrzdila koronavirová pandemie. „Do dnešního dne se nevyrobilo 3400 úzkotrupých letounů, které měly být vyrobené do roku 2019,“ uvedl pro Newstream Gediminas Žiemelis, předseda představenstva společnosti Avia Solutions Group (ASG), která je největším světovým poskytovatelem takzvaného wet leasingu, tedy pronájmu letounů i s posádkou.

Letenky jen tak nezlevní

Kvůli nedostatku letadel a zvýšeného zájmu o cestování po pandemii se ceny letenek vyšplhaly na rekordní úrovně, na kterých by podle Žiemelise měly zůstat i v příštím roce. „Levnějších letenek bychom se mohli dočkat až v roce 2026 či 2027,“ uzavírá nejbohatší Litevec s majetkem 2,5 miliardy eur.

Přední světové aerolinky jsou z opožděných dodávek nových letounů zoufalé, s dodávkami nových, prémiových sedadel je to obdobné. Čekání si krátí zlepšováním palubního servisu. Qatar Airways tak například začaly svým zákazníkům v byznys třídě na některých trasách nabízet kaviár, který byl do té doby typickou výsadou první třídy. Nově katarská aerolinka nabízí také vysokorychlostní wi-fi připojení, a to díky technologii Starlink od Elona Muska. Pozadu nezůstávají ani tchajwanské China Airlines, které do Prahy létají dvakrát týdně, jenž letos uzavřely partnerství s tříhvězdičkovou michelinskou restaurací, aby mohly na palubách svých letadel nabízet degustační menu. A cestující vyšších tříd dubajských aerolinií Emirates se letos zase mohou těšit z exkluzivní nabídky šampaňského Moët & Chandon, Veuve Clicquot a Dom Pérignon.

IATA je obchodní sdružení světových leteckých společností a zastupuje přibližně 330 aerolinek z více než 120 zemí. Jeho členové se na letecké dopravě celosvětově podílejí z více než 80 procent.

Reportáž: Nejdražší letecká škola světa je v Dubaji Zprávy z firem Letecký výcvik v dubajské Emirates Flight Training Academy je „all inclusive“ na dva roky, přijde ale na 4,2 milionu korun. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Jak ušetřit desítky tisíc? Dovolenkové lety z Rakouska či Německa jsou výhodné Enjoy Čtyřčlenná rodina může odletem do vybraných destinací z Vídně či Mnichova namísto Prahy ušetřit i 30 tisíc korun. Při cestě v byznys třídě se úspory šplhají nad sto tisíc korun. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Ještě více VIP Paříž. Na letišti Charlese de Gaulla otevřel „salonek“ jen pro nejbohatší Enjoy Letecká společnost Air France přichází na největším pařížském letišti novinku. Je jí luxusní salonek pro nejelitnější pasažéry. Tedy salonek to až tak není, protože více připomíná luxusní hotelový apartmán s venkovními terasami a možností dopravy až k letadlu v automobilu Porsche, nebo Mercedes. nos Přečíst článek