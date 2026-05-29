Raketa New Glenn explodovala při testu na rampě. Blue Origin čeká další zdržení
Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě 36 na kosmodromu Cape Canaveral. Firma Jeffa Bezose uvedla, že veškerý personál je v bezpečí a zatím je příliš brzy říci, co nehodu způsobilo. Incident zřejmě výrazně zkomplikuje další plány Blue Origin, která chtěla letos s New Glennem uskutečnit až dvanáct startů.
Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě na mysu Canaveral. Informovaly o tom světové tiskové agentury.
Podle agentury AP výbuch otřásl domy v okolí a zbarvil oblohu do oranžova. Startovací rampa 36 je dobře viditelná i z nedaleké pláže, a záběry mohutné ohnivé koule se proto rychle rozšířily po internetu.
Záchranáři uvedli, že v souvislosti s explozí nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí. Blue Origin zároveň ujistila, že všichni pracovníci jsou v bezpečí.
Bezos: Na závěry je příliš brzy
Zakladatel Blue Origin Jeff Bezos podle agentur uvedl, že je zatím příliš brzy na to určit, co přesně se při testu pokazilo. Firma nyní bude muset incident vyšetřit a zjistit příčinu selhání.
Test se konal před plánovaným čtvrtým startem rakety New Glenn, který se očekával v příštích týdnech. Exploze ale podle serveru TechCrunch pravděpodobně znamená, že společnost bude muset program na delší dobu pozastavit, dokud problém neodstraní.
Klíčová raketa pro ambice Blue Origin
New Glenn, pojmenovaný po Johnu Glennovi, prvním americkém astronautovi, který obletěl Zemi, patří k nejdůležitějším projektům Blue Origin. Společnost raketu vyvíjela zhruba deset let ve snaze konkurovat SpaceX Elona Muska.
Do vesmíru New Glenn poprvé odstartoval loni v lednu z mysu Canaveral. Letos v dubnu byl ale program pozastaven poté, co kvůli poruše motoru raketa vypustila satelit na nesprávné oběžné dráze. Šlo teprve o třetí let tohoto nosiče.
Rána pro letošní plány
Blue Origin plánovala, že letos uskuteční až dvanáct startů rakety New Glenn. Nehoda na rampě však může tyto ambice výrazně zbrzdit.
Raketa má přitom hrát důležitou roli i v budoucích misích pro NASA. Blue Origin ji chce využít mimo jiné k vynášení přistávacích modulů určených pro lety na Měsíc.
