Školníci v kalupu. Přípravy na nový školní rok finišují i ve znovuzrozené škole u metra Strašnická

Školníci v kalupu. Přípravy na nový školní rok finišují i ve znovuzrozené škole u metra Strašnická

Zrekonstruovaná škola v pražských Strašnicích
Poslední srpnové dny nejsou pro školníky dobou odpočinku, ale vrcholnou fází příprav. Malují, opravují, uklízí a dohlížejí na stavební práce, aby školy 2. září mohly hladce zahájit nový školní rok. Letos má školník mimořádně náročné úkoly i v Praze 10, kde se po rozsáhlé rekonstrukci opět otevře secesní budova školy u metra Strašnická, Základní škola V Olšinách. 

Zatímco učitelé dolaďují výukové záležitosti, školníci zasahují v tichých budovách: spravují podlahy, natírají lavice, kontrolují hasicí přístroje, tělocvičny i školní hřiště. „Prázdniny jsou pro nás hlavní sezóna. Musíme stihnout vše, co během školního roku není možné,“ potvrzuje školník ze strašnické základky V Olšinách, který si nepřál uvést jméno. 

Sehrál však zásadní roli v rekonstrukci celé budovy. Od kontroly dokončovacích konstrukčních úprav, přes montáž nového vybavení až po uvedení technologií do provozu. „Bez školníka bychom školu včas nepřipravili. Zná budovu do posledního detailu a dokáže skloubit práci řemeslníků s potřebami školy,“ oceňuje školníkovu práci tým základní školy. 

Práce školníků zůstává většinou skrytá, přesto je pro chod školy nenahraditelná. V září sice ustoupí do pozadí, ale během celého roku bdí nad tím, aby výuka probíhala v čistém, bezpečném a technicky funkčním prostředí. Za to si měsíčně vydělá mezi 20 a 26 tisíci korunami, dle výše příplatků a osobního ohodnocení.  

Rekonstrukcí prošlo i sportovní zázemí školy, kde vzniklo multifunkční hřiště

Rekonstrukce za stovky milionů

Secesní budova ZŠ V Olšinách u metra Strašnická fungovala od roku 1909 až od roku 2009. Poté byla na dlouhou dobu opuštěná. Nyní je však její rekonstrukce hotová a škola své první žáky přivítá v září. 

Za 312,8 milionu korun vznikl, projekt, který zahrnuje  bezbariérový výtahu, dvanáct kmenových učeben, vlastní školní jídelnu s kuchyní či polyfunkční sportovní hřiště s tribunami a zelení .

Rekonstrukce odstartovala 27. května 2022. Jelikož se jedná o památkově chráněný objekt, vyžadovaly stavební práce zvláštní přístup. Nová škola se má zaměřovat na kreativitu žáků a výuku cizích jazyků a těm se věnuje i její ředitelka Marie Horčičková. „Už se na děti těšíme. Přes prázdniny ladíme každý detail – od tříd a zahrady až po způsoby, jak dětem zpestřit výuku. Věřím, že společně se nám podaří vytvořit školu, do které budou děti chodit s radostí. Děti by měly rozumět smyslu toho, co se učí,“ uvedla před ostrým zářijovým startem ředitelka, které je specialistkou na výuku angličtiny. 

Škola bude fungovat jako komunitní typ a její kapacita umožní přijmout až 360 dětí ve třídách po cca 25 žácích – v prvním roce plánují otevřít přípravnou třídu a minimálně první až sedmý ročník

V sobotu 22. února odstartoval již 430. ročník Matějské pouti. Nejznámější česká pouť potrvá v pražských Holešovicích až do pondělí 21. dubna. A návštěvníci i přes velkou nabídku moderních atrakcí stále vyhledávají také staré a osvědčené radosti. Například klasickou střelnici.

Blížící se začátek akademického roku tradičně přináší zvýšený tlak na trhu studentského bydlení. Každý rok se opakuje tentýž scénář: tisíce studentů horečně shánějí, kde složit hlavu, zatímco pronajímatelé si mnou ruce díky rostoucí poptávce. Letos navíc situace není lepší než dřív, spíše naopak – nájmy v univerzitních městech opět rostou a nových ubytovacích kapacit přibývá jen velmi pomalu.

