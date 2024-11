Nejbohatší Litevec a majitel letadlové leasingovky: Letenky zlevní. Ale až tak za dva roky

Cestovat za babku je v postcovidové éře prakticky nemožné. Letenky do oblíbených dovolenkových destinací zdražily i o desítky procent. Na vině je mimo jiné výpadek ve výrobě letadel. Chybí na 4700 strojů, které měly světové nebe brázdit už před pěti lety. „V případě menších letadel by se situace mohla znormalizovat už v roce 2027. Až pak začnou letenky případně zase zlevňovat,“ říká v rozhovoru pro Newstream Gediminas Žiemelis, zakladatel a předseda představenstva letecké leasingovky Avia Solutions Group (ASG), která vlastní na dvě stě strojů. ASG je největším sezónním poskytovatelem leteckých kapacit pro tradiční aerolinky formou takzvaného „wet leasingu“. Své letouny přesouvá po celém světě podle toho, kde je zrovna hlavní poptávka.

Reklama

Co je váš core byznys? V rámci skupiny figuruje snad stovka firem.

Podílíme se na celém dodavatelském řetězci v oblasti létání, s výjimkou toho, že neprodáváme letenky. Naším hlavním byznysem je takzvaný „wet leasing“ (ASM), který zahrnuje pronájem letadla i s posádkou a další služby. Kromě toho máme vše, co souvisí s leteckou přepravou – handling, údržba, training a další. Kvůli regulacím musíme mít vlastní licencovanou leteckou společnost s vlastními piloty, posádkou, inženýry, pojištěním a všemi doplňujícími službami.

Co vede klasické aerolinky k využívání vašich služeb?

Je to sezónnost. Lidé na celém světě míří na dovolenou nejčastěji o letních prázdninách, tedy v měsících před začátkem školního roku. Ten ale v Evropě začíná v září, v Austrálii v lednu, v Thajsku v květnu, v Chile a Brazílii v březnu. Jinými slovy, v Evropě je letní sezóna v červnu, červenci a srpnu, v Latinské Americe je to listopad, prosinec a leden. V rušných měscích potřebují aerolinky navýšit své přepravní kapacity a od toho jsme tu my. Od roku 2016 naše služby nabízíme na šesti kontinentech, jen díky tomu jsou naše letadla v provozu po celý rok. Kdybychom operovali pouze v Evropě, neuživili bychom se. Po skončení hlavní sezóny bychom neměli do čeho píchnout.

Reklama

Jak je to s licencováním, když přesouváte letouny po celém světě?

Musíme být licencovaní v každé zemi, kde podnikáme. V Evropě neuvidíte létat letouny registrované v Brazílii, a naopak v Brazílii neuvidíte letadla registrovaná v Evropě. Je to určitá bariéra vstupu, která znemožňuje aerolinkám se volně přesouvat po světě. Každá země chce dohlížet na bezpečnost provozu. Je to podobné jako u bank. Evropská banka nemůže začít sbírat vklady v Austrálii, aniž by tam měla patřičnou licenci. Každý rok musíme tedy letoun dvakrát přeregistrovat.

Vánoce na pláži. Češi na svátky častěji míří za teplem, letenky podražily Enjoy Češi si čím dál raději užívají sváteční období nejen doma, ale i v zahraničí, kde mohou strávit Vánoce a Silvestra v teple. nst Přečíst článek

Svět se nyní potýká s extrémním nedostatkem letounů. Kdy dojde k nápravě této situace?

Ano, situace je opravdu extrémní, dodávky nových letadel jsou zpožděné, leasingový trh vyschlý. Věřím, že je to ale pouze dočasné. Naposledy došlo k podobné situaci v roce 2001, po teroristických útocích z 11. září. Společnosti Airbus a Boeing tím byly nesmírně zasaženy. Trh se zotavil až v letech 2006, 2007. Trvalo to tedy pět let. Rád bych ale zdůraznil, že k výpadku letecké dopravy došlo jen zhruba na půl roku, a to ještě ne úplně po celém světě. Nejvíce v USA.

Pandemie koronaviru tak měla fatálnější dopad?

Ano. Pandemie zasáhla celý svět, s jejími následky se letecký byznys pere ještě dva roky poté, co covid prakticky "přestal existovat". Podle údajů výrobců letadel se do dnešního dne nevyrobilo 3400 úzkotrupých letounů, které měly brázdit nebe už v roce 2019, kdy se začaly objevovat první vzkazky o této nákaze. 3400 letadel! To je ohromné číslo. Než se situace dá do normálu, bude to trvat minimálně do roku 2027. U širokotrupých letounů je situace ještě horší. Nedošlo k výrobě 1200 letadel a v roce 2027 bude výroba dohnána jen z 80 procent. Takže myslím, že u širokotrupých letounů se situace znormalizuje až v roce 2030. A trpí tím hlavně velké aerolinky na Blízkém východě.

Zdá se, že v leteckém sektoru vše dlouho trvá. ​

Ano, je to silně regulované prostředí. Třeba postavit hangár na údržbu nám trvá až 2,5 roku. Zvýšit produkci i sebemenší součástky i dva roky a tak bych mohl pokračovat.

Po pandemii se sešly vlivy zvýšené poptávky a nižších kapacit, což razantně zvýšilo ceny letenek.

