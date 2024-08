Výrobci a prodejci biopotravin Country Life klesl zisk i tržby. Válcují ho řetězce

Firmě Country Life, která je předním dovozcem a obchodníkem s bioprodukty, zdravou výživou a přírodní kosmetikou v České republice, loni klesl zisk i tržby. Zisk firma snížila o 13 procent na 35,8 milionu korun, tržby poklesly o 11 procent na 348 milionů korun. Vyplývá to z informací ve Sbírce listin. Country Life se od roku 2020 potýkala s ekonomickými problémy, uzavřela tři pražské prodejny a loni získala ve firmě podíl 51 procent společnost Fermia, za kterou stojí hlavně podnikatel Pavel Bouška.

Reklama

„K mírnému oživení dochází od loňského roku. Zájem o biopotraviny opět po zhruba dvouleté postcovidové krizi začíná růst, ale tempo je stále pomalé,” uvedl zakladatel firmy Otakar Jiránek.

Firma má aktuálně po Česku sedm obchodů, v roce 2020 však musela přistoupit k uzavření tří pražských prodejen, a to kvůli nízkým prodejům i rostoucím nákladům. „Od té doby jsme další prodejny nezavírali, situace se stabilizovala a prodeje opět rostou," tvrdí Jiránek.

V současnosti svou firmu považuje za jedničku na nezávislém trhu v certifikovaných biopotravinách, k čemuž podle něj pomohl i vstup strategického partnera v loňském roce. „Dochází k jeho dalším akvizicím podobných firem a tím vytváření efektivnější skupiny se stejným cílem," řekl Jiránek.

Společnost Fermia, za kterou stojí především podnikatel Bouška, získala loni v Country Life majoritu 51 procent, zbytek stále vlastní Jiránek.

Reklama

Zájem o biopotraviny byl v Česku podle Jiránka veliký už od vstoupení firmy na trh v roce 1991. „Byli jsme svědky toho, jak biopotraviny byly něčím novým a neznámým, poté jsme zažili nárůst poptávky a dnes čelíme velké konkurenci, především ze strany obchodních řetězců," uvedl Jiránek. Ostatní české firmy Country Life jako konkurenci nevnímá, naopak je považuje za partnery. Na český trh zatím plně nevstoupila ani žádná velká specializovaná zahraniční biofirma, doplnil.

Prodejna provoněná medem už má svoji plaketu Zprávy z firem Firemní prodejna Marlenka, která se stala květnovým vítězem soutěže nejlepších maloobchodních prodejen Visa Czech Top Shop, už má svoji plaketu. Její předání proběhlo přímo na prodejně, která je prostoupena vůní medu. Newstream je mediálním partnerem soutěže. nst Přečíst článek

Poptávka po kvasovém chlebu

Obrat společností, které podnikají v biopotravinách, předloni v Česku podle údajů ministerstva zemědělství vzrostl na 11,3 miliardy korun z 10,22 miliardy korun v roce 2021. Z celkové spotřeby potravin ty v bio kvalitě tvořily 1,65 procenta. Tržby Country Life dosáhly v roce 2021 přes 460 milionů korun. Rostoucí zájem a důvěru v biopotraviny potvrdil i Jiránek.

České domácnosti spotřebovaly předloni biopotraviny za 6,95 miliardy korun, nejvíce jich nakoupily v supermarketech a hypermarketech, téměř čtvrtinu biopotravin nakoupili předloni lidé prostřednictvím e-shopů.

Country Life prodává bioprodukty, zdravou výživou a přírodní kosmetikou ze zahraničí i od českých výrobců a pěstitelů. V kamenných prodejnách eviduje největší poptávku po kvasovém chlebu, čerstvém ovoci a zelenině a mléčných výrobcích. Ve velkoobchodě patří mezi nejprodávanější produkty pod značkou Country Life sirupy, luštěniny a obiloviny.

Biohacking: Kortizol je pro lidské tělo nezbytný, může však i pořádně potrápit Enjoy Kortizol je steroidní hormon, vylučovaný žlázami s vnitřní sekrecí, nadledvinkami. Je to párový orgán, „sedící“ na každé ledvině. Kortizol je hormon, který potřebujeme naprosto nutně pro zdravé fungování těla. Naše tělo je ale také náchylné mít kortizolu přebytek nebo i nedostatek. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Biohacking: Fytochemikálie aneb soubor pro lidské tělo prospěšných látek Enjoy Často se můžeme dočíst o rostlinných látkách nazvaných polyfenoly. Ve velkých množstvích je obsahují takzvané superpotraviny, což je moderní fenomén, který má označovat velmi zdravé přirozené potraviny, které zlepšují zdraví. To bývá potvrzeno vědou i dlouholetými zkušenostmi. Pravda je, že superpotravina je cokoliv, co je přirozeným jídlem pro člověka a co mu dodá mikroživiny jako vitamíny a minerály. Kromě vitamínů a minerálů, což jsou látky akutně nezbytné pro zachování života, existují i další látky, které jsou přítomné zejména v rostlinných potravinách. Nazývají se souhrnným názvem fytochemikálie a jsou stejně tak nezastupitelné při zachování dlouholetého zdraví člověka. Problémem je, že věda ani dnes často nemá zcela jasno, jak řada z nich v našem organismu funguje, jak se metabolizují, či jejich interakce s dalšími látkami ve stravě. Alžběta Shejbalová Přečíst článek