Dalibor Martínek: Sláva, prokleté prázdniny končí
Michal Nosek

Těch devět týdnů, kdy děti nechodí do školy, jsou utrpení. Ne snad pro děti. Tím méně pro učitele. Těm jde navíc plat. Utrpení je to pro rodiče. Prázdniny, to je doslova průvan v peněžence. A nápor na nervy. Tábory, hlavně ty příměstské, to je skvělý byznys. Za pět dní v týdnu, což je obvyklá doba takového tábora, dáte klidně deset tisíc. A to děti spí doma, musíte chystat snídani a večeři. A to zbývá ještě osm týdnů.

Dovolená s dětmi, kromě toho, že stojí desítky tisíc korun, to jsou pro rodiče také těžké časy. Musíte jim vymýšlet (a platit) zábavu, hlídat je. Dospělí se z dovolených vracejí jako zbití.

Když využijete všechny babičky a dovolené, jsou děti doma. Často se rodiče musejí vystřídat v dovolených, které ve skutečnosti žádnými dovolenými nejsou. Musí vařit, vymýšlet výlety. Když jsou děti doma, nudí se, stojí na hlavách.

A to si školy ještě vymýšlejí podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, spojené s ředitelským volnem a trvající klidně čtrnáct dní. Následují jarní prázdniny, velikonoční prázdniny, potom přijdou na řadu školy v přírodě a různé naučné výjezdy autobusem. Třeba ten do mlékárny stál 500 korun. Jeden nechápe, kdy se vlastně děti učí.

Zamezit zavedení emisních povolenek pro domácnosti a osobní dopravu, snížit daně nebo zaručit průměrný plat učitelů 75 tisíc korun měsíčně v roce 2029 patří mezi programové priority opozičního hnutí ANO před říjnovými sněmovními volbami. ANO, které je podle průzkumů favoritem hlasování, plány vyjmenovalo ve svých novinách.

Přes tento prázdninový program přibývá dětí, které se do školy netěší. Kvůli stresu z učení, z kantorů. Podle posledních průzkumů se do školy těší jen asi desetina žáků. Naopak do školy nechodí příliš rádo, nebo se tam vůbec netěší, asi 40 procent dětí. Náš domácí průzkum skončil tak, že jeden se už těší na kamarády, druhému je to jedno.

Do školy se z logických důvodů netěší ani většina učitelů. Ti mají totiž také stres. A to jednak z žáků. To lze celkem pochopit, stát před stádem zdivočelých kobylek, to chce skutečně silné nervy. Nebo talent. Učitelé mají nervy i z jejich rodičů. Moc jim do toho „kecají“. Anebo děti naopak vychovávají podle učitelů moc benevolentně, málo na ně křičí a netrestají je.

Očekávalo se, že poslední prázdninový týden se uskuteční schůzka odborů s vládou kvůli vyjednávání o růstu platů lidí placených z veřejných peněz. Jde o stovky tisíc lidí, učitele, lékaře, policisty, státní úředníky a mnoho dalších. Je až šokující, že se neví, kdy a jestli se toto jednání uskuteční. Zavání to selháním vlády.

Od nadcházejícího školního roku sice platí novela školského zákona, podle které mají učitelé vést děti k větší samostatnosti a kreativitě. To si lze těžko představit že se stane. Navíc, každá škola má volnost v tom, jak k tomuto pokynu přistoupí. To jako, že žáci nebudou poslušně sedět v lavicích a plnit zadané úkoly?

Kupodivu se toho víc naučí doma než ve škole. Ale tuto kacířskou myšlenku nesmíte před učitelem vyslovit, zvětšili byste jeho stres. Oni jediní ve svých očích jsou oprávněni učit. Mají na to přece školu.

Přes všechny výdaje na školní pomůcky, nové přezuvky, školní obědy, polévky děti prakticky nejedí, na družiny, kroužky, školy v přírodě – naše generace spala v chatkách za pár korun, teď děti spí v penzionech za patnáct set na noc – a další podobné atrakce, je to pořád lepší, že se děti vrací do škol. Každý rodič se za to modlí. Ať si tam s nimi dělají, co chtějí. Hlavně že je přes den klid a dá se pracovat, vydělávat. Aby bylo na další prázdniny. Ty jsou pro rodiče nejhorší období roku. Ještě že za pár dní začne školní rok.

