Z Londýna do New Yorku pod čtyři hodiny? Američané pracují na nástupci legendárního Concorde

Dočkáme se návratu nadzvukové osobní opravy? Po delší době se v leteckém světě objevil výrobce, který to evidentně myslí vážně. Proč se ale největší značky nadzvukové technologii u dopravních letadel vyhýbají?

Reklama

Francouzsko-britský Concorde je ikonické letadlo. Cestu mezi Londýnem a New Yorkem, která dnes trvá kolem osmi hodin, zvládlo v roce 1996 v barvách British Airways v rekordním čase lehce pod tři hodiny. Skoro jako z Prahy do Brna po D1. Přestože nikdo za sedmadvacet let služby nenašel způsob, jak ho rozumně a ekonomicky využívat a po roce 2003 zmizel do hangárů a muzeí, má dodnes Concorde auru technického divu.

Mimochodem, existovala ještě sovětská verze v podobě Tupolevu Tu-144, který je spolu s Concordem jediným modelem nadzvukového dopravního letadla, který to dotáhl na pravidelné linky.

FOTOGALERIE: Budoucnost létání? Prohlédněte si oba letouny

Reklama

Podobnou atmosféru skýtá i nadzvukové létání jako takové. Za dvacet let od konce legendy však žádný dopravce nepředstavil nástupce slavného letounu. „Takové letadlo bude potřebovat každý, je to jen otázka času,“ uvedl ambiciózně pro magazín Politico Blake Scholl, CEO americké společnosti Boom Supersonic, která chce nadzvukové dopravní letadlo vrátit na nebesa do pěti let.

3D tisk změní celý průmysl. Kdo to nevidí, bude poražený, říká guru této technologie Daniel Adam Leaders Josef Průša udělal ohromnou reklamu 3D tisku, je to nyní obálkový muž. Je tady ale člověk, který stál úplně na počátku těchto technologií. Bylo to dokonce už v osmdesátých letech. Stál u zrodu 3D tisku, a přivedl ho do Česka. Kdo je tento málo veřejně známý zakladatel 3D technologií v Česku? Nositel pokroku se jmenuje Daniel Adam. Má vývojové centrum 3Dees Industries v Ostravě, a přestože není mediálně tolik viditelný, je to právě on, kdo celý obor v celosvětovém měřítku posouvá dopředu. Dalibor Martínek Přečíst článek

Připlatíte si?

Boom Supersonic připravuje model nazvaný Overture. Letoun má být menší než aktuální stroje brázdící trasu přes Atlantik. Hovoří se o kapacitě mezi 64 a 80 pasažéry, což vyvolává otázku, jak se pokryjí náklady na cestu. Ačkoli cílem firmy je dostupné nadzvukové létání pro „všechny pasažéry na všech linkách“, minimálně první lety nebudou nic levného. Zpáteční let mezi Evropou a USA vyjde na 5000 dolarů, tedy přes 100 tisíc korun.

Zkrácení cesty o skoro pět hodin má však být silnou motivací. „Moje děti měly dědečka, který žil v Hongkongu. Bohužel zemřel během covidu a ony se s ním setkaly možná třikrát nebo čtyřikrát za celý život,“ řekl Politicu Scholl. „Důvodem je to, že z našeho domova v Denveru je to do Hongkongu 18 hodin. To je prostě příliš dlouhá doba, zejména pro velmi mladé a velmi staré lidi,“ dodal.

Letečtí giganti zaostávají? Ne tak docela

Za poslední dobu bylo projektů více, ale v Boom Supersonic věří, že ten jejich bude mezníkem, protože prý mají i hmatatelné výsledky. Mají za sebou testy s menším testovacím letounem XB-1, který sice ještě rychlost zvuku nepokořil, ale potřebné systémy si konstruktéři vyzkoušeli. A co víc, dostali povolení od amerického regulátora létat rychlostí překračující Mach 1.

Overture evidentně věří i aerolinky, které si objednaly na 130 kusů, například United Airlines patnáct a American Airlines dvě desítky letadel.

Čína usiluje o dominanci na světovém trhu se zeleným vodíkem, ale drží si svá tajemství Zprávy z firem Čína už předběhla Evropu i Ameriku ve vývoji a výrobě levných elektromobilů. A teď už zřejmě směřuje k tomu, že bude dominovat také ve výrobě „zeleného“ vodíku, který by měl být významným plynem budoucnosti nejen v dopravě, ale zejména v průmyslu. Josef Tuček Přečíst článek

Boom Supersonic je tak v unikátní pozici, což však neznamená, že by to ostatní nedokázali. Boeing ani Airbus však v těchto projektech nevidí smysl ani velkou ekonomickou příležitost. „Kvůli udržitelnosti se k tomu nechystáme, dokud to lidé nebudou potřebovat,“ řekl Politicu šéf technologického výzkumu Airbusu Mark Bentall s tím, že letecký gigant nadzvukovou technologii zvládá například u vojenských letounů. Navíc lidé prý dnes chtějí raději být během dlouhých letů „produktivní, zůstat ve spojení a užívat si cestu“.

Concorde v éře ekologie

Létat nadzvukovou rychlostí znamená spotřebovat výrazně více energie, což není v dnešní době zrovna nejlepší PR. Ani toho se ale Boom Supersonic neobává. Na přírodu podle Schollových slov také myslí, ekologická paliva a kratší doba letu se prý o tento aspekt postarají.