Školníci v kalupu. Přípravy na nový školní rok finišují i ve znovuzrozené škole u metra Strašnická
Poslední srpnové dny nejsou pro školníky dobou odpočinku, ale vrcholnou fází příprav. Malují, opravují, uklízí a dohlížejí na stavební práce, aby školy 2. září mohly hladce zahájit nový školní rok. Letos má školník mimořádně náročné úkoly i v Praze 10, kde se po rozsáhlé rekonstrukci opět otevře secesní budova školy u metra Strašnická, Základní škola V Olšinách.
Zatímco učitelé dolaďují výukové záležitosti, školníci zasahují v tichých budovách: spravují podlahy, natírají lavice, kontrolují hasicí přístroje, tělocvičny i školní hřiště. „Prázdniny jsou pro nás hlavní sezóna. Musíme stihnout vše, co během školního roku není možné,“ potvrzuje školník ze strašnické základky V Olšinách, který si nepřál uvést jméno.
Sehrál však zásadní roli v rekonstrukci celé budovy. Od kontroly dokončovacích konstrukčních úprav, přes montáž nového vybavení až po uvedení technologií do provozu. „Bez školníka bychom školu včas nepřipravili. Zná budovu do posledního detailu a dokáže skloubit práci řemeslníků s potřebami školy,“ oceňuje školníkovu práci tým základní školy.
Práce školníků zůstává většinou skrytá, přesto je pro chod školy nenahraditelná. V září sice ustoupí do pozadí, ale během celého roku bdí nad tím, aby výuka probíhala v čistém, bezpečném a technicky funkčním prostředí. Za to si měsíčně vydělá mezi 20 a 26 tisíci korunami, dle výše příplatků a osobního ohodnocení.
Rekonstrukce za stovky milionů
Secesní budova ZŠ V Olšinách u metra Strašnická fungovala od roku 1909 až od roku 2009. Poté byla na dlouhou dobu opuštěná. Nyní je však její rekonstrukce hotová a škola své první žáky přivítá v září.
Za 312,8 milionu korun vznikl, projekt, který zahrnuje bezbariérový výtahu, dvanáct kmenových učeben, vlastní školní jídelnu s kuchyní či polyfunkční sportovní hřiště s tribunami a zelení .
Rekonstrukce odstartovala 27. května 2022. Jelikož se jedná o památkově chráněný objekt, vyžadovaly stavební práce zvláštní přístup. Nová škola se má zaměřovat na kreativitu žáků a výuku cizích jazyků a těm se věnuje i její ředitelka Marie Horčičková. „Už se na děti těšíme. Přes prázdniny ladíme každý detail – od tříd a zahrady až po způsoby, jak dětem zpestřit výuku. Věřím, že společně se nám podaří vytvořit školu, do které budou děti chodit s radostí. Děti by měly rozumět smyslu toho, co se učí,“ uvedla před ostrým zářijovým startem ředitelka, které je specialistkou na výuku angličtiny.
Škola bude fungovat jako komunitní typ a její kapacita umožní přijmout až 360 dětí ve třídách po cca 25 žácích – v prvním roce plánují otevřít přípravnou třídu a minimálně první až sedmý ročník.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.