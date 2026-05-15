Sparta postaví v Krči nový stadion pro béčko, ženy i mládež. Areál má pojmout až pět tisíc fanoušků
Fotbalová Sparta připravuje výstavbu nového sportovního areálu v pražské Krči. Součástí projektu má být stadion splňující kritéria UEFA s kapacitou až 5000 diváků, dvě tréninková hřiště i zázemí pro sportovce a administrativu. Klub už podepsal kupní smlouvy na potřebné pozemky a zahájil projekční práce.
AC Sparta Praha plánuje vybudovat v Praze 4 moderní fotbalový areál, který má sloužit především zápasům rezervního týmu a ženského A-týmu. Významnou roli má sehrát také v tréninku mládežnických kategorií. Sparta to uvedla na svých stránkách.
Projekt počítá se stadionem pro až 5000 fanoušků, dvěma tréninkovými plochami a sportovním i administrativním zázemím. Nový areál vznikne v Pálkařské ulici v Krči, v bezprostřední blízkosti Jižní spojky, na území historicky spojeném se Spartou Krč.
Investorem projektu budou majitelé AC Sparta Praha. Klub již podepsal kupní smlouvy s vlastníky dotčených pozemků a současně zahájil projekční práce. Záměr výstavby schválila Městská část Praha 4.
Součást širší proměny území
Plánovaný areál má vzniknout na pomezí Krče a Braníka mezi Jižní spojkou a Kunratickým potokem. Podle představ radnice má být součástí širší revitalizace území, které dnes tvoří mimo jiné starší sportoviště a částečně i brownfieldy.
Projekt zahrnuje také úpravy veřejné infrastruktury v okolí. Počítá se například s novým přemostěním Kunratického potoka, doplněním přechodů, rozšířením chodníků, vybudováním cyklostezek a dalšími změnami v Pálkařské ulici.
Včerejší večer v pražském Edenu měl být oslavou fotbalu a dost možná i definitivním potvrzením slávistické cesty za mistrovským titulem. Místo toho se však 9. květen 2026 zapíše do historie české kopané temným písmem. Pro vršovický klub může mít i fatální ekonomické následky.
Derby hanby. Slavia může kvůli fanouškům sčítat i půlmiliardovou škodu
Názory
Včerejší večer v pražském Edenu měl být oslavou fotbalu a dost možná i definitivním potvrzením slávistické cesty za mistrovským titulem. Místo toho se však 9. květen 2026 zapíše do historie české kopané temným písmem. Pro vršovický klub může mít i fatální ekonomické následky.
Sparta má v současnosti připravenou komplexní objemovou studii. Ta řeší rozmístění stadionu, objektu tréninkového centra, tréninkových hřišť, parkovacích ploch i návazných dopravních a infrastrukturních opatření.
Čupr: Klíčová investice do budoucnosti klubu
Výkonný místopředseda představenstva AC Sparta Praha František Čupr na sparťanských stránkáh označil výstavbu nového areálu za důležitý krok pro dlouhodobý rozvoj klubu.
„Výstavba moderní fotbalové infrastruktury prioritně určené pro sparťanské mladé hráče je klíčovým prvkem udržitelné budoucnosti našeho klubu. AC Sparta Praha usiluje o rozvoj celého českého fotbalu, proto předpokládáme, že špičkový areál budou moci využívat ženské i dívčí reprezentace, chlapecké juniorské reprezentační celky i mládež z okolí,“ uvedl Čupr.
Praha 4 projekt podporuje
Podporu záměru vyjádřila také Městská část Praha 4. Její starosta Ondřej Kubín (ODS) uvedl, že radnice dlouhodobě podporuje rozvoj sportovní infrastruktury, která je podle něj v Praze zastaralá a nedostatečná.
„Spartu vnímáme jako evropskou značku a nový stadion, který bude součástí plánovaného sportovního a volnočasového údolí, určitě přispěje nejen k rozvoji sportu, ale i k celkové kultivaci území podél Jižní spojky,“ řekl Kubín.
Pražský radní pro školství a sport Antonín Klecanda (STAN) označil vznik nového sportoviště v hlavním městě za přínos. Podle něj je důležité vytvářet místa, kde mohou děti a mladí lidé sportovat.
„V současné době se mimo jiné potýkáme s trendem, kdy se děti nechtějí hýbat a sportovat, a abychom to změnili, je důležité, aby měly kde sportovat,“ uvedl Klecanda.
Další kroky má klub představovat postupně
Sparta zatím neoznámila konkrétní termín zahájení výstavby ani dokončení areálu. Klub uvedl, že další kroky bude fanouškům i obyvatelům Prahy 4 představovat společně s městskou částí postupně podle aktuálního vývoje projektu.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.