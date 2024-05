Slabá čísla. Český průmysl klesá a stavebnictví je na tom nejhůře za poslední roky

Průmyslová produkce v Česku se v březnu po jednoměsíčním růstu vrátila k poklesu. Meziročně klesla o 2,7 procenta, oproti únoru byla výroba nižší o 1,6 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Důvodem poklesu byla podle něj vysoká loňská srovnávací základna v produkci automobilů i pokračující pokles ve výrobě strojů a zařízení. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 5,1 procenta. Kromě průmyslu statistici zveřejnili i údaje ke stavební výrobě v Česku a zahraničnímu obchodu.

„Březnový meziroční pokles průmyslové produkce nejvíce ovlivnily dva faktory. Prvním z nich byla mimořádně vysoká loňská srovnávací základna ve výrobě motorových vozidel. Druhým pak pokračující pokles ve výrobě strojů a zařízení, který zasáhl již většinu oborů tohoto odvětví,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

V únoru se domácí průmysl po tříměsíčním poklesu meziročně mírně zvýšil o 0,7 procenta a meziměsíčně si polepšil o 1,9 procenta. Analytici ale tehdy poukázali na to, že jeho celková výroba by bez vlivu automobilového odvětví meziročně klesla.

Hodnota nových zakázek letos v březnu meziročně vzrostla o 5,1 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se oproti loňskému březnu zvýšily o 8,6 procenta, zatímco nové tuzemské zakázky klesly o 1,1 procenta. Meziměsíčně byla podle statistiků hodnota nových zakázek nižší o 1,5 procenta.

Meziroční nárůst zakázek podle ČSÚ také nejvíce ovlivnilo nejvýznamnější odvětví českého průmyslu, tedy automobilový průmysl, ale opačným směrem než v případě produkce. „Ve výrobě motorových vozidel se na růstu hodnoty nových zakázek projevila zčásti nízká loňská srovnávací základna, ale také růst celého odvětví. Hodnota nově nasmlouvaných zakázek vzrostla i ve výrobě elektrických zařízení, zejména světelných komponentů pro automobily,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.

Poprvé od konce roku 2022 se meziročně zvýšila hodnota nových zakázek v chemickém průmyslu. Méně zakázek zaznamenala výroba strojů a zařízení, kovodělný průmysl a výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců se meziročně snížil o dvě procenta.

Slabá stavební výroba

Český statistický úřad kromě výsledků průmyslu představil také další údaje - stavební výrobu v Česku a zahraniční obchod. Stavebnictví se v březnu meziročně propadlo o 8,3 procenta, což je nejvýraznější pokles za více než tři roky. Oslabilo pozemní i inženýrské stavitelství. Počet zahájených staveb bytů se oproti loňskému březnu snížil skoro o pětinu. Produkce ve stavebnictví poklesla i v meziměsíčním srovnání, a to o 7,8 procenta.

Loni produkce ve stavebnictví po většinu měsíců meziročně klesala, pouze ve dvou měsících stoupla. Letos v lednu stavební výroba nejprve meziročně klesla, v únoru pak stoupla, ale v březnu se opět vrátila k poklesu. Březnový pokles byl navíc největší od února 2021.

V březnu byly letos zahájeny stavby 2706 bytů, což je ve srovnání s loňskem o 17,6 procenta méně. Pokles podle statistiků zapříčinilo snížení množství staveb bytů v rodinných domech. Počet zahájených staveb bytů v bytových domech naopak meziročně vzrostl. Dokončeno bylo 2559 bytů, meziročně o 0,2 procenta více. Zvýšil se zejména počet dokončených bytů v bytových domech.

Výrazný nárůst zaznamenal ČSÚ u hodnoty projektů se stavebními povoleními vydanými v březnu, která meziročně vzrostla o 49,1 procenta na 66 miliard korun. Za zvýšením ale stálo jen několik velkých staveb. „Tento růst zásadně ovlivnilo povolení šesti staveb s rozpočty nad miliardu korun. Po jejich odečtení by orientační hodnota klesla o sedm procent,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Zahraniční obchod ČR skončil v březnu přebytkem 39,3 miliardy korun, který byl meziročně o 22,3 miliardy korun vyšší. Výsledek kladně ovlivnil zejména obchod s elektrickými zařízením. Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně větší deficit obchodu s rafinovanými ropnými produkty. Obchodní bilance v březnu nadále rostla, přestože vývoz i dovoz meziročně klesl.

„Důvodem bylo rychlejší tempo poklesu dovozu, který se oproti loňské hodnotě snížil o více než 36 miliard korun. Z toho téměř 32 miliard představovala nižší hodnota dovozu výrobků zpracovatelského průmyslu,“ uvedla vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Jana Mazánková.

Meziročně klesl export o 3,3 procenta na 408,7 miliardy korun a import o devět procent na 369,4 miliardy korun. Letošní březen měl o tři pracovní dny méně než loni. Meziměsíčně po sezonním očištění se vývoz snížil o 1,1 procenta a dovoz o 2,2 procenta.