Děti mohou platit bezkontaktně s další bankou. Zvláště ty mladší, kteří ještě do 15 let nemohou platit mobilním telefonem, protože jim to omezují pravidla Googlu a Apple, nyní mají další banku, kde jim rodiče mohou pořídit platební náramek.

Drobné na výlet či akci se školou nemusí mít děti v peněžence. Místo mincí mohou nově platit, tam kde to jde, i bezkontaktně. A to platebním náramkem. S tím nově jako čtvrtá banka přichází na český trh také Komerční banka. Na rozdíl od konkurenčních bank, které spolupracují se společností Niceboy, má její novinka jiného dodavatele, a to společnost Laks. Náramek funguje s platební kartou Visa, kterou musí mít děti u svého účtu v Komerční bance. V rámci akce jej navíc mohou při splnění podmínek banky získat i zdarma.

Výhodou platebních náramků, které od loňska uvedly postupně celkem tři banky, je, že jsou voděodolné a děti je mají pevně na ruce, nemohou je tak ztratit, a přitom mohou díky nim platit bezkontaktně. V mobilní aplikaci KB+, kam řada rodičů dětem posílá kapesné, si pak dítě i rodič mohou kontrolovat všechny platby. „Děti a mladí lidé chtějí platit jednoduše, bez omezení a s přehledem – při hře, na školním výletě či v létě u vody – a rodiče potřebují mít jistotu, že je to bezpečné a pod kontrolou. Proto přicházíme s chytrým náramkem, který dětem dává svobodu a rodičům klid v duši,“ říká Jitka Haubová provozní ředitelka Komerční banky.

Jak funguje náramek?

Náramek se podle Haubové připojuje k platební kartě Visa přes aplikaci Laks Pay v telefonu. Uživatel si v mobilní aplikaci jen vytvoří účet, kde zadá údaje své karty a poté přiloží náramek a spárování potvrdí pomocí své bankovní aplikace KB+ přes 3D Secure. Verifikace připojení karty splňuje požadavky na bezpečnost PSD2. Při placení se pak náramek používá stejně jako platební karta, se kterou má shodně i limity pro platby a výběry i vyplňování PIN, které se zadává v situacích, kdy to platební terminál vyžaduje kvůli bezpečnosti. Banka aktuálně nabízí červený a černý platební náramek.

Jak získat náramek zdarma?

Od poloviny září do konce listopadu je možné získat náramek zdarma při splnění podmínek banky a to s doručením kurýrem zdarma. „Nový dětský klient po splnění podmínek kampaně obdrží e-mail se slevovým kódem na 100procentní slevu a odkazem na vyhrazenou stránku e-shopu LAKS, kde najde speciální limitovanou edici KB platebních náramků,“ uvádí Šárka Nevoralová a dodává, že kód je následně platný 10 kalendářních dnů od doručení e-mailu.

Soutěž hodnotí nejen zavedení bezkontaktních plateb, ale i celkový koncept, design a zážitek, který prodejna nabízí.

Bankovní domy si začínají postupně všímat dalšího nešvaru obchodníků, kteří vysávají peníze z účtu. Totiž narůstajícího počtu předplatných a tarifů, které klienti bank platí za různé služby, aplikace a programy. Zjistili jsme proto, které banky umí takovéto platby zobrazit.

Až 57 procent zákazníků v Česku z obchodu odchází, když jim obchodník neumožní platit kartou a v peněžence nemají dost peněz na nákup. Vyplývá to z posledního průzkumu dceřiné společnosti Komerční banky KB SmartPay. Sentimentální touha zákazníků po návratu k hotovosti se tak prý podle výsledků tohoto šetření i zkušeností bankovních expertů nekoná a trend je opačný. Všechno směřuje k moderním způsobům placení, protože jsou pro obě strany bezhotovostní platby rychlejší a pohodlnější, bezpečnější a obvykle i výhodnější, uvádí banky i kartové společnosti.

