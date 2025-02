Pavel Peterka: Trumpova opatření negativně dopadnou na českou ekonomiku. Jak ji nastartovat?

Nástup Trumpa do prezidentského úřadu urychlil dopady dlouhotrvajících problémů v České republice. Řada jeho opatření bude mít negativní dopad na naší ekonomickou výkonnost. Posiluje proto snaha najít oblasti a způsoby jak českou ekonomiku nakopnout. Kvalitních seznamů a nápadů k zlepšení podnikatelského prostředí je spousta. Problém je pak s jejich přípravou a aplikací do praxe, která je mnohdy podstatně náročnější.

Dostáváme se k základním poznatkům ekonomie veřejného sektoru, které ukazují, že politik cílí na své zvolení popř. znovuzvolení a inklinuje tak k rychlým a populárním výhrám, které nikoho příliš nenaštvou. A ruku na srdce. Každé opatření a v zásadě každý návrh na zlepšení podnikatelského prostředí a nakopnutí ekonomiky se nebude někomu líbit. To vychází z redistributivního charakteru politiky.

Vyšší flexibilitu na trhu práce ocení podniky, ale ostře proti budou odbory. Pro snížení daní a státních výdajů budou lidé v produktivním věku a podnikatelé. Proti pak budou ti, kdo jsou na státních penězích závislí a daní příliš neplatí. Pro podporu výstavby bytových i nebytových prostor budou ekonomové, developeři, firmy a lidé, kteří ještě nebydlí ve vlastním. Proti budou ti, kteří mají své bydlení vyřízené, vyhovuje jim svižný růst hodnoty jejich majetku vlivem nedostatku a nechtějí nové sousedy.

Nějaký konflikt a prvky redistribuce v rámci změn jednotlivých politik bychom našli u každé z nich. Úkolem politika je toto navigovat. Ten je ale závislý na přízni voličů, takže motivace dělat třeba i správná, ale vysoce nepopulární rozhodnutí, je výrazně snížená. Dokud volič nebude odměňovat svým hlasem prosazování potřebných politik, byť nepopulárních, tak se z místa nepohneme.

Jak podpořit českou ekonomiku?

Zlepšení podnikatelského prostředí nemusí být omezeno pouze na oblast snižování byrokracie. Jedná se o návrhy, které obecně podpoří českou ekonomiku a zprostředkovaně pak vedou k růstu kvality podnikatelského prostředí. To není jen o byrokratické zátěži, ale třeba i o předvídatelnosti systému, kvalitě institucí, fungujícím trhu práce, investičním prostředí a dalších.

Nechci marginalizovat další oblasti a opatření, ale prioritu vidím v podpoře vzdělávacího systému. Dále je třeba zjednodušit zaměstnávání cizinců a jejich nástup do studia u nás. Český trh práce je dlouhodobě vyčerpaný, což brzdí řadu firem a jejich projektů. Zásadní změny je třeba najít v oblasti výstavby - nejen u bydlení, ale i u firemní výstavby. Firmy potřebují prostory pro výrobu, poskytování služeb, skladování apod. Neefektivní územní plánování a složité řízení o stavebním povolení opět brzdí další růst a komplikuje život firmám. Navíc komplikuje stěhování za prací, zvyšuje nutnost dojíždět, což zase více zatěžuje dopravní infrastrukturu a podporuje tvorbu nechvalně známých kolon na silnicích.

Další zásadní oblastí ke zlepšení je český kapitálový trh, který čelí problémům jak na straně nabídky, tak na straně poptávky. Pomoci by mohlo vytvoření velké evropské burzy popř. rozšíření oblastí, kam mohou penzijní fondy investovat - jsou to jedni z největších investorů u nás. V současném prostředí může docházet k situaci, kdy je český kapitál ve velkém investován do zahraniční konkurence v USA, Německu apod. Spíše nižší tržní kapitalizace pražské burzy pak tento problém prohlubuje a svým způsobem brzdí financování lokálních firem.

Příprava, zavedení a odladění chyb klíčových změn trvá zpravidla déle než poslanecké čtyři roky. Vedle výše zmíněných změn mluvím o důchodové reformě, energetické politice s důrazem na pokles cen elektřiny, výstavbě rychlovlaků, rozšíření dálniční sítě a další investice do dopravní infrastruktury, procesních auditech na ministerstvech, úřadech a dalších orgánech veřejného sektoru apod. Zde je vedle několika volebních období třeba i spolupráce a shoda vládních stran a opozice. Jinak se stále točíme v tom českém kruhu, kdy se řada dlouhodobých změn, plánů a koncepcí shodí ze stolu po změně na postu premiéra a začíná se od začátku. Příkladem za všechny nechť je důchodový systém. Dva kroky dopředu a dva kroky zpátky. Takhle daleko nedojdeme.

