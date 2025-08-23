Hnutí ANO poodkrylo volební program. Babiš učitelům slibuje plat 75 tisíc
Zamezit zavedení emisních povolenek pro domácnosti a osobní dopravu, snížit daně nebo zaručit průměrný plat učitelů 75 tisíc korun měsíčně v roce 2029 patří mezi programové priority opozičního hnutí ANO před říjnovými sněmovními volbami. ANO, které je podle průzkumů favoritem hlasování, plány vyjmenovalo ve svých novinách.
Rozsáhlý volební program chce hnutí zveřejnit 4. září, kdy také v ostravských Vítkovicích oficiálně zahájí kampaň.
ANO dlouhodobě kritizuje plánované zavedení emisních povolenek pro vytápění domácností a dopravu. Současná vláda Petra Fialy (ODS) se na evropské půdě snaží o úpravu parametrů, jejich odklad či zrušení, ale podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) nemá Česko sílu to v EU prosadit. „Absolutně nepřipustíme nové zelené daně pro domácnosti a osobní dopravu,“ uvádí ANO na první pozici svých priorit v novinách.
V energetice chce hnutí také v EU bojovat za zrušení Zelené dohody pro Evropu, takzvaného Green Dealu, dále snížit platby za distribuci, přenos a obnovitelné zdroje či získat stoprocentní státní kontrolu ve skupině ČEZ.
Andrej Babiš už avizoval, že volební program prozradí 4. září. Mezitím na městský soud v Praze doputovaly pokyny vrchního soudu, který zkonstatoval, že se staly v kauze Čapí hnízdo dva trestné činy. Dotační podvod a poškozování zájmů Evropské unie.
Dalibor Martínek: Babiš bude premiérem, nebo půjde do tepláků
Ve zdravotnictví má ANO za cíl zkrátit čekací lhůty na zdravotní výkony, zajistit dostupnost léků, praktických lékařů i specialistů. Hnutí, jehož jihočeskou kandidátku vede bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, se hodlá zaměřit také na včasnou diagnostiku a prevenci kardiovaskulárních a nádorových onemocnění či na podporu zdravého životního stylu.
Co se týče bydlení, chce ho ANO prohlásit za veřejný zájem, zrychlit stavební řízení, zjednodušit schvalování staveb či zajistit státní podporu na hypotéky a bezúročné půjčky na první bydlení pro mladé rodiny a klíčové profese. „Podpoříme také družstevní bydlení a výstavbu nájemních bytů,“ poznamenalo hnutí.
Subjekt vedený expremiérem Andrejem Babišem plánuje také snížit daně, zrušit poplatky za rozhlas a televizi, zastropovat důchodový věk na 65 letech, rozšířit předčasné důchody na další náročné profese, obnovit školkovné, slevu na studenta a slevy na dani nebo zvýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun.
ANO dále zamýšlí prosadit přísný azylový zákon „s nulovou tolerancí nelegální migrace“, zvýšit počet vojáků či zvýšit obranyschopnost země. „Významně navýšíme platy pro vojáky, policisty, hasiče, celníky a zaměstnance vězeňské služby a budeme je pravidelně navyšovat,“ slibuje hnutí.
Česká oligarchie postupně kupuje většinu strategických firem a konsoliduje svou kontrolu nad ekonomikou. A kromě chleba lid potřebuje i hry, tedy hlavně sledovaný fotbal. Kellnerová vlastní vysílací práva na ligu, Komárek ligu sponzoruje, a souboj o titul bude brzy probíhat jako souboj Tykač, Křetínský a Strnad (který má zájem o Plzeň). A to je pak radost si vybrat, komu vlastně fandit.. Ještě že máme ten Baník, jeho majitel Brabec je přece jen jiná byznysová váha.
David Ondráčka: Vekslácká doba Pelty je pryč. Kouzlo českého fotbalu objevili oligarchové
V mateřských, základních a středních školách chce zvýšit kapacity, zvýšit chce platy pedagogických i nepedagogických pracovníků. Učitelům slibuje průměrný plat 75 tisíc korun na konci volebního období, tedy v roce 2029.
Hnutí dále hovoří o efektivním výběru daní, zachování české koruny, zprovoznění přes 300 kilometrů nových dálnic a 60 obchvatů měst či rozestavení více než 100 kilometrů vysokorychlostní železnice.
Své priority tento týden zveřejnila i vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), jež se v průzkumech umisťuje s odstupem na druhém místě. Slibuje například zrušení ministerstva pro místní rozvoj, zavedení nulového tarifu při přebytku elektřiny a přijetí společné evropské měny euro jen za výhodných podmínek. Už dříve se svými prioritami občany podrobněji seznámili koaliční Starostové a nezávislí nebo opoziční Piráti.