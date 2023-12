Levná francouzská móda kolabuje. Pro tamní vládu to představuje zásadní problém

Když byla Justine ještě náctiletá, nejčastěji nosila oblečení, co jí koupila matka v obchodech oblíbených francouzských značek jako jsou Camaïeu nebo La Halle. Tato móda střední cenové kategorie dominovala na začátku tisíciletí francouzskému módnímu trhu, píše list Politico.

Reklama

Podobné obchody ovšem teď, když je Justine 35, zavírají. Pro Francouzku to ale nepředstavuje takový problém, protože většinou nakupuje z pohodlí pohovky, kde dokola prochází nabídky na aplikaci Vinted. Zdá se, že zánik módních značek z jejího dospívání Justine netrápí - zato pro francouzskou vládu to představuje zásadní problém.

FOTOGALERIE: Dvacet nejdražších ulice světa

Francouzské obchody se zbožím střední kategorie, které byly po desetiletí součástí každodenního života Francouzů, čelí obrovské krizi: v posledních dvou letech zavřely stovky obchodů a tisíce lidí se ocitly bez práce. Kabinet se je nyní snaží zachránit a oživit ducha francouzské módy.

Francie chce od nového roku představit „plán pro módu a oděvy“, uvedl nejmenovaný úředník z úřadu francouzské ministryně Olivie Grégoireové, která má ve vládě na starosti malé a střední podniky a cestovní ruch. Plán je zatím v rané fázi příprav.

Rok 2024: Temu a Shein útočí. Konkurenční boj v rychlé módě přitvrdí Zprávy z firem Jak ustát útok asijských predátorů? Tak zní klíčová otázka obchodníků s rychlou módou pro rok 2024. Jejich obor navíc ještě zrychluje. Zatímco poptávka spotřebitelů zaznamenává od pandemie covidu výkyvy, na tradiční západní hegemony - řetězce Zara a H&M - se valí konkurence z Číny, která už zapustila kořeny v Evropě i ve Spojených státech. Elektronické obchodování boří estetická pravidla a generace Z si na kolotočové nákupní šílenství s nízkými cenovkami rychle zvyká. Denisa Holajová Přečíst článek

Luxusu se daří

Zatímco legendární francouzské značky jako Louis Vuitton nebo Hermès rostou, běžné francouzské značky bojují o přežití. Utiskuje je hlavně konkurence levnějších obchodů a on-line platforem, jako je litevský projekt na prodej oblečení z druhé ruky Vinted nebo čínský, ultra levný Shein.

„Změnu pozorujeme i ve společnosti samé. Prémiové a luxusní značky získávají stále větší podíl na trhu, vstupní kategorie také, ale v té střední máme výrazný pokles,“ uvedl vládní úředník, který si přál zůstat v anonymitě.

Stále víc francouzských značek nyní zavírá své kamenné prodejny. Letos musely restrukturalizovat své podniky oděvní a obuvní značky včetně Naf Naf, Kookaï, André nebo Minelli. Oděvní gigant Camaïeu loni propustil přes 2000 zaměstnanců. Naopak Vinted nebo Shein dobývají francouzský trh.

Klesající kupní síla a vzestup on-line nakupování jsou hlavními důvody krize tradičních francouzských značek, shodují se odborníci.

Oblečení bohatých? Hlavně kvalita, ne značka, tvrdí zakladatelé Gentleman Store Leaders Čerství třicátníci, Honza Moravčík a Pavel Králíček, se pánské módě věnují deset dlouhých let. Za tu dobu načerpali nepřeberně zkušeností kolem mužského oblékání, vzorem je jim klasická Anglie. Rozvinuli v Česku jedinečný byznys kolem oblékání. Loni jejich firma Gentleman Store přesáhla v obratu stomilionovou hranici. Mají velké plány a v Česku působí tak trochu jako věrozvěstové dobrého pánského vkusu. Pánská kosmetika, kvalitní oblečení. „Chci přinášet do Česka značky, které jsou na západě normální. Chci tady prostředí kultivovat, pozvednout,“ říká jeden ze zakladatelů firmy Pavel Králíček. Dalibor Martínek Přečíst článek

„Obchody střední kategorie jsou nyní ve srovnání s 90. lety a začátkem tisíciletí mnohem méně atraktivní,“ uvedl Gildas Minvielle, šéf ekonomického oddělení Francouzského módního institutu (IFM) v Paříži. Podle průzkumů tohoto ústavu nutí Francouze nakupovat z druhé ruky zejména omezený rozpočet, ale i obavy o životní prostředí.

Lidé upřednostňují on-line nakupování

Objem prodeje se v kamenných obchodech meziročně za první polovinu roku 2023 snížil o téměř pět procent, uvádí agentura Kantar. Naopak on-line prodej na nefrancouzských webech jako je Vinted nebo Shein vzrostl o více než tři procenta.

Hlavním konkurentem podle Yanna Rivoallana, šéfa asociace Fédération Française du Prêt à Porter Féminin, zastupitele sektoru ženské módy, ale není Vinted, nýbrž čínský web Shein, kde si můžete koupit sukni za pět euro (zhruba 120 korun).

„Vytváří to dojem, že móda může být až takhle levná, ale děje se tak na úkor občanských práv zaměstnanců,“ řekl Rivoallan.

Polský řetězec HalfPrice expanduje v Praze. Trvající krizi na trhu s dámskou módou navzdory Zprávy z firem Polští obchodníci s módním zbožím válcují český trh. Skupina CCC, provozující například stejnojmenné obchody s obuví, otevře v září hned dvě velké prodejny své další sítě HalfPrice s módou a bytovými doplňky. Její vlaková loď bude sídlit v budově Diamant na Václavském náměstí, kde nahradí nadnárodní řetězec s nizozemskými kořeny C&A. Další nová velká prodejna HalfPrice už se také chystá v nákupní galerii Arkády Pankrác. Denisa Holajová Přečíst článek

Úspěch čínského giganta v oblasti takzvané fast fashion upoutal už na začátku letošního roku pozornost francouzské vlády, když francouzský ministr financí Bruno Le Maire požádal příslušné orgány, aby čínskou značku prošetřili kvůli cenové praxi, která může narušovat pravidla hospodářské soutěže.

Zatímco Le Maire i nevládní organizace Shein a další zástupce odvětví fast fashion kritizují kvůli dopadům na životní prostředí, Vinted naopak staví na tom, že je ekologickou alternativou k nákupům nového oblečení.

Minvinelle uvádí, že některé spotřebitele může naopak možnost rychlého prodeje podnítit k nákupu ještě většího množství nového oblečení. Justine, která už nenošené oblečení přeprodává dvakrát měsíčně, ale nemá pocit, že by kvůli Vinted nakupovala víc, než předtím.

„Může se zdát, že Vinted podporuje impulzivní nákupy, ale ve skutečnosti to není pravda: protože nemůžete nic vrátit a musíte to, co se vám nelíbí, prodat. Dvakrát si rozmyslíte, než si něco koupíte,“ dodává.