Ano, je to tak. Po pandemii jsme tu měli odloženou spotřebu, všichni chtěli cestovat. Zvýšená poptávka vyhnala ceny letenek nahoru a pak navíc přišla inflace, která letenky ještě víc prodražila.

Lidé už zase chtějí více cestovat. Aerolinky letos přepraví pět miliard lidí Trhy Leteckým společnostem se letos daří dost dobře. Celosvětově podle odhadu Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) přepraví rekordních pět miliard cestujících, tedy téměř dvě třetiny světové populace. A souhrnně vydělají na 30,5 miliardy dolarů (v přepočtu asi 713 miliard korun). Radost z burzovní rally leteckým společnostem už jen kazí čekání na nová letadla. Dlouhou chvíli si ale některé z nich krátí vylepšováním palubního servisu. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Kdy se dočkáme éry levnějších letenek?

Očekávám, že v příštím roce současná situaci ještě vydrží. Levnějších letenek bychom se mohli dočkat v roce 2026 či 2027. Bude to záviset také na ekonomické situaci. Hospodářská krize by ochladila poptávku po létání.

Jak s tím vším souvisejí ceny hotelů?

Tam je to podobné. Ještě v roce 2019 v průměru ročně po světě přibývalo 400 tisíc hotelových pokojů, v roce 2022 to bylo jen 200 tisíc. Letos by to mohlo být kolem 350 tisíc a na průměr bychom se měli dostat v roce 2025 či 2026. Méně nových hotelových pokojů se podepsalo na vyšší ceně ubytování. V kombinaci s dražšími letenkami to prodražilo zájezdy s cestovními kancelářemi.

Nedávno jste přesunuli své sídlo z Kypru do irského Dublinu? Co vás k tomu vedlo?

Před sedmi osmi lety jsme zvažovali vstup na hongkongskou burzu, z toho pak z očividných důvodů sešlo. Nyní se zajímáme o londýnskou, amsterdamskou či newyorkskou burzu. Hlavním motivátorem přesunu do Dublinu nebylo přívětivější daňové prostředí, ale spíše celkové klima a hlavně spojení mezi dublinskou burzou a burzou NASDAQ.

Jaké máte plány v Česku a na Slovensku?

Na Slovensku jsme loni koupili AirExplore. Po pandemii byli v dost špatné finanční situaci. Už jsme jejich flotilu zdvojnásobili a rádi bychom, aby v dohledné době měli 45 letounů. My v Evropě nemůžeme být v jedné zemi. V Evropě vlastníme 11 aerolinek. Chceme mít více aerolinek se zhruba 50 letouny, tam vidíme nejvyšší přidanou hodnotu a flexibilitu. Ani malé, ani velké.

Kolik aerolinek a letadel vlastníte po celém světě?

Avia Solutions Group má kombinovanou globální flotilu čítající 214 letadel v 11 zavedených leteckých společnostech a další 4 se připravují.

A co v Česku?

Plánujeme další expanzi do střední Evropy. Na Slovensku máme zmiňovaný AirExplore. Vzhledem k úzkým vazbám mezi českým a slovenským trhem zkoumáme akviziční příležitosti po celé střední Evropě. V současné době máme menší provoz v Ostravě, ale aktivně vyhledáváme větší příležitosti jak v České republice a na Slovensku, tak v Polsku a Maďarsku.

Gediminas Žiemelis (47)

Zakladatel a současný předseda představenstva společnosti Avia Solutions Group, největšího světového poskytovatele ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance), který provozuje flotilu 214 letadel. Je uznáván jako jeden z úspěšných leteckých vizionářů a manažerů na celém světě. V listopadu 2023 byl časopisem TOP Magazine zařazen na první místo žebříčku nejbohatších Litevců s odhadovanou hodnotou majetku 2,45 miliardy eur.

Rusku docházejí letadla. Pomoc hledá v Kazachstánu Zprávy z firem Rusko čelí kvůli sankcím nedostatku letadel, což mu znemožňuje zajistit v plném rozsahu služby na domácím trhu. Moskva se proto obrací na letecké společnosti ze zemí ve Střední Asii, aby v Rusku pomohly zajistit v Rusku vnitrostátní lety, a uspokojit tak rostoucí poptávku po cestování letadlem. Uvedla to agentura Reuters. Moskva se v této souvislosti obrátila na vlády několika zemí, včetně Kazachstánu. ČTK Přečíst článek

Nepojízdné autobusy nepatří do šrotu. V Singapuru je přeměnili na luxusní hotelové pokoje Enjoy Na kontě mají miliony ujetých kilometrů, ze silničního provozu už byly vyřazeny a všude na světě by je pravděpodobně čekala poslední cesta na vrakoviště. Ne však v Singapuru. Tam z odepsaných autobusů udělali luxusní hotel. Podívejte se, jaký luxus nabízí autobusové apartmány o ploše 45 metrů čtverečních. vku Přečíst článek

Boeing propustí 17 tisíc zaměstnanců a odloží dodávky letadel Zprávy z firem Americký výrobce letadel společnost Boeing zruší 17 tisíc pracovních míst, což představuje snížení celosvětového počtu jejích zaměstnanců o deset procent. Boeing rovněž odloží první dodávku letadla 777X o rok a očekává vysokou ztrátu ve třetím čtvrtletí kvůli probíhající stávce, uvedl generální ředitel Kelly Ortberg. Informují agentury Reuters a AP. ČTK Přečíst článek