Díky umělé inteligenci svět zbohatne

Umělá inteligence (AI) je největší příležitostí světové ekonomiky, do roku 2030 pomůže díky vyšší produktivitě zvýšit světové HDP o 14 procent, uvádí studie poradenské společnosti PwC.

Potenciální přínos umělé inteligence pro světovou ekonomiku do roku 2030 odhaduje PwC na 15,7 bilionu dolarů, pro srovnání to je více než výkonnost čínské a indické ekonomiky dohromady. Znamenalo by to, že celosvětové HDP se do roku 2030 jen díky AI zvýší o 14 procent. Hlavní benefity jejího většího rozvoje jsou ve zvýšení produktivity i vyšší spotřebě, vyplývá z aktuální studie PwC Global Artificial Intelligence Study.

Game changer tohoto desetiletí

„Umělá inteligence je jednoznačně největší ekonomickou příležitostí v současném rychle se měnícím světě. Pokud se bude umělá inteligence využívat správně, může výrazně zvýšit produktivitu práce. Dojde k automatizaci řady úkolů, rolí i profesí. Ty tak budou zanikat, naopak spousta nových profesí a pozic vznikne,“ vysvětluje Petr Ložek, vedoucí partner technologického poradenství PwC Česká republika.

Právě vyšší produktivita by světové ekonomice měla přinést 6,6 bilionu dolarů. Dalších více než devět bilionů výnosů bude souviset s vedlejšími efekty zavádění AI vedoucími především ke zvýšené poptávce a spotřebě.

„Umělá inteligence firmám umožní lépe zacílit svou nabídku. Budou moci své zboží a služby více personalizovat, zatraktivnit a zároveň díky sníženým nákladům bude moci být jejich nabídka i dostupnější,“ dodává Ložek.

Čína a USA. Regiony, které z AI získají nejvíc

Ze správného zavádění AI budou profitovat všechny regiony světa, některí však víc. PwC očekává, že nejvýznamněji bude zavádění umělé inteligence ovlivňovat HDP v Číně a v severní Americe. V Číně může HDP vzrůst dokonce o 26 procent, společně se severní Amerikou tak budou tyto dva regiony zodpovědné za 70 procent ekonomických přínosů AI.

„Země, které do umělé inteligence a digitalizace již investovaly, mají již nyní značný náskok, proto benefity v rozvinutějších regionech budou větší. Na druhou stranu, zavádění AI je obrovskou příležitostí i pro méně rozvinuté regiony. Nové start-upy pracující s AI nebo firmy, které ještě ani nevznikly, mohou být za 10 let tržními lídry,“ dodává Ložek.

Nástup umělé inteligence bude mimo jiné znamenat zánik řady současných pozic a povolání. Masivní nástup AI je například v českém prostředí vídět v provozech call center, ale také v bankovnictví. „Naopak větší prostor k zapojení AI je v tuzemském zdravotnictví nebo školství,“ upozorňuje Ložek.

Nástup AI podle něj nebude nutně znamenat nárůst nezaměstnanosti, spousta nových profesí navázaných na umělou inteligenci totiž naopak vznikne. „Stále to budou lidé, kteří budou umělou inteligenci nejen vyvíjet a zavádět, ale poté i obsluhovat, provozovat a udržovat,“ dodává partner PwC.

Studie PwC předpovídá, že mezi jednotlivými sektory by AI měla přinést nejvíce zdravotnictví (pomoc v diagnostice a následné cílené zdravotní péči) či automobilovému průmyslu (autonomní vozy).

