Kopřivnická Tatra investuje miliardu a nabere nové lidi

Společnost Tatra Defence Vehicle (TDV) z Kopřivnice na Novojičínsku, která se specializuje na vývoj, výrobu, opravy a servis vojenských vozidel, chce do svého rozvoje během čtyř let investovat až miliardu korun. Plánuje svůj výrobní prostor rozšířit na dvojnásobek a k nynějším přibližně 260 zaměstnancům nabrat dalších 300, řekli provozní ředitel TDV Adam Binar a ředitel výzkumu a vývoje Radomír Smolka. TDV patří do holdingu Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada.

„Je to v dlouhodobějších plánech. Pokud se nám urodí všechny projekty a obchodní případy, na kterých teď aktuálně pracujeme, tak samozřejmě probíhají projekční práce na to, jak rozšířit výrobu, což by vyžadovalo i nové zaměstnance,“ řekl Smolka.

TDV představí v květnu v Brně na veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET vozidlo nové generace Pandur 8x8 EVO. Hodně si slibuje také od obrněného vozidla Tadeas, jehož vývoj dokončila v minulém roce a nyní dodá první prototyp do Polska.

„V našem areálu máme nějaké volné plochy. Vedle je hala, která je naší sesterské společnosti Tatra Trucks. Čili zvažujeme možnost, pokud Tatra Trucks nebude potřebovat tu halu, že bychom ji využili. To je ta, řekněme, rychlejší varianta, ale chce to nějaké investice do obnovy. Pak je druhá varianta, kdy si to můžeme postavit takzvaně na zelené louce,“ řekl Binar.

Firma má rozpracované obě varianty či jejich kombinace, aby byla schopna reagovat na poptávky a nové obchodní příležitosti. Miliardové náklady zahrnují pořízení jak haly, tak hlavně technologií.

„Pokročilé svařovací technologie, robotické svařování, obrábění těžkých celků, to jsou takové ty velké dílce, které tady budeme vyrábět. Takže investujeme i do toho, abychom si zase rozšířili výrobní vertikálu. Budeme méně závislí na kooperantech, na dodavatelích. To, co má smysl, si vezmeme pod svoji vlastní střechu a budeme si vyrábět sami, a tím podpoříme přidanou hodnotu naší společnosti,“ řekl Binar.

Stovky nových míst

S tím souvisejí i profese, které bude firma shánět. „Dneska společnosti skupiny Tatra Defence zaměstnávají okolo 260 lidí. Když vidíme scénáře, které si děláme oproti zakázkám, které mohou přijít, tak se bavíme až o 300 nových pracovních místech. Krom technicko-hospodářských pracovníků by to byly zejména dělnické profese. My jsme velmi dobří ve svařování pancéřové oceli, takže by to bylo mnoho svářečských pozic, zámečnických pozic, ale i montážníků, případně lakýrníků. To jsou hlavní profese, které ve výrobě máme,“ řekl Binar.

TDV vyrábí mimo jiné vozidla Pandur II a Titus. V roce 2023 zvýšila firma meziročně tržby téměř na čtyřnásobek, z 950 milionů v roce 2022 na 3,57 miliardy korun.